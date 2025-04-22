رأس الخيمة، الإمارات: كشفت ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في المنطقة، عن تعاونها الثاني مع شركة مرجان”، المطور الرئيسي لمشاريع الواجهة البحرية في رأس الخيمة، للإشراف على مرحلة ما قبل الافتتاح والتشغيل لفندق روف جزيرة المرجان، الذي افتُتح رسميًا هذا الشهر. ويمثل هذا التعاون الثاني بين الجانبين خطوة جديدة في إطار الشراكة المستمرة لتطوير مشاريع ضيافة تدعم النمو السياحي في الإمارة.

تولّت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة الإشراف على مرحلة ما قبل الافتتاح لفندق "روف جزيرة المرجان"، بعد أن تم تعيينها من قبل شركة مرجان بموجب عقد لإدارة الأصول، بصفتها المستشار الرئيسي للمشروع. وقد قادت الفريق نايلة شودري، المديرة الأولى لإدارة الأصول، حيث أشرفت على إعداد الميزانية، وضبط الجدول الزمني، وتنفيذ المراحل الأساسية للمشروع حتى الافتتاح الرسمي. وبالاعتماد على خبرتها الواسعة، أدّت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة دورًا محوريًا في إنجاح إطلاق المشروع، مساهِمة في ترسيخ معايير جديدة للتميّز في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة.

أدرجت ستيرلينغ لاستشارات الضيافة فندق “روف جزيرة المرجان” ضمن محفظة مشاريعها المتنامية، ليكون ثاني تعاون لها مع شركة مرجان، بعد النجاح الذي حققه افتتاح منتجع موفنبيك جزيرة المرجان. ويأتي تعيين لاستشارات الضيافة مجددًا لإدارة الأصول تأكيدًا على كفاءتها في الإشراف على مختلف مراحل تطوير الفنادق، من التخطيط الاستراتيجي ومرحلة ما قبل الافتتاح، إلى التنفيذ التشغيلي. وساهمت خبرتها في السوق الإقليمي، ونهجها المرتكز على تحقيق النتائج، في نجاح مشروع موفنبيك، وهو ما دفع بشكل كبير في كسب ثقة مرجان لإطلاق أول فندق يحمل علامة "روف" خارج دبي.

قالت تاتيانا فيلر، المديرة الادارية لشركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة: “يشكل افتتاح فندق روف جزيرة المرجان إنجازًا جديدًا ضمن محفظتنا المتنامية في المنطقة، ويعكس الثقة المستمرة التي نعتز بها من قبل شركة مرجان. نحن فخورون بتسليم أول فندق لعلامة روف في رأس الخيمة، وملتزمون بمواصلة تقديم أعلى معايير إدارة الأصول. ونتطلع إلى رؤية هذا الفندق النابض بالحياة يزدهر كوجهة شاطئية رائدة للعلامة."

يضم فندق "روف جزيرة المرجان" 441 غرفة، ويستهدف الجيل الجديد من المسافرين الباحثين عن تجارب ترفيهية تجمع بين القيمة والتجهيزات العصرية. كما يوفّر الفندق خيارات إقامة متعددة، بما في ذلك غرف متصلة تناسب العائلات، مع تركيز خاص على أحدث تقنيات الاتصال لتلبية احتياجات الضيوف. ويتميّز الفندق بتصاميمه الفريدة المستوحاة من الطبيعة المحيطة بجزيرة المرجان، والتي تزين أرجاء المكان وتمنحه طابعًا عصريًا مميزًا.

أكد بول بريدجر، المدير التنفيذي للعمليات في فنادق روف: "يمثّل فندق ’روف جزيرة المرجان‘ خيارًا مثاليًا لطموحنا في تقديم تجربة روف المميزة في مواقع جديدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ازدهار القطاع السياحي في رأس الخيمة واستقطابها للزوار من مختلف أنحاء العالم، سيلبّي الفندق الجديد تطلعات المسافرين الشباب وأصحاب الشغف، من خلال توفير خدمة موثوقة، عصرية، مريحة وعالية الكفاءة."

رسّخت ستيرلينغ لاستشارات الضيافة مكانتها كشريك موثوق في تطوير المشاريع الفندقية الجديدة، مستندة إلى سجل حافل بتحقيق نتائج متميزة وعلاقات راسخة مع قطاعات الضيافة والاستثمار في رأس الخيمة. وتتخذ الشركة من الإمارة مقرًا رئيسيًا لأعمالها، حيث تدير حاليًا أصولًا تتجاوز 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، وتشرف على محفظة فنادق ومنتجعات تبلغ قيمتها أكثر من 1.25 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة:

تتبع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة لشركة راك للضيافة القابضة، وهي إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة. وتتخذ الشركة من رأس الخيمة مقرًا لها، وتُعنى بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات تطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الشاملة لوجهات السياحة وكما وتقديم الاستشارات وإدارة الأصول. كذلك تدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة محفظة فنادق ومنتجعات تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار أميركي لعملاء في مختلف القطاعات كالحكومات، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الثروة السيادية، والمصارف، والمكاتب العائلية، وكبار المطورين.

وتتمتع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بمكانة فريدة في القطاع. وتعمل على مشاركة وجهات النظر مع الحكومة والمستثمر والمالك والمشغل ومدير الأصول والمستشار، وبالتالي توفر لعملائها علاقات موثوقة طويلة الأجل وخبرات مركزة. كذلك تتولى الإشراف على جميع المشاريع من البداية حتى النهاية. وتتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع على نحو ناجح، وقد سبق أن أدت دورًا فعالًا في تحويل رأس الخيمة إلى وجهة سياحية مشهورة عالميًا بالسياحة النشطة والعائلية.

وعلى نحو آخر، يتمتع فريق خبراء شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بأكثر من 150 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة، ويعمل حاليًا على إدارة أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، فضلًا عن دعم العملاء في تنفيذ وتطوير أكثر من 120 مفهوم ذي صلة بالفنادق والوجهات ودراسات الجدوى ودراسات السوق والاستراتيجيات وتحليل حالات الاستخدام الأفضل والأكثر شيوعًا.

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