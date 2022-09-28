تشمل المصاعد اللاتلامسية المزودة بأزرار ثلاثية الأبعاد "تقنية الهولوجرام" وتقنية الشاشات اللاتلامسية – الحلول المصممة لمقاومة انتقال الفيروسات وتقليل انتشار الجراثيم

دبي الإمارات العربية المتحدة: صرحت اليوم شركة "إم زي تكنولوجي" المتخصصة والرائدة في مجال التقنيات اللاتلامسية بأنها تستعد للإعلان عن احدث حلولها المبتكرة في معرض جيتكس جلوبال 2022 المقرر إقامته في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

هذا وقد صرح الأستاذ/ جوناثان زيراد، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لقسم التكنولوجيا بشركة "إم زي تكنولوجي" قائلًا: "يُسعدنا ويشرفنا أن نكون جزءًا من معرض جيتكس لهذا العام لنعرض ونُقدم التقنيات والحلول اللاتلامسية في منطقة الخليج العربي".

تُقدم شركة "إم زي تكنولوجي"، التي يقع مقرها الرئيسي في بلدة جينيفيلييه، فرنسا، مجموعة من الحلول اللاتلامسية، وذلك يشمل اختراعها الشهير تقنية (HOLOBOX) المستخدمة للتحكم في المصاعد دون لمس عن طريق تقنية "الهولوجرام"، علمًا بأنه يمكن تزويد المصاعد القائمة بالفعل بهذه التقنية مما يجعلها سهلة التركيب.

علاوة على ذلك، سنعرض أيضًا تقنية (HOLOSTOP)، وهي عبارة عن زر توقف لا تلامسي يُستخدم في المواصلات العامة مثل الحافلات، ويجعل العملاء في غنى عن اللمس الفعلي لزر التوقف، والجدير بالذكر أن زر(HOLOSTOP) صُمم باستخدام تقنية "هولوجرام".

من المقرر أيضًا أن نُقدم العضو الأحدث لمجموعة الحلول اللاتلامسية الخاصة بشركة ""إم زي تكنولوجي"، تقنية (HOLOKIOSK)، وهي عبارة عن شاشات لمس بدون لمس، أو ما يُعرف أيضًا بـ حلول العرض اللاتلامسية، حيث يمكن للزائرين الكرام لمعرض جيتكس تجربة هذه التقنية خلال فاعليات المعرض.

وأضاف زياد قائلًا: "يمكننا تزويد أي شاشات لمس بخاصية التشغيل بدون لمس، وتعد هذه التقنية مثالية لاستخدامها في ماكينات الخدمة الذاتية التي يزداد انتشارها يومًا تلو الآخر في منافذ البيع بالتجزئة ومراكز المواصلات (سواء سكك الحديد أو الخطوط الجوية) في جميع أرجاء المنطقة. فعلى سبيل المثال، من الرائع استخدام هذه التقنية في مطاعم الوجبات السريعة، حيث توفر على العملاء الوقوف في الصفوف الطويلة، وتمكنهم من إجراء الطلبات عبر الأكشاك المزودة بتلك الشاشات".

ناهيك عن أن الحلول اللاتلامسية المقدمة من شركة "إم زي تكنولوجي" تُناسب أكشاك الخدمة الذاتية وآلات البيع وماكينات الصرف الآلي، وهي مُصممة في المقام الأول للمساعدة على إيقاف سلسلة تفشي الفيروسات والتقليل من انتشار الجراثيم.

فضلًا عن ذلك، أسست مؤخرًا شركة "إم زي تكنولوجي" مشروعًا مشتركًا وافتتحت مقرًا لها في دبي لتقديم خدماتها في أسواق الشرق الأوسط، وذلك بالشراكة مع احد المؤسسات التنموية الرائدة.

ندعوكم لزيارة منصة شركة "إم زي تكنولوجي" رقم H2-C25 في معرض جيتكس جلوبال 2022، وذلك لخوض تجربة اللمس بدون لمس!

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mz-technologie.com.

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نبذة عن شركة "إم زي تكنولوجي":

نُقدم لكم شركة "إم زي تكنولوجي"، وهي شركة فرنسية متخصصة في التقنيات الحديثة، وتحديدًا تركز على ابتكار الحلول باستخدام تقنية "الهولوجرام"، واسسها الاخوان مارك وجوناثان زيراد، والأول رائد أعمال متعدد النجاحات، والآخر حاصل على دكتوراه في الهندسة الإلكترونية والكهربائية. حرصًا منهما على التطور السريع والانتشار في فرنسا والعالم اجمع، أحاط الاخوان انفسهما بالشركاء والمسؤولين التنفيذين المتمرسين، ودفعهما إلى النجاح شغفهما الشديد بعالم التكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mz-technologie.com.