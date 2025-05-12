مركز ترينوفيشن هو مركز معتمد من قبل شبكة الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق NFPA التعليمية، يهدف الى ارساء معايير جديدة لتعليم معايير السلامة من الحرائق وحماية الأرواح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن إطار التزامها الراسخ بحماية الأرواح وإرساء مستقبل أكثر أمانًا، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد ومتميز في مجال الوقاية من الحرائق والسلامة العامة، وتكثيف جهودها للارتقاء بمهارات المتخصصين في مجال السلامة وتحسين جهوزيتها للحالات الطارئة عبر إرساء نموذج يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط.

وتماشيًا مع هذه الرؤية الطموحة، افتتحت شركة سيبكا المزودة لحلول الأمن والسلامة وتقنيات الحماية من الحرائق وتقنية المعلومات والاتصالات، مركز "ترينوفيشن" لتقديم برامج تدريبية في مجال الحماية من الحرائق والسلامة العامة في العاصمة أبوظبي. ويعد هذا المركز نقلة نوعية في مجال التعليم المتقدم، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق وحماية الأرواح على مستوى المنطقة.

شهد حفل الإطلاق حضور السيد إبراهيم لاري ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيبكا، والسيد مايكل برونزيل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق NFPA، والمهندسة دانا كمال، مديرة التطوير الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، إلى جانب قادة وشخصيات وشركاء بارزين.

ويقدم هذا المركز التدريبي الجديد المعتمد من قبل شبكة الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، برامج تدريبية معتمدة دوليًا، تهدف إلى تمكين المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق في دولة الإمارات وتزويدهم بالمهارات والمعرفة الحديثة اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. وسيوفر المركز مجموعة واسعة من الدورات المعتمدة من قبل الجمعية يقدمها مدربين معتمدين، تشمل موضوعات أساسية مثل أنظمة مكافحة الحرائق، وسلامة المباني، ومخاطر الكهرباء، وإدارة المخاطر الصناعية.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد إبراهيم لاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيبكا، عن فخره واعتزازه بإطلاق مركز ترينوفيشين، واعتبره إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة والتزامها الراسخ بتعزيز قدرات المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق بالإمارات والمنطقة. وشكر لاري شركاءه في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق على تصميم البرامج، وكذلك إدارة الدفاع المدني في أبوظبي على دعمها المتواصل. وأضاف: "من خلال هذه الدورات التعليمية العالمية المستوى، نهدف إلى بناء مستقبل أكثر أمانًا لمجتمعاتنا عبر تزويد المتخصصين بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية الأرواح وتعزيز القدرة على الصمود في جميع أنحاء الدولة".

بدوره، رحب السيد مايكل برونزيل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق بانضمام مركز ترينوفيشن للتدريب إلى شبكة المراكز المعتمدة من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق. وقال: "في ظل التوسع الذي تشهده المدن وتزايد مستوى التعقيد في الصناعات الحديثة، تزداد الحاجة إلى أصحاب الاختصاص والكفاءات في مجال السلامة من الحرائق. وقد تم تجهيز هذا المركز الجديد في أبوظبي ليكون مرجعًا رئيسيًا لتقديم تدريبات عالمية المستوى مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المنطقة. وأضاف: "نثمن التزام شركة سيبكا بتعزيز مستوى التعليم في مجال السلامة، ونحن فخورون بدعم جهودهم الرامية لتعزيز مجتمعات أكثر أمانًا ومرونة."

جدير بالذكر أنه تم تصميم البرامج التدريبية بعناية لتتوافق مع معايير الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق الدولية وقوانين السلامة المحلية المعتمدة في دولة الإمارات، مما يضمن تزويد المتخصصين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمجتمعات.

ويأتي إطلاق هذا المركز في وقت تعزز فيه دولة الإمارات جهودها للارتقاء بالبنية التحتية ومعايير السلامة، مع التركز بشكل متزايد على صقل مهارات المتخصصين بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وتؤكد سيبكا من خلال افتتاح مركز ترينوفيشن المعتمد من قبل الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق NFPAمكانة أبوظبي كوجهة رائدة إقليميًا في تعليم معايير السلامة والوقاية من الحرائق.

لمحة عن سيبكا

منذ البدايات المتواضعة في العام 1977، نمت شركة سيبكا لتصبح واحدة من أبرز الشركات الرائدة في الإمارات، البحرين، قطر، السعودية، ومصر في مجال توفير حلول الأمن والسلامة، الحماية من الحرائق، أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، نظم إدارة المباني، أنظمة الجهد المنخفض، الحلول السمعية والبصرية، وتقنيات المعلومات والاتصالات. بوجود أكثر من 2400 موظف من ذوي الخبرة في الإمارات، البحرين، قطر، السعودية، مصر، والهند، تمكنت سيبكا من بناء السمعة الطيبة والثقة العالية مع عملائها، من مقاولين وملاك المباني، فبات اسمها اليوم يرتبط بالموثوقية في تصميم وتنفيذ أحدث التقنيات، وخدمة العملاء، والدعم المستمر.

تتعاون سيبكا مع قادة الصناعة العالميين لتقديم حلول مبتكرة بدءًا من تقييم الاحتياجات الأولية إلى هندسة النظم والتصميم والتركيب، وصولًا إلى التشغيل والتركيب وعمليات صيانة الأنظمة والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوفر حلولًا ذات قيمة مضافة لتلبية احتياجات العملاء الفريدة.

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