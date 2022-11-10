دبي، الإمارات العربية المتحدة: يؤدي النمو في قطاع التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على المستودعات الصناعية ومستودعات التجزئة في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الطلب على حلول الأتمتة في المملكة، ولهذا فقد افتتحت شركة آكمي Acme، باعتبارها من الشركات الإقليمية الرائدة في مجال حلول أتمتة المستودعات، مكتبًا في الرياض لتلبية الطلب المتزايد في السعودية.

وتعليقاً على هذا التوسع قال نافين نارايان، المدير التنفيذي لشركة اكمي انترالوغ: " المملكة العربية السعودية في طريقها لتعزيز القدرات الصناعية غير النفطية للمملكة بحلول عام 2030، ونعتقد أن اعتماد حلول أتمتة الصناعة 4.0 لكل من المصانع ومراكز التوزيع أمر ضروري لتحقيق رؤية 2030، ونحن هنا لدعم الشركات السعودية لتحقيق المزيد من النمو من خلال حلول الأتمتة والروبوتيات، وقد وفرنا حلول الأتمتة لعملائنا في السعودية منذ ما يقرب من عشر سنوات بالاعتماد على منشآتنا في دبي، ومن خلال افتتاح مكتب جديد لنا في الرياض فسنكون أقرب لعملائنا السعوديين من اجل توفير الدعم المباشر والسريع لعملياتهم وصيانة أي معدات دون تأخير، وبحلول نهاية 2023، فإننا نستهدف أن يكون لدينا فريقاً يضم أكثر من 30 مهنياً محترفاً في السعودية، ونتوقع أن يكون الطلب على خدماتنا من جانب شركات الإنتاج الصناعي وشركات السيارات ومصنعي السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والتجارة الالكترونية ، ونتوقع أن يأتي الطلب على خدماتنا من شركات الإنتاج الصناعي والسيارات ومصنعي السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى المراكز اللوجستية."

في السنوات القليلة الماضية، نفذ فريق اكمي اكثر من عشر مشاريع اتمتة لمصانع ومستودعات في السعودية، وهذه تتضمن مركز توزيع على أحدث طراز لشركة ألبان كبيرة في جدة، وبفضل الحلول الآلية لتفريغ الشاحنات وتخزين المنصات النقالة واسترجاعها وكذلك التخزين المُدار بواسطة نظام إدارة المخازن، تمكن العميل من تحسين قدراته بشكل كبير وزيادة استخدام مساحة المستودعات الخاصة به إلى أقصى حد، وهذا تبعه تكليف شركة اكمي بتركيب نظام آلي متكامل لمنصات التحميل، وهو أحد أكبر الأنظمة في المنطقة بالإضافة الى نظام تحميل آلي للشاحنات للعميل نفسه.

كما نفذت اكمي أكثر من 6 مراكز فرز في المملكة لإحدى أكبر منظمات التجارة الإلكترونية العالمية، وحالياً تعمل الشركة على تسليم وتشغيل اثنين من اكبر مراكز التوزيع الآلي في المملكة لأحد متاجر الأزياء الرائدة.

ولنشر الوعي حول أنظمة وحلول الشركة وقدراتها، تشارك اكمي حاليًا في معرض الخليج لتصنيع الأعذية جلفود Gulfood Manufacturing في دبي حتى 10 نوفمبر، ويمكن لزوار جناح اكمي تجربة نقالة كنغار Kanghar، وهي نقالة آلية عالية الكثافة من اكمي، بالإضافة إلى الكثير من أنظمة الأتمتة والروبوتات الرائدة.

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صدر بالنيابة عن اكمي انترالوغ

التواصل الإعلامي: ليزا جورج، آيريس للعلاقات العامة، دبي، الامارات العربية المتحدة. تلفون +97144341207 بريد الكتروني Lisa@irispr.net/ موقع الكتروني www.irispr.net

حول أكمي إنترالوج

في 2020، احتفلت شركة أكمي بـ45 عاماً من العطاء ودعم القطاع اللوجستي وسلسلة الإمداد في الشرق الأوسط، وتأسست الشركة في دبي عام 1975 بهدف تلبية احتياجات القطاع اللوجستي المحلي فيما يخص حلول الأرفف اليدوية، واليوم يستطيع فريق أكمي بخبرته وبتعاون شركاء متميزين حول العالم توفير حلول أتمتة تساعد العملاء الإقليميين تعزيز وتطوير عملية سلسلة الإمداد والإنتاج بشكل بارز.

وتتخذ الشركة من المنطقة الحرة في جبل علي مقراً لها ضمن منشأة إنتاج متكاملة حيث تنتج تشكيلة واسعة من أنظمة التحريك والنقل وأنظمة التخزين المؤتمت والتخزين المسترجع وأنظمة التحكم وكذلك أنظمة أخرى لمناولة المواد، كما تطور الشركة حلول أتمتة مصنعية مخصصة للعديد من القطاعات في المنطقة وأوروبا والهند وأمريكا اللاتينية.

يعمل في منشأة أكمي في جبل علي أكثر من 100 موظفاً، كما يوجد فيها قسم للبحث والتطوير حيث يتم تطوير العديد من حلول الأتمتة المبتكرة التي تناسب احتياجات السوق الإقليمية.

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