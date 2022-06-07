الحكير: بعد بيعها 60% من وحداته السكنية

الإمارات العربية المتحدة – دبي : أعلنت شركة ازدهار للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية تمويل مع عدة بنوك سعودية لتسهيل تملك الوحدات السكنية التي تقيمها الشركة في مشروعها جاردن ريزيدنس الجديد في حي حطين بالرياض. وضمت هذه الاتفاقية بنوك الرياض، البلاد، الراجحي، الأهلي، ودار التمليك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار عبد المحسن بن فواز الحكير إن الاتفاقية تأتي في إطار شراكة استراتيجية لتنفيذ المشاريع السكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان الذي تضمنته رؤية 2030 بهدف رفع نسبة تملك الأسر للمنازل. منوها بأن مشروع جاردن ريزيدنس يعد أول انطلاقة نحو بناء مساكن هدفها خلق مجتمعات متكاملة لتتماشى مع برنامج جودة الحياة 2030، كما يدعم توجهات برامج الإسكان المختلفة؛ مشيرا إلى استمرار البيع في المشروع؛ حيث وصل عدد الوحدات المباعة على الخريطة إلى 60% من أصل 256 وحدة سكنية يضمها المشروع، ومؤكداً في ذات الوقت على أن ازدهار حصلت على رخصة التسويق والبيع على الخارطة (وافي)، لتبدأ في استقبال العملاء في مكتب المبيعات الواقع في شارع الإمام سعود بن فيصل في حي حطين شمال الرياض.

وأضاف الحكير إن الشركة تعمل على عقد شراكات متنوعة لصالح عملائها بهدف بناء مجتمعات نابضة بالحياة وبأعلى مستويات الرفاهية المعيشية التي تراعي أعلى معايير الجودة العالية.

ويوفر مشروع جاردن ريزيدنس الواقع في حي حطين بالرياض على مقربة من أبرز معالم المدينة، نماذج من البيئات السكنية المتكاملة والمريحة، الملائمة لكافة أفراد الأسرة؛ حيث يراعي المشروع الدمج بين التصميمات العصرية والبيئة الخضراء، والرفاهية العصرية والخدمات المتنوعة. فإلى جانب الـ 256 وحدة سكنية، يحتوي المجمع على حدائق متنوعة، وممرات تتيح سلاسة الحركة ومتطلبات السلامة، ومناطق آمنة للعب الأطفال، ومواقف سيارات تحت الأرض، وقاعةً للسينما، ونادياً رياضياً مجهزاً بكل متطلباته، وغرفة ألعاب، وصالة متعددة الاستخدامات. كما يوفر ضمانات طويلة الأجل للهيكل الانشائي والموردين وخدمات عروض للمستثمرين وخدمات ما بعد البيع.

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