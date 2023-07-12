وتتقدم للموافقة على الاستخدام التكنولوجي الكامل لاول منصة رقمية لصناديق الاستثمار في مصر

القاهرة: ترحب وتثمن شركة ازيموت مصر بمجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تمهد الطريق لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، والتي تتواكب مع رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وكذلك تمكين جميع فئات المجتمع المختلفة من الاستفادة من التطور الأخير في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية والذي أتاح تنوع الخيارات أمام المستثمرين لتوظيف المدخرات والاستثمارات الخاصة بهم، وهي خطوة تتماشى بشكل كامل مع خطة الشمول المالي الطموحة التي وضعتها الحكومة المصرية..

وصرح السيد/ أحمد أبو السعد- العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر، "يشرفنا ان نتواكب مع رؤية ومجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، وفي هذ الاطار فإن ازيموت مصر جاهزة لتتقدم بملف كامل للهيئة للحصول علي موافقتها بشأن بدء تفعيل الاستخدام التكنولوجي الكامل لتطبيقها الالكتروني والذي يمثل نقلة تكنولوجيا جديدة في صناعة صناديق الاستثمار كأول منصة اليكترونية لصناديق الاستثمار من خلال تطبيق يسمح للعملاء بالقيام بإجراءات فتح الحساب، إيداع وسحب الأموال، الاستثمار (شراء/بيع) في صناديق الاستثمار المختلفة التي تصدرها ازيموت، والاطلاع علي الموقف المالي لاستثمارات العملاء سواء لصناديق الاستثمار او محافظ الأوراق المالية، مع الالتزام بسرية حسابات العملاء وتعاملاتهم. ونقدر بدرجة كبيرة مجهودات الهيئة لتطوير صناع سوق المال والقطاع المالي غير المصرفي ومستوى الاهتمام والتفاعل الذي تقوم يه الهيئة من أجل تمهيد الطريق لتطوير نشاط الشركات العاملة في المجال ومستوي الخدمات التي يتم تقديمها لعملائهم الحاليين والمستقبليين، وخاصة أن قرارات الهيئة تتوافق مع استراتيجية ازيموت مصر والتي تسعي إلى توفير أدوات ووسائل للاستثمار لجميع المستثمرين والعمل على تحقيق الشمول المالي بأفضل السبل، وتوفير منصة صناديق استثمار متنوعة، تشمل جميع أنواع الأصول مع سهولة الوصول بكافة الوسائل لكافة المستثمرين تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.

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عن ازيموت

ازيموت مصر هي من كبري شركات إدارة الأصول في مصر ولديها مسيرة حافلة بالإنجازات تزيد عن 20 عامًا، حيث بدأت عملياتها عام 2000 في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية للمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للقطاعيين العام والخاص والبنوك التجارية وشركات التأمين والصناديق السيادية الدولية والإقليمية بحجم أصول مدارة يتجاوز 11 مليارات جنيه مصري. وتعد ازيموت مصر إحدى الشركات المملوكة بالكامل لمجموعة ازيموت الإيطالية الرائدة في إدارة الأصول، وقد تم إدراجها في البورصة الإيطالية (AZM.MI) وفي دول أخرى كذلك، وهي عضو في المؤشر الإيطالي الرئيسي FTSE MIB. وتضم المجموعة عدد من الشركات العاملة في مجال بيع وإدارة وتوزيع المنتجات المالية والتأمينية، ويتجاوز إجمالي حجم الأصول المدارة 85 مليار دولار أمريكي في أكثر من 18 دولة حول العالم.