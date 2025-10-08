أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت رابطة الإمارات للفرانشايز اجتماع مجلس إدارتها الثالث، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي عدد من الغرف التجارية، حيث ناقش المجتمعون مجموعة من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تطوير منظومة الامتياز التجاري في الدولة وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي. وشهد الاجتماع استعراضاً لنتائج العمل خلال الفترة الماضية، واعتماد مسارات عملية للتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب خطة تنفيذية لتمكين روّاد الأعمال والشركات من الاستفادة من نموذج الفرانشايز بوصفه محركًا للنمو وخلق فرص العمل.

رؤية استراتيجية

وأكدت سعادة نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز، خلال الاجتماع تقديرها لجهود أعضاء المجلس وشركاء الرابطة من الغرف التجارية، مشددةً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة العمل المؤسسي وتوسيع قاعدة الشراكات.

وقالت سعادتها: "نعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للفرانشايز من خلال إطار تنظيمي واضح، وخدمات نوعية للأعضاء، وبرامج توعية وتطوير مستمرة. هدفنا أن تصبح الرابطة منصةً مرجعية تسهم في تحفيز الاستثمار، وتمكين الشركات الوطنية، وجذب علامات تجارية عالمية نوعية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة".

تنمية العضوية

وفي محور تنمية العضوية وتعظيم القيمة، اعتمد المجلس قائمة الأعضاء الفخريين ، مع التأكيد على وضع قيمة مضافة لهذه الفئة عبر حزم خدمات ومزايا محددة، وإجراء مقابلات فردية لتحديد احتياجات كل عضو، وتوسيع الشراكات التي يمكن أن تقدمها لهم الرابطة.

حزمة مبادرات

و يستند برنامج العمل القادم للرابطة إلى حزمة مبادرات عملية؛ إذ أعلنت سعادة نور التميمي عن استراتيجية قطاعية تشمل: إنشاء مركز تميّز للامتياز التجاري، تنظيم ورشٍ ودوراتٍ ومعرض امتياز سنوي، وإطلاق بوابة إلكترونية شاملة للدعم والخدمات، وتأسيس مركز قانوني متخصص للاستشارات والعقود، وتمكين فئات المجتمع المختلفة، لاسيما الشباب ورواد الأعمال عبر مسارات امتياز تتناسب مع إمكاناتهم. وقالت سعادتها: "نراهن على نشر ثقافة الفرانشايز المسؤول، والتدريب العملي، والأدلة الإجرائية المبسطة، وشراكات التمكين مع المصارف والجهات التمويلية، لننتقل من التعريف إلى التطبيق ومن المبادرات إلى النتائج".

مبادرات جديدة

وعلى مستوى الفعاليات والترويج، استعرضت الرابطة برامج الأشهر القادمة، بما في ذلك المشاركة في معرض تركيا وفعاليات إندونيسيا بالتزامن مع انعقاد المجلس العالمي للفرانشايز، وإطلاق مبادرتي "ساعة الفرانشايز العالمية" و«ساعة الفرانشايز الإماراتي» لتبادل الخبرات، إلى جانب تثبيت اليوم العالمي للفرانشايز في الدولة في 10 يونيو 2026.

واختتمت سعادة نور التميمي قائلةً": "نحن أمام فرصةٍ تاريخية لتأطير قطاعٍ قادرٍ على رفد الاقتصاد الوطني بقيمةٍ مضافةٍ مستدامة. سنقيس نجاحنا بما نُتيحه من فرصٍ حقيقية لرواد الأعمال، وما نُطوره من تشريعاتٍ فعّالة، وما نبنيه من شراكاتٍ نوعية داخل الدولة وخارجها".

