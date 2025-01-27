سلطان النيادي: 'الحي الإماراتي' يفتح أبواب العالم أمام الشباب ليكونوا جزءاً فاعلاً من بناء مستقبل الوطن

علياء المزروعي: مشروع 'الحي الإماراتي' يأتي تأكيداً على الاهتمام الذي توليه الإمارات بتنمية ريادة الأعمال الشبابية

بول غريفيث: تجسد هذه المبادرة الرائدة التزامنا الراسخ بتمكين رواد الأعمال الشباب، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للوصول إلى الأسواق العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، رسمياً اليوم "الحي الإماراتي" في مطار دبي الدولي (DXB)، والذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين الشباب وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031.

ويمثل "الحي الإماراتي"، إحدى المبادرات النوعية التي تطلقها المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من الشباب الطموح، ما يتيح لهم فرصة الوصول إلى الموارد والإرشاد واكتساب الخبرات والمهارات، لتسريع نمو أعمالهم وتوسيع نطاقها وصولاً إلى الأسواق الدولية.

جاء ذلك بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، وعمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، ويوجين باري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، وعدد من كبار من المسؤولين من كلا الجانبين.

استثمار الموارد

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال معالي الدكتور سلطان النيادي: "تُعد رؤية القيادة الرشيدة تجاه الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية إحدى أهم الدوافع والأولويات الوطنية الرامية إلى إعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في إحداث التغيير الإيجابي، وذلك من خلال استثمار الموارد وتسخير الأدوات المناسبة لتهيئة البيئة المثالية التي تحفزهم على الإبداع وتمنحهم الفرصة للتميز في تحقيق الإنجازات، وهذا النهج يمثله 'الحي الإماراتي' الذي يفتح أبواب العالم أمام الشباب ليكونوا جزءاً فاعلاً من بناء مستقبل الوطن وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات على المستوى العالمي."

وأضاف معالي النيادي: "المشروع يعد خطوة استراتيجية ضمن توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ليكون الشباب الإماراتي محركاً وداعماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال دعم رواد الأعمال بإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الناشئة والواعدة، وتطوير المواهب الشابة وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، ودعم وصول الشباب للأسواق العالمية. ونحن ندرك أهمية توفير المنصات التي تتيح لهم الفرصة لإبراز إبداعاتهم وتحقيق نجاحات حقيقية بمختلف المجالات."

بيئة تنافسية

بدورها، قالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: "تتمثل رؤية دولة الإمارات لمستقبل الاقتصاد الوطني بتمكين رواد الأعمال الشباب في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوفير كافة الممكنات لنجاح مشاريعهم الريادية، وإتاحة التشريعات والسياسات المرنة التي تسهم في خلق بيئة ريادة أعمال تنافسية وجاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين، حيث يُسهم ذلك في زيادة حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الإماراتية، ويدعم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي."

وتابعت معاليها: "يكتسب مشروع ’الحي الإماراتي‘ بمطار دبي الدولي أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق مجلس ’شباب الإمارات لريادة الأعمال‘، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بتطوير وتنمية ريادة الأعمال الشبابية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وكذلك ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة، وفي هذا الإطار نحن حريصون على مواصلة جهودنا الوطنية لجعل الإمارات موطن ريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات ’الأجندة الوطنية لريادة الأعمال‘."

فرصة ذهبية

من جهته قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "يوفر 'الحي الإماراتي' للشباب الإماراتي الطموح فرصة ذهبية لعرض أفكارهم الخلاقة، وإطلاق مشاريعهم الريادية في بيئة محفزة وداعمة. تجسد هذه المبادرة الرائدة التزامنا الراسخ بتمكين رواد الأعمال الشباب، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للوصول إلى الأسواق العالمية، وصقل مهاراتهم، بما يساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال. وبدورنا نفتخر بكوننا جزءاً لا يتجزأ من هذه الجهود الوطنية التي تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة للمستقبل."

يضم "الحي الإماراتي"، الذي يقع بين الصالتين B وC في مبنى المسافرين 3، حالياً أربعة مشاريع رائدة:، وهي، مشروع "أمدال" من أفنان بالشالات، وهو مفهوم يتمحور حول ابتكار منتجات صحية بنكهات محلية أصيلة؛ و"مزارع ميرا" وهي مؤسسة اجتماعية تابعة لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد تعمل على تمكين المجتمعات ذات الدخل المحدود، وخاصة المزارعات، من خلال توفير الوصول إلى الأسواق العالمية لمنتجاتهن الطبيعية؛ ومشروع "نُوى" للشاب عبد العزيز الجابري، وهو مشروع يحتفي بالتراث الزراعي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استخدام مكونات محلية لإنتاج منتجات عالية الجودة على مستوى عالمي؛ ومشروع "من العرب" لصاحبته اليازية المهيري، وهي علامة فاخرة للعطور المنزلية تُعيد تقديم الروائح العربية للمنازل العصرية في جميع أنحاء العالم.

يوفر "الحي الإماراتي" فرصة فريدة للشباب الإماراتي الطموح، مما يسمح لهم بعرض منتجاتهم في مطار دبي الدولي (DXB)، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم. وتُجسد هذه المبادرة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنمية بيئة ريادة أعمال مزدهرة، من توفير الموارد والتدريب لهؤلاء الشباب، وتمكين جيل جديد من قادة الأعمال الإماراتيين القادرين على قيادة النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز قدرتها التنافسية.

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019 ، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023 ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 92 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري.

، حيث استقبل مليون مسافر خلال عام ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مليون مسافر مع نهاية الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023 .

. يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة .

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