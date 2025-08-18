دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت شركة يونيفرسال لتصنيع الأحزمة المطاطية مصنعها المتطور في دبي رسمياً لتوفير مصدر محلي من الأحزمة المطاطية عالية الدقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي وقطاع السيارات في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي المنشأة الجديدة ضمن مبادرة "صُنع في دبي" لتسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة المستخدمة في نواقل الحركة، وتوفير منتجات عالية الجودة ومصمّمة خصيصاً حسب الحاجة، إلى جانب تقليل فترات التسليم.

بهذه المناسبة، قال السيد مهيار رزاقي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال لتصنيع الأحزمة المطاطية: "نسعى من خلال افتتاح مصنعنا الجديد إلى سد فجوة في السوق الإقليمية وتوفير أحزمة مطاطية موثوقة ومحلية الصنع تواكب أعلى المعايير التقنية العالمية. لقد صُمّمت منشأتنا الإنتاجية لتلبية احتياجات موزّعي قطاع السيارات ومصنّعي المعدات الصناعية الأصلية وتزويدهم بحلول عملية وعالية الأداء."

وتشمل محفظة منتجات الشركة:

أحزمة السيارات على شكل V، والأحزمة متعددة الأضلاع، وأحزمة التوقيت للسيارات الخاصة والتجارية

أحزمة نقل الحركة المستخدمة في المضخات، والضواغط، وأنظمة التكييف

خيارات مقاومة للحرارة، والزيوت، والشحنات الساكنة

خدمات هندسية وتصنيع مخصص للشركاء الإقليميين

وتخضع منتجات شركة يونيفرسال لتصنيع الأحزمة المطاطية لعمليات تصنيع دقيقة تشمل خلطات مطاطية متقدمة، وتشكيل عالي الدقة، وبرامج صارمة لضبط الجودة، ما يجعلها متوافقة مع المعايير العالمية مثل ISO وSAE وDIN. تتمتع المنشأة بالقدرة على إنتاج كميات هائلة من الطلبات، وكذلك الطلبات محدودة الكمية المصمّمة حسب المواصفات الفنية للعملاء.

وبفضل تمركز عملياتها في دبي، تنفرد الشركة بقدرتها على توصيل المنتجات بسرعة فائقة إلى العملاء في دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت والبحرين، مع التزامها بتلبية طلبات التوريد المتكررة واحتياجات التصدير.

نبذة عن شركة يونيفرسال لتصنيع الأحزمة المطاطية

تُعد يونيفرسال لتصنيع الأحزمة المطاطية، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة متخصصة في مجال تصميم وتصنيع الأحزمة المطاطية المخصصة لقطاع السيارات والقطاع الصناعي. وتجمع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، بين عمليات الإنتاج عالية الجودة والتوزيع الإقليمي المرن لتوفير خدماتها إلى العملاء في مختلف دول الخليج بكفاءة وسرعة ودقة تقنية عالية.

-انتهى-

#بياناتشركات