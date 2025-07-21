أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حقّقت مناجم موباني للنحاس في زامبيا، أحد الأصول الحيوية الرائدة لإنتاج النحاس في أفريقيا، نقلة نوعية في أدائها التشغيلي، مدعومةً باستثمار استراتيجي تقوده شركة "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" الإماراتية. ويأتي هذا التحوّل بعد مرور عام واحد فقط على دخول الشركة كمساهم رئيسي في "موباني"، لتثمر الشراكة عن نتائج ملموسة شملت ارتفاعاً في مستويات الإنتاج، وتوفير آلاف فرص العمل، وإطلاق خطط توسعية طموحة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

وفي 18 يوليو 2025، استعرضت "موباني" أحدث نتائجها التشغيلية أمام شركائها من الموردين وقادة المجتمع المحلي في مدينة كيتوي، كاشفةً عن أداء قوي شمل ارتفاع إنتاج الخام بنسبة 35%، إلى جانب تحسّن جودة النحاس بنسبة 14%، وزيادة كمية النحاس المستخرجة بنسبة 54% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع إنتاج كاثود النحاس بنسبة 103% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، أي قبل الاستحواذ على الشركة.

ومنذ عام 2024، استثمرت شركة "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" أكثر من 1.1 مليار دولار في موباني، من بينها 620 مليون دولار على شكل مساهمات في رأس المال، و400 مليون دولار كتمويل طويل الأجل. وكان لهذا الاستثمار دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي لشركة "موباني" وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة العمليات التشغيلية. ولم تقتصر أهمية مساهمة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ على حجم التمويل فحسب، ولكنها أيضاً شملت القدرات التشغيلية القوية التي ساهمت بشكل كبير في التحسينات الملموسة على مستوى الأداء العام. ودعمت هذه القدرات استقرار الأعمال، ورفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ الأسس اللازمة للنمو المستقبلي. وانطلاقاً من هذا التقدم، تسعى "موباني" حالياً إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف طن من النحاس سنوياً بحلول عام 2029، فيما يجري حالياً تنفيذ مسح جيوفيزيائي جوي متقدم لاكتشاف احتياطيات إضافية من شأنها تمديد عمر المنجم لأكثر من 30 عاماً.

وقال علي الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ": "نعتز بهذه المحطة المحورية التي تشكل إنجازاً مهماً في مسيرتنا ومصدر فخر لنا ولدولة الإمارات، فقد أصبحت شراكتنا مع شركة ZCCM-IH في موباني نموذجاً ريادياً للاستثمار المسؤول طويل الأجل القائم على الشراكة التنموية الحقيقية، حيث نواصل توفير فرص العمل، ودعم الكفاءات وتعزيز مكانة زامبيا في مسيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. ومع تسارع وتيرة هذا التحول، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النحاس بنسبة 70% إلى قرابة 50 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050، ونؤمن بأن استثمارنا في موباني سيضعها في موقع ريادي لتمكين هذا التحول، وهو الأثر الذي نتطلع إلى تحقيقه ضمن استراتيجيتنا للنمو العالمي المستدام."

بدوره، قال رافي شارما، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" ورئيس مجلس إدارة "مناجم موباني للنحاس": "خلال الأشهر الستة الماضية، بيّنت تحليلاتنا إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف طن من الكاثود و28.5 مليون طن من الخام. ويظهر الأثر الاقتصادي الإيجابي بوضوح من خلال حجم الوظائف والاستثمارات الجديدة. ويأتي التقدّم الذي أحرزناه خلال العام الماضي نتيجة رؤية واضحة وتعاون وثيق، حيث عملنا على تطوير عملياتنا، ورقمنة مناجمنا، وعززنا الزخم لإعادة هيكلة الأداء التشغيلي. كما حافظنا على نسبة التوظيف المحلية في زامبيا عند 99.2%، إلى جانب 0.8% من الكوادر الأجنبية التي أسهمت بخبراتها في تحقيق هذا التحول النوعي في الأداء التشغيلي."

من جانبه، أكد تشارلز ساكانيا، الرئيس التنفيذي لشركة "مناجم موباني للنحاس"، أن التحول الذي شهدته الشركة يُجسّد التزاماً مشتركاً بتعزيز الأداء والتعاون الفاعل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستحمل آفاقاً أوسع للنمو والتطوير، بما يلبي تطلعات موباني وموظفيها، ويعود بالنفع على زامبيا بأسرها.

