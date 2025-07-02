المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة أمواج بيتشفرونت، المشروع متعدد الاستخدامات الحائز على عدة جوائز مرموقة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ميليا للفنادق والمنتجعات، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق والمنتجعات، وذلك لإدارة الخدمات الفندقية والشاطئية بالمشروع بالاضافة الى اطلاق مساكن ميليا للبيع.

وقد جرت مراسم التوقيع في موقع مشروع أمواج بيتشفرونت بحضور سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، والسيد ماجد الخان، رئيس مجلس إدارة شركة أمواج بيتشفرونت، حيث قام السيد أحمد خلفان، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج بيتشفرونت، بالتوقيع بالنيابة عن الشركة، في حين وقع عن شركة ميليا للفنادق والمنتجعات، السيد جوردي سانشيز، المدير الأول لتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط في الشركة.

وكشف الجانبان خلال الحفل عن العلامة الجديدة للمشروع تحت اسم ميليا بيتشفرونت، والإعلان عن بدء شراكة سترتكز على إدارة الفندق والشاطئ الخاص والذي سيتضمن تقديم تجربة "بيسو" الشاطئية بالإضافة لطرح مساكن ميليا للبيع بنظام سكني وفندقي للمستثمرين.

هذا ويضم المشروع مجموعة متنوعة من منازل تاون هاوس والشقق السكنية الراقية والمساكن ذات العلامة التجارية، إضافة إلى فندق فاخر، ليقدّم أسلوب حياة شاطئية متكامل مع شاطئ خاص في موقع استراتيجي مميز يقع عند مدخل جزر أمواج ويتصل مباشرة بطريق المحرق الدائري الجديد، ويقع على بُعد دقائق معدودة من أبرز المعالم المهمة مثل مجمع مراسي جاليريا ومطار البحرين الدولي.

علاوةً على ذلك، تساهم باقة الخدمات الفندقية المتكاملة في الارتقاء بتجربة الملاك والسكان، تشمل الضيافة والصيانة وإدارة المرافق، إلى جانب برنامج لإعادة تصميم الوحدات السكنية وتشطيباتها بما ينسجم مع الرؤية التطويرية الجديدة للمشروع، واطلاق مجموعة من المطاعم الراقية وشاطئ خاص ومساحات خضراء، فضلاً عن عناصر تشغيلية وخدمية إضافية تُلبِّى احتياجات الملاك والزوار على حد سواء.

ويشغل المشروع مساحة بناء تُناهز ‎250,000‎ متر مربع، تتوزّع على ثلاثة أبراج سكنية بارتفاع 22 طابقًا وتضم حوالى 700 وحدة سكنية وفندقية، ومجمّع من خمسة طوابق يضم 94 منزل تاون هاوس مطلّة على الواجهة البحرية مع حدائق وشاطئ خاص، ما يساهم في تعزيز مكانة المشروع كوجهة ساحلية سياحية متكاملة تقدِّم أسلوب حياة فاخر فى مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة السياحة أن مشروع "ميليا بيتشفرونت" يعد نموذجًا رائدًا على قدرة مملكة البحرين في استقطاب أبرز العلامات العالمية في قطاع السياحة، مؤكدة أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة "ميليا للفنادق والمنتجعات" في جزر أمواج تأتي في إطار جهود تنفيذ استراتيجية السياحة للأعوام 2022–2026، الهادفة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز سياحي عالمي.

وأشارت سعادتها إلى أن المشروع يعكس الأهداف الرامية لتطوير وجهات سياحية جاذبة قادرة على استقطاب الزوار وتشجيعهم على تكرار التجربة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين بالنمو المستدام لقطاع السياحة في المملكة، إلى جانب ما يوفره من فرص نوعية لتوظيف الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها، بما يعزز من تنافسية المملكة على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية.

من جانبه، علق السيد ماجد الخان، رئيس مجلس إدارة شركة أمواج بيتشفرونت، بالقول: "يسرنا الإعلان عن إبرام هذه الشراكة مع علامة ميليا العالمية العريقة، إذ تمثل خطوة جوهرية لتعزيز مكانة أمواج بيتشفرونت كمقصد سكني وسياحي فريد، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحويل هذا المشروع إلى مركز حيوي مهم على مستوى مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون. ويجمع المشروع بين الرؤية المحلية والخبرة العالمية ليقدّم قيمة مضافة للسكان من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والسياح والزوار من شتى أنحاء العالم."

وفي هذا السياق، قال السيد أحمد خلفان، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج بيتشفرونت: "يأتي هذا التعاون مع شركة ميليا للفنادق والمنتجعات في اتساق مع إستراتيجيتنا الهادفة إلى توفير تجربة معيشة وضيافة عالمية المستوى. وسيساهم التصميم العصري والخدمات الفندقية المتكاملة والشاطئ الخاص بالمشروع في خلق بيئة استثنائية تجسد أسلوب الحياة الساحلي الفريد الذي نسعى لتقديمه للسكان والمستثمرين."

بدوره، أوضح السيد جوردي سانشيز، المدير الأول لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة ميليا للفنادق والمنتجعات، بالقول: "يسرنا الإعلان عن توسيع حضور ميليا في مملكة البحرين من خلال مشروع ميليا بيتشفرونت، والذي سنعمل من خلاله على تسخير خبرتنا العالمية والاستفادة من الموقع المميز للمشروع لتوفير مزيجًا فريدًا من الضيافة العالمية العصرية ونمط الحياة الشاطئي الهادئ الذي يليق بعملائنا الكرام في منطقة الشرق الأوسط."

نبذة عن شركة أمواج بيتشفرونت:

تعد شركة أمواج بيتشفرونت من رواد تطوير وتشغيل العقارات الفاخرة المطلة على الشواطئ في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست في عام 2008، وتضم محفظتها منتجعات حائزة على جوائز مرموقة ومشاريع سكنية وعقارات متعددة الاستخدامات تجمع بين المرافق العالمية والمواقع الساحلية الخلابة. وتلتزم أمواج بيتشفرونت بأعلى معايير التنمية المستدامة وتقديم تجارب أصيلة لضيوفها، لتواصل بذلك وضع معايير جديدة للحياة الفاخرة على الساحل في المنطقة.

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