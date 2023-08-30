دبي: أعلنت "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، أن "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى شركات المجموعة، قد أبرمت شراكة استراتيجية مع "فزعة"، المبادرة الاجتماعية الرامية لتعزيز التكافل المجتمعي في دولة الإمارات. وتهدف الشراكة إلى الارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع نطاق المزايا الحصرية التي يوفّرها برنامج "فزعة" لأعضائها.

وبموجب هذا التعاون المشترك، ستمنح "الأنصاري للصرافة" أعضاء برنامج "فزعة" خصومات على منتجاتها، ومزايا حصرية عند إجراء التحويلات المالية. وتُوفّر هذه المزايا قيمة مضافة لأعضاء "فزعة" عند استعانتهم بخدمات "الأنصاري للصرافة" لتلبية احتياجاتهم على صعيد السفر والتحويلات المالية.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "نُعرب عن سعادتنا بالتعاون مع برنامج "فزعة"، ويشكل هذا البرنامج إطاراً مشتركاً لجهودنا الهادفة إلى تعزيز تجربة العملاء، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي نقدمها. ويُسعدنا أن نقدم لحاملي بطاقة "فزعة" مجموعة من الامتيازات، مثل العروض الحصرية والمزايا الموسمية، تماشياً مع التزامنا بتقديم تجربة استثنائية."

ومن جهته أكد العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي – مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية الرئيس التنفيذي لفزعة، الحرص على تعزيز الشراكات بما يعزز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وذلك من خلال توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التكافلية الريادية التي تقدمها "فزعة" والتنويع فيها.

وأشار إلى أن هذا التفاهم مع "الأنصاري للصرافة" يأتي ضمن أهم أهداف مبادرة فزعة ذات الصبغة التكافلية المجتمعية والتي تقدم خدمات لمنتسبيها وحاملي بطاقاتها تسهم في التسهيل عليهم ومساندتهم في تحقيق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز أمن المجتمع.

ويُعَد برنامج "فزعة" أحد المبادرات الاجتماعية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية ، إذ يهدف البرنامج إلى تطوير الترابط الاجتماعي والحفاظ على روابط فعّالة للتضامن داخل مجتمع دولة الإمارات ويقدم خدمات حصرية ومتنوعة للأعضاء المنتسبين للبرنامج.

وتحظى "الأنصاري للصرافة" بمكانةٍ رائدة في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية، بفضل شبكة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وتميُّز وموثوقية خدماتها وحلولها للأفراد والشركات. وتُعدّ "فزعة" مبادرة اجتماعية تسعى إلى تعزيز الترابط والتضامن الاجتماعي في دولة الإمارات.

وتعكس الشراكة بين "الأنصاري للصرافة" و"فزعة" الحرص المشترك على تطوير التعاون، وتقديم نموذجٍ يُحتذى به للشراكات الرامية لتعزيز الإسهامات الاجتماعية والارتقاء بجودة خدمات العملاء.

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