ويعمل لدى "موباني" اليوم أكثر من 13,000 موظف، بعد إضافة ما يزيد على 2,293 وظيفة جديدة منذ مارس 2024. كما ركزت استراتيجية التوريد على القيمة المحلية، حيث تم ضخ 80% من إنفاق المشتريات في عام 2025 في الاقتصاد الزامبي، بقيمة بلغت 685 مليون دولار أمريكي، تم تخصيص 311 مليون دولار منها لشركات زامبية محلية، و374 مليون دولار لشركات أجنبية مسجّلة في زامبيا. ويجري العمل في الوقت الراهن على تنفيذ برامج صحية وتعليمية واسعة النطاق، من بينها مشروع تطوير المستشفيات بقيمة 14.8 مليون دولار.

وفي إطار رحلة التطوير التكنولوجي، أصبحت مناجم موباني للنحاس من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، بفضل اعتماد تقنيات مراقبة لحظية، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل درجات الخام، وبُنى تحتية للصيانة التنبؤية، ما أسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة وخفض التكاليف. وتمتد شبكة الاتصال اللاسلكي داخل المنجم حتى 2 كيلومتر تحت الأرض.

ويشكّل هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ الشاملة لبناء شراكات تنموية طويلة الأجل في أفريقيا، مع التركيز على الاستدامة، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير القدرات الصناعية، بما يتماشى مع الحضور الاستثماري المتنامي لدولة الإمارات في القارة الأفريقية، ويؤكد التزام أبوظبي بالنمو المسؤول على الساحة الدولية.

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نبذة عن انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ

تُعد انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، التابعة لمنصة "توو بوينت زيرو" والتي تأسست عام 2022، شركة رائدة في قطاع استخراج الموارد الطبيعية، وتضم محفظتها مجموعة متنوعة من المعادن الحيوية والاستراتيجية. وتركز الشركة على تطوير كامل سلسلة القيمة لقطاع المعادن، عبر المراحل الأولية (الاستخراج)، والمتوسطة (المعالجة)، والنهائية (التصنيع)، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة التشغيلية والبيئية. وتسعى الشركة إلى إحداث أثر تنموي حقيقي في الأسواق التي تنشط فيها، من خلال ممارسات تعدين مسؤولة، واستثمارات اجتماعية هادفة، واحترام راسخ لمبادئ استدامة النظم البيئية.

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نبذة عن شركة "مناجم موباني للنحاس" (موباني كوبر ماينز بي إل سي)

تُعد "مناجم موباني للنحاس" شركة تعدين متكاملة مسجلة في جمهورية زامبيا، وتنشط في منطقتَي كيتوي وموفوليرا ضمن إقليم كوبر بيلت الغني بالنحاس. وتشمل عمليات الشركة كامل سلسلة إنتاج النحاس، بدءاً من استخراج الخام من المناجم تحت الأرض، مروراً بعمليات التركيز والصهر والتكرير، وصولاً إلى تعبئة الكاثود النهائي المخصّص للتصدير.

تعود ملكية موباني بنسبة 51% إلى شركة "دلتا ماينينغ ليمتد"، التابعة لانترناشيونال ريسورسيس هولدينغ في دولة الإمارات، فيما تمتلك شركة ZCCM Investment Holdings PLCوهي الذراع الوطنية لاستثمارات التعدين المتنوعة في زامبيا، النسبة المتبقية البالغة 49%.

وقد استحوذت انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ على حصة 51% في ZCCM-IH في عام 2024، والتي كانت قد تملّكت "موباني" بالكامل في عام 2021 بعد شرائها حصة الأغلبية السابقة من "كارليسا إنفستمنتس"، وهي مشروع مشترك بين شركة "جلينكور" السويسرية لتجارة السلع، وشركة "فيرست كوانتوم مينيرالز" الكندية. وكانت "كارليسا" قد تولّت تشغيل "موباني" منذ تخصيصها في عام 2000.

وبسجل يمتد إلى ثلاثينيات القرن الماضي، تضم أصول "موباني" في كيتوي وموفوليرا مناجم تحت سطح الأرض، ومحطات تركيز، ومصهراً، ومصفاة. وقد واصلت الشركة تطوير بنيتها التحتية من خلال الاستثمار في تقنيات حديثة لتعزيز الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يشمل إنشاء وتطوير ثلاثة آبار رئيسية (سينكلينوريوم، وميندولا، وهندرسون) بين عامي 2014 و2021، والتي ساهمت في تمديد عمر المنجم لأكثر من 25 عاماً، وضمان الحفاظ على الوظائف، وتعزيز مساهمة الشركة المستمرة في التنمية الاقتصادية لزامبيا.

وتلتزم "موباني" بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي تعمل فيها من خلال برامج راسخة للمسؤولية المجتمعية، تشمل تنمية المشاريع المحلية، ودعم قطاعات الرياضة، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية الأساسية، والمياه والصرف الصحي في كيتوي وموفوليرا.

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