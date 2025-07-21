دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق خدمة جديدة لصرف تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع المجمع التأميني للتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث بات بإمكان المستفيدين الحصول على مستحقاتهم التأمينية عبر شبكة فروع "الأنصاري للصرافة" الممتدة في كافة أرجاء الدولة والتي تجاوز عددها 270 فرعاً.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية "الأنصاري للصرافة" الهادفة إلى توسيع محفظة خدماتها المالية الميسرة والشاملة، لتوفير خدمات متكاملة للمؤمن عليهم ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويتم بموجبه تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة محدودة في حالة تعطله عن العمل.

وفي هذا السياق، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "الأنصاري للصرافة": "يشكل توفير حلول مالية متاحة للأفراد من مختلف شرائح المجتمع محوراً رئيسياً ضمن رسالتنا المؤسسية. وعلى هذا الصعيد، فإنَّ خدمة صرف تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل الجديدة تضمن حصول المستفيدين على الدعم عندما يكونون في أمَسّ الحاجة إليه، والاستفادة من ميزةٍ إضافية تتمثل في شبكة فروعنا الواسعة على امتداد الدولة".

وباعتبارها إحدى قنوات الاشتراك لتحصيل أقساط نظام التأمين ضد التعطُّل عن العمل الذي يديره المجمع التأميني، توسع "الأنصاري للصرافة" نطاق خدماتها لتتيح للعملاء إمكانية استلام مستحقاتهم التأمينية نقداً بكل يسر في أي من فروعها المنتشرة بدولة الإمارات.

من جانبه، قال عبداللطيف أبو قورة، رئيس مجلس إدارة المجمع التأميني للتأمين ضد التعطل عن العمل: "ستوفر هذه الخدمة قناة إضافية مهمة لتسديد مطالبات التأمين ضد التعطل عن العمل، وبما يُساهم في تسهيل الحصول على التعويضات للمشتركين، والأمر الذي يعكس التزام المُجمّع التأميني بتوفير أعلى معايير الجودة للخدمات، وبما يتواءَم مع توجهات حكومة الدولة".

وينبغي على المؤمن عليهم تقديم مطالباتهم خلال 30 يوماً من تاريخ التعطل عن العمل عبر الموقع الإلكتروني www.iloe.ae لنظام التأمين ضد التعطّل عن العمل، أو تطبيق الهاتف ILOE، أو مركز الاتصال الخاص بالتامين ضد التعطل عن العمل على الرقم 600599555. ويمكن للمتعامل التعرف على حالة الطلب الخاصة بالمطالبة من خلال القنوات المشار اليها، لاستكمال استلام المبلغ بعد الموافقة.

وتجسّد هذه الخدمة الجديدة التزام الأنصاري للصرافة بدعم الرفاه المالي للموارد البشرية في دولة الإمارات، وتقديم حلول تتمحور حول العميل وتلبي احتياجات المجتمع.

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