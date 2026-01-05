مسقط: أعلن ظفار الإسلامي، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار، عن شراكة استراتيجية مع شركة المدينة تكافل، المزود الرائد في سلطنة عمان للحلول التكافلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ تُمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية الإسلامية المتكاملة في جميع أنحاء سلطنة عمان.

وبحسب هذه الاتفاقية، سيستفيد زبائن ظفار الإسلامي من المنتجات التكافلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل تكافل المركبات، و تكافل السفر، و تكافل المنازل، والتكافل الصحي، والتكافل على الحياة، و تكافل الحوادث الشخصية، إضافة إلى التكافل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المختلفة.

وبالنسبة لظفار الإسلامي، تعزّز هذه الشراكة القيمة المضافة المقدّمة لزبائنه من خلال إتاحة حلول تكافلية متكاملة، تسهم في توسيع نطاق الحماية المالية، وتوفير خيارات تكافل متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز تجربة الزبائن ويرسّخ مفهوم التكافل القائم على التعاون والمسؤولية المشتركة.

وقال عامر بن سعيد العمري، الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي: " تعكس هذه الشراكة التزامنا الثابت بتقديم حلول مالية إسلامية متكاملة تحمي مستقبل زبائننا مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال للشريعة الإسلامية . ومن خلال دمج التكافل في رحلتنا المصرفية، نخلق تجربة سلسة تُمكّن الزبائن من الاختيار والراحة والثقة. ولا تقتصر هذه الشراكة الاستراتيجية على التوزيع فحسب، بل تهدف إلى تشكيل مستقبل التكافل الإسلامي في سلطنة عمان."

وأوضح أسامة البرواني، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل بقولة: "تساهم هذه الشراكة في توفير المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال الاستفادة من قاعدة زبائن ظفار الإسلامي المتنامية، وثقة العلامة التجارية القوية، والخدمات الرقمية المتطورة. ومن خلال مديري العلاقات والمنصات الإلكترونية للبنك، ستتمكن المدينة تكافل من تقديم حلولها للعائلات والمؤسسات والأفراد بسهولة وسرعة أكبر.

وتساهم هذه الشراكة إلى تعزيز منظومة التمويل الإسلامي من خلال التعاون بين المؤسسات المصرفية وشركات التكافل، ووضع معايير جديدة تتمثل في التركيز على الزبائن، الشفافية، والابتكار ضمن مشهد الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.

-انتهى-

#بياناتشركات