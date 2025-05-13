يونس آل ناصر:

تجربة دبي مثال حي على التفاعل العالمي القائم على الأخذ والعطاء، إذ بقدر ما استفدنا من تجارب العالم، فقد أصبحت دبي اليوم بيت خبرة بما اكتسبته عبر مسيرتها الممتدة في مجال رقمنة الحياة وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان.

دبي- اتفقت دبي الرقمية وجارتنر العالمية على تمديد عضوية دبي الرقمية في مجلس أبحاث كبار مسؤولي البيانات والتحليلات في جارتنر، حيث يمثّل دبي الرقمية في المجلس سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية. وقد حضر مراسم التمديد من الجانبين في العاصمة البريطانية لندن كل من السيد نيل لوك، نائب الرئيس الإداري لدى شركة جارتنر وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.

تنبع أهمية هذه الاتفاقية من المستوى الرفيع للأبحاث والدراسات التي يجري تطويرها ومناقشتها لدى المجلس، باعتباره يمثل نخبة من الخبراء رفيعي المستوى في مجال البيانات والتحليلات، ومنصة عالمية للمساهمة في تشكيل وصياغة المستقبل الرقمي العالمي. وجاء انضمام دبي الرقمية إلى هذا المجلس ليؤكد المكانة المتقدمة لدبي في رسم ملامح التحول الرقمي في عصر البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي، واستشراف مستقبل الرقمنة في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة في مجال التقنيات الحديثة.

تعليقاً على هذه الاتفاقية قال سعادة يونس آل ناصر: "على امتداد العقود الأخيرة، برهنت شركة جارتنر العالمية أنها كانت دعامة معرفية مهمة لمبادرات الرقمنة في العالم وفي مقدمتها المشاريع الحكومية في مجال التحول الرقمي. ونحن في دبي الرقمية سعداء بالانضمام إلى مجلس أبحاث جارتنر وبتجديد عضويتنا في المجلس للفترة القادمة، ونرى في ذلك فرصة متاحة للمساهمة الفاعلة عبر تسليط الضوء على تجربتنا في التحول الرقمي المستند إلى البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الاستفادة من آراء الخبراء والباحثين في هذا المجال. لقد امتازت تجربة دبي بأنها مثال حي على التفاعل العالمي القائم على الأخذ والعطاء، إذ بقدر ما استفدنا من تجارب العالم، فقد أصبحت دبي اليوم بيت خبرة عالمي بما اكتسبته عبر مسيرتها الممتدة في مجال رقمنة الحياة وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان."

وفي تعقيبه على هذا الخطوة قال السيد نيل لوك، نائب الرئيس الإداري لدى شركة جارتنر: "نرحب بتمديد شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية كعضو في مجلس أبحاث جارتنر العالمي لكبار مسؤولي البيانات والتحليلات. ويُسعدنا استمرار هذا التعاون الذي يعكس مكانة دبي الرقمية الرائدة في مجال البيانات والتحول الرقمي. ونؤكد من جانبنا التزام شركة جارتنر بمواصلة القيام بدورها كشريك استشاري موثوق لدبي الرقمية في مسيرتها الطموحة نحو ريادة المستقبل الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتتمتع دبي الرقمية بعلاقة ممتدة مع مؤسسة جارتنر انطلاقاً من حرصها على توثيق التعاون مع المؤسسات المعرفية المرموقة في مجال التطوير الرقمي وتوظيف التكنولوجيا، وفي هذا السياق كانت دبي الرقمية قد وقعت اتفاقية تمديد عضويتها في "مجلس أبحاث جارتنر" العالمي CIO" في 2022، حيث وقع الاتفاقية سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وأول عضو حكومي في مجلس أبحاث جارتنر بمنطقة الشرق الأوسط، وروبرت داي، النائب الأول لرئيس مجلس أبحاث جارتنر.

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