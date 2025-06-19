محمد المشرخ: الشارقة وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين والآسيويين بشكل عام

يستهدف الملتقى تعزيز الشراكات في التكنولوجيا والابتكار والحلول الذكية والصناعات المتقدمة

تشمل الزيارة منصات ومراكز متخصصة في مسرعات الأعمال ودعم بيئة الشركات الناشئة والبحث والابتكار

حجم التبادل التجاري بين اليابان والشارقة بلغ نحو 1.035 مليار درهم إماراتي في العام 2024

90 شركة يابانية في مناطق الشارقة الحرة و19 شركة على البرّ الرئيسي

طوكيو، تحت شعار "اكتشف الشارقة"، ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، ملتقى أعمالٍ في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية مع الشركاء اليابانيين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار والحلول الذكية والصناعات المتقدمة.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن برنامج زيارةٍ رسمية يقوم بها "استثمر في الشارقة" إلى اليابان في الفترة من 18 إلى 21 يونيو، حيث يلتقى خلال الزيارة عددًا من قادة قطاعات ومجتمعات الأعمال، ورؤساء كبرى الشركات اليابانية، وممثلي غرف التجارة ومنصات الابتكار في مدينتي طوكيو وأوساكا.

الشارقة وجهة آسيا للاستثمارات المستدامة

وتتناول جلسات الملتقى أهمية الاستثمار في المناطق الحرة بالشارقة، حيث تطرح الإمارة حوافز جاذبة للقطاعات الحيوية. كما تستعراض فرص التعاون في مجال الابتكار، والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الصناعات التقنية المتقدمة. إلى جانب ذلك، يركّز المشاركون على آليات تسريع إجراءات التراخيص وتسهيل دخول رؤوس الأموال، في إطار بيئة أعمال مستقرة تشجع على الاستدامة والنمو طويل الأمد.

وحول أهمية الزيارة ودورها في دعم مسيرة التنمية والتطور والاستدامة في الشارقة، قال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) : "تأتي هذه الزيارة امتدادًا لنهج الشارقة في بناء شراكات اقتصادية نوعية مع الاقتصادات الرائدة عالميًا، وننظر إلى السوق الياباني بوصفه شريكًا استراتيجيًا في مسيرتنا نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا".

وأضاف: "يمثّل ملتقى 'اكتشف الشارقة' منصة فاعلة لتعزيز جسور التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، كما يتيح فرصة مباشرة للتواصل مع منظومات الابتكار ومسرعات الأعمال اليابانية، فنحن نؤمن بأن تكامل الخبرات بين بيئة الأعمال في الشارقة واليابان يشكّل قاعدة متينة لنمو المشاريع والاستثمارات طويلة الأمد في المنطقة".

الاطلاع على أبرز التجارب اليابانية تنمية وتسريع الأعمال

وتتضمن جولة "استثمر في الشارقة" في اليابان زياراتٍ متعددة في طوكيو وأوساكا، حيث يلتقى الوفد بشركة "Creww" التي تعنى بدعم نمو رواد الأعمال من خلال منصة ذكية، و"Plug and Play Japan" المتخصصة بدعم الشركات الكبرى لمواكبة التغيرات في بيئة الأعمال المتسارعة. ويتبادل الطرفان رؤيتهما للمشاريع المستقبلية المشتركة، بما يفتح للشركات الإماراتية أبواباً لنماذج التمويل اليابانية ويعزز قدرتها على التوسع دولياً.

مسار تاريخي من التعاون

وتأتي هذه الزيارة ترجمةً لعمق العلاقات بين دولة الإمارات المتحدة واليابان، والتي بدأت بانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين منذ العام 1972، وتعززت عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تسهل التبادل التجاري والاستثماري، وتدعم التعاون في مجالات الأمن والطاقة النظيفة والابتكار.

أما على صعيد إمارة الشارقة، فتعد أسواق الإمارة بيئة مفضلة للمستثمرين وأصحاب الشركات اليابانين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 بين اليابان والشارقة نحو 1.035 مليار درهم إماراتي، فيما تستثمر 90 شركة يابانية في مناطق الشارقة الحرة و19 شركة على البر الرئيسي، وسط تبادل غير نفطي بين الإمارات واليابان تجاوز 17.7 مليار دولار.

يُذكر أن مكتب "استثمر في الشارقة" يعقد ملتقى الأعمال بشكل دوري في مدن وعواصم عالمية مختلفة إضافة إلى إمارة الشارقة، حيث يلتقي مع المستثمرين وكبار المسؤولين وشركاء القطاع الخاص لاستعراض آخر الفرص الاستثمارية، وبحث تطورات المشاريع القائمة، وتنسيق شراكات جديدة، وتبادل الخبرات حول التسهيلات الحكومية والتحديثات التشريعية، مما يضمن متابعة مستمرة للنمو الاقتصادي وتعزيز شبكة التواصل بين مختلف الجهات المحلية والدولية.

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