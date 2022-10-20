الرياض: أعلنت اليوم شركة اديس العربية القابضة ("اديس" أو "الشركة" أو "المجموعة") – وهي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الحفر وإنتاج النفط والغاز – عن إتمام صفقة الاستحواذ على سبع وحدات حفر بحرية رائدة في المملكة العربية السعودية من شركة سيدريل ليمتد ("سيدريل")، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المتفق عليها مسبقًا في اتفاقية البيع والشراء ("SPA") التي تم توقيعها مطلع سبتمبر الماضي.

تفاصيل الصفقة

تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ على سبع وحدات حفر بحرية 628 مليون دولار نقدًا، علمًا بأن هذه القيمة تخضع لتعديلات رأس المال العامل وغيرها من المصروفات الأخرى.

تتضمن الصفقة سبع وحدات حفر بحرية جديدة، تعمل أربع وحدات منها حاليًا في المملكة بموجب عقود قائمة، فيما تم إبرام عقود جديدة بالمملكة مؤخرًا للثلاث وحدات حفر الأخرى المتبقية، والتي من المتوقع أن تبدأ عملياتها بموجب تلك العقود خلال النصف الأول من عام 2023.

أثمرت هذه الصفقة الناجحة عن ارتفاع عدد وحدات الحفر البحرية بأسطول الشركة العاملة بموجب عقود موقعة في المملكة إلى 33 وحدة حفر، مما سيساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة باعتبارها أكبر مشغل لوحدات الحفر البحرية على مستوى المملكة. ويأتي ذلك بالتوازي مع امتلاك الشركة 11 وحدة حفر برية تواصل عملياتها في المملكة حاليًا بموجب عقود موقعة، ليصل بذلك إجمالي أسطول حفارات الشركة البحرية والبرية العاملة في المملكة إلى 44 وحدة حفر.

عقب إتمام الصفقة، سيصل إجمالي عدد وحدات الحفر البحرية بأسطول الشركة داخل وخارج المملكة إلى 48 وحدة حفر، لتتحول شركة اديس بذلك إلى أكبر مشغل لوحدات الحفر البحرية على مستوى العالم.

ويأتي إتمام صفقة الاستحواذ استكمالاً لنجاح الشركة في تنفيذ مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وإبرام المزيد من العقود الجديدة في المملكة العربية السعودية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. فقد نجحت اديس في إتمام صفقة الاستحواذ على أربع وحدات حفر بحرية في المملكة العربية السعودية من شركة نوبل كوربوريشن Noble Corporation plc ("Noble") خلال نوفمبر 2021. وخلال العام الجاري، تمكنت الشركة من الحصول علي عقود جديدة لتشغيل 16 وحدة حفر بحرية ضمن أسطولها. وتمثل هذه الإنجازات شهادة قوية على تفاني فريق العمل لتحقيق التميز التشغيلي، وتاريخ شركة اديس الحافل باتباع أعلى معايير السلامة، بالإضافة إلى قدرتها على تلبية احتياجات العملاء على مدار السنوات الماضية، علمًا بأن التوسعات الأخيرة بأعمال الشركة في المملكة ستساهم في ارتفاع إجمالي قيمة العقود المبرمة إلى 6 مليار دولار تقريبًا بنهاية عام 2022.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة اديس العربية القابضة، عن اعتزازه بصفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي تنفذها اديس باعتبارها أحد أركان استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها للتوسع بأعمالها في المملكة العربية السعودية، والمساهمة بقوة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأوضح الدكتور فاروق أن هذه صفقة الاستحواذ الحالية ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وبالتالي زيادة معدلات التوطين المستهدفة على مستوى الشركة، فضلا عن دورها في نمو أرصدة العملات الأجنبية بالمملكة. وأشار إلى أن أهداف هذه الصفقة تتفق بصورة مباشرة مع الرؤية المشتركة لشركة اديس مع شركائها الاستراتيجيين؛ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ومجموعة الزامل القابضة. وأكد الدكتور فاروق على نجاح اديس في الحفاظ على مكانتها الرائدة باعتبارها أكبر مشغل لوحدات الحفر البحرية على مستوى المملكة، وهو ما يمهد الطريق أمامها لمواصلة التوسع بأعمالها في المملكة، وتوطيد علاقاتها المتشعبة مع شركائها الاستراتيجيين في المملكة، بما يساهم في تعظيم العائد والمردود الإيجابي على المواطنين والاقتصاد السعودي بوجه عام.

جدير بالذكر أن شركة اديس تمتلك 84 وحدة حفر بحرية وبرية عبر ستة أسواق استراتيجية، تشمل السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس. وانطلاقًا من خطط التوسعات الطموحة المستهدفة، تتطلع الشركة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى تنمية بصمتها العالمية بالدخول إلى سوق الهند المتميزة بمقومات النمو العالية، وذلك في إطار العقود التي أبرمتها مؤخرًا في الهند.

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عن شركة اديس العربية القابضة

تعد اديس العربية القابضة الشركة الرائدة في تقديم خدمات حفر وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال شركاتها التابعة، وتقدم خدمات الحفر البحري والبري وأعمال الصيانة وخدمات الإنتاج. ويضم فريقها أكثر من 5 آلاف موظف يقدمون خدماتهم لعملاء كبار مثل أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت، وكذلك للمشاريع المشتركة لشركات النفط الوطنية مع كبرى الشركات العالمية بما في ذلك BP وEni. وتتميز الشركة بسجل متفوق في الصحة والسلامة والبيئة، وتمتلك حاليًا أسطولًا يتكون من خمس وأربعين وحدة حفر بحرية (تعمل أربعة منها بموجب عقود إيجارية)، وستة وثلاثين وحدة حفر برية، وسفينتي حفر، ووحدة إنتاج بحرية متنقلة، والتي تتضمن وحدة تخزين وتفريغ عائمة.