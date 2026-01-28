الإمارات العربية المتحدة:- أعلن الصندوق العربي للطاقة، وصندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان، عن توصلهما إلى اتفاق للشراكة مع شركة "سي ڤي سي دي آي أف" للاستثمار في كيان استثماري مشترك، يشارك في الاستثمار إلى جانب "دي آي أف ڤي آي آي"، الذي استحوذ مؤخراً على حصة قدرها 50% في شركة "بال القابضة للتبريد"، إحدى الشركات الرئيسية العاملة في مجال تبريد المناطق في الإمارات العربية المتحدة.

وتعكس هذه الصفقة الالتزام المشترك لكلّ من الصندوق العربي للطاقة، وصندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان، بدعم حلول البنية التحتية الموفّرة للطاقة.

وكانت "سي ڤي سي دي آي أف"، شركة البنى التحتية الاستراتيجية التابعة لشركة "سي ڤي سي" المتخصصة في إدارة الأسواق العالمية الخاصة، قد اتفقت في يونيو 2025، مع "تبريد"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع تبريد المناطق، على الاستحواذ على شركة "بال" من خلال مشروع مشترك، بنسبة 50% لكل طرف، وبقيمة حقوق ملكية تقدَّر بنحو 3.8 مليارات درهم إماراتي.

وتُعدّ "بال القابضة للتبريد" ثاني أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في الإمارات العربية المتحدة، حيث تدير ثمانية عقود امتياز طويلة الأجل، بمتوسط مدة متبقية يبلغ 25 عاماً، وتخدم أكثر من 45 ألف عميل. وتضطلع الشركة بدور محوري في توفير خدمات تبريد عالية الكفاءة والموثوقية والاستدامة، في عدد من مناطق التطوير الرئيسة في الإمارات العربية المتحدة.

ويسهم انضمام صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان، والصندوق العربي للطاقة، إلى جانب "سي ڤي سي دي آي أف"، في توحيد ثلاثة مستثمرين مؤسسيين، بما يمتلكونه من قوة رأسمالية وخبرات متخصصة في القطاع، الأمر الذي يعزز متانة المنصة التشغيلية، ويدعم مسارها الاستراتيجي على المدى الطويل.

كما تضيف "تبريد"، التي تحتفظ بحصتها البالغة 50% في المشروع المشترك مع "سي ڤي سي دي آي أف"، خبرة رائدة وغير مسبوقة في قطاع تبريد المناطق، بصفتها أول شركة من نوعها في دولة الإمارات. وقد تأسست "تبريد" عام 1998، وهي مدرجة في سوق دبي المالي، وتمتلك وتدير حالياً، 99 محطة في ست دول.

وفي هذا السياق، قال خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة: "نفخر بالشراكة مع "سي ڤي سي" وصندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان في هذا الاستثمار المحوري في شركة "بال". يلعب تبريد المناطق دوراً أساسياً في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ونحن ندعم مجموعة تجسّد التميّز التشغيلي. وتعكس هذه الشراكة تركيز الصندوق على المنصات والشراكات عالية الجودة، القادرة على تحقيق قيمة وأثر مستدامين على المدى الطويل".

من جانبه، قال روفشان جافادوف، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان: "تؤكد مشاركة الصندوق في هذه الصفقة اهتمامنا القوي بدولة الإمارات وبمنطقة الخليج على وجه العموم. يُعدّ تبريد المناطق عنصراً محورياً في التنمية الحضرية الموفّرة للطاقة، كما تدعم هذه الصفقة هدفنا المتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وبناء شراكات استراتيجية. ويسرّنا توسيع حضورنا الاستثماري في أبوظبي إلى جانب شركاء مرموقين ضمن تحالف يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الأوسع في المنطقة".

بدوره، قال ألارد رويس، الشريك وكبير مسؤولي الاستثمار في "سي ڤي سي دي آي أف": "نفخر بشراكتنا مع صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان، والصندوق العربي للطاقة، التي تنسجم مع التزام "سي ڤي سي" تجاه المنطقة واستثماراتها في دولة الإمارات، حيث نحرص على دعم الشركات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية الوطنية. وتمثل "بال للتبريد" استثماراً عالي الجودة من شأنه تحقيق عوائد قوية لمستثمرينا، إلى جانب ما يوفره من فرص نمو طويلة الأجل وقيمة مستدامة".

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (الصندوق)، مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ذات أثر إيجابي، تعمل في قطاعي الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسس الصندوق عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

ويُحدث الصندوق العربي للطاقة أثراً إيجابياً، من خلال المساهمة في الازدهار الاقتصادي، وتمكين المجتمعات المحلية، عبر تنمية المواهب وتعزيز المعرفة. ويطبق الصندوق أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته، وتشكّل المشاريع ذات الصلة بالبيئة والمجتمع نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.8 مليار دولار، والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة.

كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة "موديز"، وتصنيف (AA+) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

نبذة عن صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان

تأسس صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان (SOFAZ) عام 1999، وهو صندوق ثروة سيادي يختص بإدارة عائدات النفط والغاز الوطنية، ملتزماً بحماية الثروة وتعزيزها للأجيال القادمة.

وبصفته مستثمراً طويل الأجل، بأصول تحت الإدارة تتجاوز 70 مليار دولار أمريكي، يتبنّى الصندوق استراتيجية استثمارية متنوعة، تشمل فرصاً عالمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك أدوات الدخل الثابت، والأسهم، والذهب، والعقارات، والبنية التحتية.

نبذة عن شركة "سي ڤي سي دي آي أف"

تُعدّ شركة "سي ڤي سي دي آي أف" (CVC DIF)، إحدى أهمّ شركات إدارة صناديق الأسهم في قطاع البنية التحتية للشركات المتوسطة عالمياً. تأسست الشركة عام 2005 ويقع مقرّها الرئيسي في أمستردام بهولندا، وتدير أصولاً بنحو 19 مليار يورو في قطاعات تحوّل الطاقة، والنقل والمرافق والتحول الرقمي.

يعمل في الشركة أكثر من 250 موظفاً موزعين على 12 مكتباً، ما يمكّنها من تقديم نهج فريد يجمع بين الحضور العالمي وفوائد الشبكات المحلية القوية والخبرات الاستثمارية المتخصصة في القطاع. وتشكّل "سي ڤي سي دي آي أف" استراتيجية البنية التحتية التابعة لشركة "سي ڤي سي"، إحدى أهمّ شركات إدارة الأسواق الخاصة عالمياً، ما يتيح لها الاستفادة من المنصة العالمية لشركة "سي ڤي سي"، التي تضم ثلاثين مكتباً في جميع أنحاء العالم.

