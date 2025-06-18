دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "شراكة المدارس الدولية" (iSP) عن اختيار مدارسها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر من بين أفضل المدارس في العالم للمعلمين للعمل فيها. وحصلت "شراكة المدارس الدولية" على اعتماد "أفضل مجموعة مدارس للعمل في الشرق الأوسط"، تقديراً لجهودها المتميزة في بناء أفضل ثقافة مدرسية وبيئة عمل، ولحرصها على إعطاء الأولوية لصحة وسلامة ورفاهية موظفيها.

يُعد برنامج "أفضل مدرسة للعمل" المعيار الذهبي لثقافة المدارس، وقد طورته منصة "تي 4 إديوكيشن" (T4 Education) بالتعاون مع مجتمعها الذي يضم أكثر من 200,000 معلم ومدير مدرسة، وهو آلية مستقلة قائمة على الأدلة لاعتماد المدارس بناءً على ثقافة العمل فيها، مما يساعدها على تهيئة بيئات يزدهر فيها التعليم بفضل ازدهار المعلمين. ولا يمكن لمجموعات المدارس الحصول على اعتماد "أفضل مجموعة مدارس للعمل في الشرق الأوسط" إلا إذا حصلت أكثر من نصف مدارسها في الشرق الأوسط على اعتماد "أفضل مدرسة للعمل" بعد حصولها على درجات عالية في استطلاع رأي مُفصل ومجهول للموظفين.

ويعكس هذا التكريم جهود "شراكة المدارس الدولية" المتواصلة في إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية موظفيها وتطويرهم، إذ تتبنى نهجاً شاملاً يضمن شعور أعضاء فريق العمل بالتقدير والتواصل بدءاً من تنظيم أنشطة اللياقة البدنية والفحوصات الصحية الدورية، وصولاً إلى استضافة الفعاليات الرياضية وجلسات العافية التفاعلية. وتُقام أسابيع مخصصة للعافية في جميع المدارس، ما يشجع الموظفين على التركيز على صحتهم النفسية والجسدية. علاوة على ذلك، يتم دعم هذه الجهود بتوفير فرص التدريب والتطوير المهني، بما في ذلك البرنامج التدريبي "القيادة 401"، الذي يُساعد المعلمين على تحقيق أهدافهم في بيئة آمنة وداعمة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى العديد من الموظفين تدريباً في مجال التوعية بالصحة النفسية والرفاهية، مما مكّنهم من إدراك احتياجات زملائهم أو طلابهم أو أولياء أمورهم للدعم النفسي الفردي. ويتم تعزيز ثقافة الرعاية هذه من خلال النشرات الدورية، وجوائز تقدير الموظفين، ومنح الخصومات، والفعاليات الاجتماعية، بما يُسهم في خلق بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتفاعل والاندماج.

وقال بهارات مانسوخاني، الرئيس التنفيذي الإقليمي لـ "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط وآسيا: "تواصل المنطقة، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، ريادتها في قيادة إصلاح تعليمي هادف، وسعيها الدؤوب لرفع المعايير وتحسين النتائج للطلاب والمدارس على حد سواء. وفي ظل هذه البيئة الاستشرافية، شاركت ’شراكة المدارس الدولية‘ في برنامج ’أفضل مدرسة للعمل‘، وهي خطوة طبيعية تتماشى مع استراتيجيتنا "التعلم أولاً"، التي تولي اهتماماً متساوياً لنجاح الطلاب وتطوير الموظفين. ونحن في ’شراكة المدارس الدولية‘، نلتزم بتنمية العقول الأكثر فضولاً وحباً للاستطلاع وثقة بالنفس في العالم، ويبدأ ذلك بتهيئة بيئة عمل يشعر فيها معلمونا بالتقدير والدعم والتمكين. ولا شك أن الحصول على هذه الشهادة هو انعكاس قوي لهذا الالتزام، ويعزز طموحنا في أن نكون المدرسة المفضلة للطلاب والمعلمين في جميع أنحاء المنطقة".

من جانبه، قال فيكاس بوتا، مؤسس منصة "تي 4 إديوكيشن" وبرنامج "أفضل مدرسة للعمل": "نتقدم بخالص التهنئة لـ’شراكة المدارس الدولية‘ في الشرق الأوسط على حصولها على الاعتماد المرموق "أفضل مجموعة مدارس للعمل في الشرق الأوسط". لقد أثبتم من خلال قيادتكم المتميزة أن الالتزام تجاه موظفيكم هو سر ضمان تعليم متميز لطلابكم. وآمل أن يسهم هذا التكريم في تعزيز مكانة مدارسكم على الخريطة التعليمية، وأن يتيح لكم استقطاب أفضل المعلمين في الإمارات العربية المتحدة وقطر والاحتفاظ بهم. وآمل أن تكونوا مصدر إلهام للكثيرين للسير على خطاكم".

