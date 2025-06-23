حصلت شركة باركن ش.م.ع وهي أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات العامة الخاضعة للرسوم في دبي، على جائزة أفضل عملية خصخصة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الإنجاز المالي لعام 2025 الذي نظمته مجلة EMEA Finance في لندن.

ويكرّم هذا الحفل السنوي أبرز التداولات والمؤسسات المؤثرة في أسواق رأس المال بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويُسلط الضوء بشكل خاص على الأثر الكبير والنجاح اللافت الذي حققه الاكتتاب العام لـباركن عالمياً.

جائزة باركن: تتويج لمسيرة تحوّل استثنائية من كيان حكومي إلى شركة رائدة ومدرجة

تُعد هذه الجائزة احتفاءً بالتحوّل الناجح لشركة باركن من دائرة حكومية إلى شركة مدرجة عالية الأداء والربحية في قطاع البنية التحتية. وقد أثمر هذا الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص في مارس 2024 إلى تحقيق مستويات قياسية من الاكتتاب في سوق دبي المالي، حيث بلغ إجمالي الطلب259 مليار درهم إماراتي (ما يعادل71 مليار دولار أمريكي)، محققاً نسبة تغطية قياسية بلغت 165 ضعفاً، مما يعكس ثقة المستمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الدرجة الأولى.

تعزز الجائزة المقدّمة من مجلة EMEA Finance مكانة باركن كنموذج يُحتذى به في مجال الخصخصة الناجحة في المنطقة، مما يعكس ريادة دبي في تطوير منصات بنية تحتية قابلة للاستثمار وجاهزة لمواكبة المستقبل. وتأتي جائزة أفضل عملية خصخصة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بعد حصول باركن الشهر الماضي على جائزة أفضل طرح عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة يوروموني، مما يعزز سمعة الشركة كمثال للتميّز في قطاع النقل.

وحول هذا الموضوع، صرح محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، قائلاً:

"يعد الفوز بجائزة أفضل عملية خصخصة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إنجازًا نفخر به في باركن وإمارة دبي على حد سواء. فمنذ اليوم الأول، كان هدفنا تنفيذ عملية خصخصة تعيد تعريف المعايير الإقليمية من حيث هيكلة الصفقة، والتفاعل مع المستثمرين، وتحقيق قيمة مستدامة. لقد كان الإقبال على طرحنا العام الأولي استثنائياً، كما أن أداءنا منذ الإدراج يعكس قوة نموذج أعمالنا الذي يعتمد على تقليل النفقات الرأسمالية، وزيادة التدفقات النقدية ، ويُؤكد على فعالية استراتيجيتنا لما بعد الخصخصة، وطموح فريق عملنا."

ولا تُعد هذه الجائزة شهادة على نجاح باركن فحسب، بل أيضاً على ريادة دبي في تطوير بنية تحتية مبتكرة وعالمية المستوى في قطاع التنقل، وقدرتها على جذب الاستثمارات العالمية من خلال مبادرات خصخصة قائمة على رؤى مستقبلية.

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 206 آلاف موقف حتى نهاية عام 2024. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المدفوعة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل نحو 184 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى نحو 3 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة حوالي 19 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

في عام 2024، نفذ عملاء باركن أكثر من 132 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

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