كيف يسهم برنامج "أفضل مدرسة للعمل" في اعتماد المدارس:

بمجرد انضمام المدرسة إلى برنامج "أفضل مدرسة للعمل"، تُرسل "تي 4 إديوكيشن" (T4 Education) استطلاع راي مُفصلًا ومجهول الهوية لجميع مُعلميها لتقييم المدرسة بشكل مستقل على أربعة محاور:

القيادة: تدرس "تي 4 إديوكيشن" العوامل العديدة التي تجعل القيادة المدرسية عظيمة، بدءاً من وجود رؤية إلى توصيلها بشكل جيد، والقيادة باتباع القدوة لبناء ثقافة الثقة والاحترام وتوفير فرص جيدة للتطوير المهني للموظفين. التعاون: لا تقتصر "تي 4 إديوكيشن" على النظر إلى مجتمع التدريس في المدارس وجهودهم التعاونية لعكس أفضل الممارسات وتنميتها ومشاركتها فحسب، بل تنظر أيضاً إلى المنظومة الشاملة حول المدرسة بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع ككل. البيئة المدرسية: تتعمق "تي 4 إديوكيشن" في بيئات العمل في المدارس، وتنظر إلى الشمولية والإيجابية، ودعم الموظفين، والعلاقات الجيدة بين الزملاء. العافية المهنية: تقوم "تي 4 إديوكيشن" بتقييم المدارس بناءً على صحة وسلامة ورفاهية الموظفين وحجم العمل والعقود والأجور.

وتُرجح إجابات جميع المعلمين على الأسئلة المختلفة باستخدام خوارزمية لتحديد النتيجة النهائية. تحصل المدارس الحاصلة على أعلى الدرجات فقط على شهادة اعتماد برنامج "أفضل مدرسة للعمل"، ولا يتم اعتماد مجموعات المدارس ضمن برنامج "أفضل مجموعة مدارس للعمل في الشرق الأوسط" إلا إذا حصلت أكثر من نصف مدارسها على اعتماد "أفضل مدرسة للعمل".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: سلمان شاهين - salman@t4.education .

نبذة عن "شراكة المدارس الدولية" ISP

يشق طلاب مدارس "شراكة المدارس الدولية" طريق النجاح طوال حياتهم، بدافع من الفضول والثقة بالنفس.

"شراكة المدارس الدولية" (ISP) هي مجتمع عالمي يضم أكثر من 100 مدرسة دولية في أكثر من 25 دولة. نحن نتبنى نهجاً تحويلياً للتعلم يتجاوز الفصول الدراسية. ومن خلال تنمية ملكة الفضول وحب الاستطلاع لدى طلابنا وتنمية ثقتهم بأنفسهم، نعمل على تمكينهم ليصبحوا الجيل القادم من صناع التغيير.

يعمل نهجنا الفريد في التعلم على تقدير طلابنا باعتبارهم شركاء في عملية التعلم. نحن نركز على تطوير المعارف والمهارات مدى الحياة بما يساعدهم على النجاح بعد انتهاء فترة دراستهم في المدرسة. ويستفيد طلاب "شراكة المدارس الدولية" من التميز في التدريس والفرص الدولية والتوجيه للوظائف. وتتمتع مدارسنا بالقدرة على الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء، كما يتم دعم معلمينا وقادتنا لتحسين أدائهم بشكل مستمر من خلال برامج التطوير المتخصصة المكثفة.

وتضم المدارس التابعة لـ "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط مدرسة أكويلا، ومدرسة النبراس الدولية، ومدرسة ستار الدولية في الطوار، ومدرسة ستار الدولية في مردف، ومدرسة الكلية الإنجليزية ومدرسة سمارت فيجن في دبي؛ ومدرسة أسبن هايتس البريطانية، ومدرسة ريتش البريطانية في أبوظبي؛ ومدرسة هاملتون الدولية ومدرسة المنتزه الإنجليزية ومدرسة درم الدوحة للبنات في قطر.

"شراكة المدارس الدولية" حيث تنمو الثقة.

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