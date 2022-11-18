معالي الدكتور طلال أبوغزاله: "تكتسب الاتفاقية أهمية خاصة على ضوء إعلان اطلاق الجيل الخامس 5G في الأردن والدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه هواوي الرائدة عالميًا في هذا المجال"

تدريب مدربي كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار ليصبحوا مدربين أكاديميين معتمدين من هواوي

الأردن: وقعت مجموعة طلال أبوغزاله (TAG.Global)، ممثلة بكلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) مذكرة تفاهم مع شركة هواوي في الأردن للتعاون في مجال رعاية الابتكار وتنمية المواهب التقنية على طريق تطوير النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن. وتهدف هذه المبادرات لإعداد الجيل القادم من الكوادر التقنية الوطنية التي ستقود مسيرة ازدهار مستقبل الابتكار التقني والاعتماد على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم رؤية التحول الرقمي للبلاد نحو التحديث الاقتصادي وإطلاق العنان لإمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاستفادة من الابتكارات التقنية المتطورة.

تأتي الشراكة في وقت محوري للأردن بعد الإعلان عن إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في البلاد وما ستحمله معها من آفاق واسعة لتطوير الأعمال والخدمات ضمن مختلف القطاعات والصناعات. ويتوقع أن تحدث هذه التقنية الثورية أثراً واضحاً في مجال تحديث قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي سيتطلب متخصصين مؤهلين تأهيلاً عاليًا ويتمتعون بمعرفة وخبرات عالمية في صناعة الاتصالات والتقنيات المتقدمة عموماً، وتقنية الجيل الخامس على وجه الخصوص، وهو المجال الذي كانت شركة هواوي سباقة فيه على مستوى العالم وتحتفظ بريادته العالمية في مجال نشر الاستخدامات التجارية وتوفير أفضل فرص الاستفادة من مزايا اقترانه بتقنيات أخرى متطورة كقدرات السحابة الالكترونية والذكاء الاصطناعي. وستكون هواوي أفضل المرشحين لدعم الأردن بالاستناد لابتكاراتها وخبراتها العالمية الغير مسبوقة في مجال الجيل الخامس وتوفير أحدث الحلول والمنتجات والخدمات القائمة على تطبيقاته واستحضار تجارب وحالات الاستخدام التجاري الأفضل التي نفذتها وأثبتت نجاحها في أسواق عديدة من المنطقة والعالم كدول الخليج والصين.

تتعهد هواوي بموجب الاتفاقية بنقل المعرفة والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار عبر برنامج أكاديمية الشبكات والمعلومات المعتمد من هواوي (HAINA). وستنفذ برنامج تدريب مدربي كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار ليكونوا مدربين أكاديميين معتمدين من هواوي من خلال اجتيازهم للمستويات المعتمدة من التدريب الموثق بالشهادات. كما سيستكشف الطرفان إمكانية إضافة دورة شهادة HAINA إلى مناهج كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار.

وقال سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، مؤسس كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار ورئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية: "على ضوء تسارع وتيرة التحول الرقمي عالمياً وأثره الفاعل في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أصبح الاقتصاد الرقمي اليوم هدفًا رئيسيًا للحكومات في جميع أنحاء العالم. وتحولت التقنيات المتقدمة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة الالكترونية لتكون محاور حيوية هامة على طريق إنجاز مراحل الرقمنة وتطوير الأعمال والخدمات. وتعتبر المواهب الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحرك الحقيقي للابتكار والعامل التمكيني الأهم لجهود الرقمنة الوطنية، لذا يجب التركيز على بناء منظومة الكوادر المحلية التقنية كأولوية قصوى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف أبو غزالة "يسعدنا أن نتعاون مع هواوي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتمتع بإمكانيات عالمية غنية في مجال توفير التقنيات الحديثة وتنمية مواهب وإعداد كوادر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خصوصاً على صعيد نشر فوائد التقنيات الثورية مثل الجيل الخامس 5G الذي سيختبر الأردنيون ميزاته قريبًا. ونأمل أن يسهم تعاوننا مع هواوي في جهود الحكومة لتحقيق الازدهار الرقمي الذي سينعكس إيجابًا على مسار التنمية المستقبلي للأردن على مستوى الشركات والأفراد. وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة أن توفر الأردن للشركات العالمية الرائدة مثل هواوي بيئة عمل مثالية عادلة ومرنة تشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد والمساهمة بفاعلية في دفع عجلة التحول الرقمي والتنمية فيها".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الأردن، إيثان وانغ، "تلتزم هواوي برعاية المواهب المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسواق التي تعمل بها حول العالم. والأردن حالة خاصة في هذا المجال لامتلاكها منظومة غنية من المواهب التقنية الشغوفة بالابتكار تستفيد منها المنطقة بأسرها. وستساعد اتفاقيتنا مع كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار على تعزيز هذه القدرات خلال فترة هامة من التحول الرقمي الذي تشهده الأردن تكلل مؤخراً بإعلان الحكومة الأردنية إطلاق الجيل الخامس 5G. ونحن حريصون على بناء مزيد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص في الأردن وتكثيف جهودنا في مجال مشاركة معرفتنا وخبراتنا العالمية وتوظيف إمكانياتنا التقنية لتوفير القيمة المضافة المطلوبة لإنجاز مراحل متقدمة من الرقمنة في الأردن وبناء الاقتصاد الرقمي المستدام القائم على المعرفة مدفوعًا بمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية الذين سيكون قادة مستقبل التغيير والتطوير في الأردن".

وتتضمن الاتفاقية تعاون هواوي وكلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار في عدة مبادرات مستقبلية، بما في ذلك النظر في إمكانية إنشاء أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمركز تدريب لعملاء هواوي وشركائها في المملكة. وقد اتفق الطرفان على بدء العمل في الأردن وتوسعة نطاق هذا التعاون ليشمل أسواق أخرى في الشرق الأوسط بحسب فروع كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار أو أي كيان آخر تابع لطلال أبوغزاله العالمية. كما تنص مذكرة التفاهم على أن تكون طلال أبوغزاله العالمية استشاري أعمال لشركة هواوي تقدم خدمات استشارات الأعمال لها حسب الطلب.

يذكر أن هواوي معروفة إقليميًا وعالميًا بمبادراتها واستثماراتها في مجال تدريب وإعداد مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات التي صممت لها مبادرات وبرامج عالمية المستوى كبرنامج "بذور من أجل المستقبل" ومسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، وتأسيس مراكز ومختبرات الابتكار المشتركة مع العديد من المؤسات الأكاديمية الرائدة والجهات الحكومية. وتستهدف الشركة باستمرار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لنشر الابتكارات الحديثة وإعداد الكوادر التقنية القيادية للمستقبل. وأنشأت في منطقة الشرق الأوسط مايزيد عن 163 أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشارك أكثر من 3500 طالب في برنامجها العالمي الرائد "بذور من أجل المستقبل"، بينما حصل أكثر من 37 ألف طالب على شهادة اعتماد من هواوي. وقامت الشركة بتدريب 000,120 موهبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من منطقة الشرق الأوسط.

تأسست كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار عام 2018 ككلية جامعية مستقلة معتمدة من وزارة التعليم العالي الأردنية. وتم تطوير برامجها من قبل شخصيات ذات كفاءة وجودة عالية في المجال الأكاديمي لتعزيز التقدم المعرفي التقنيي في الأعمال والتحول الرقمي من خلال تطبيقات عملية في العالم الحقيقي ونهج دراسة الحالة عند الحاجة. وهي حاصلة على الاعتماد الأردني وكذلك الاعتماد الأوروبي (FIBAA)، بالإضافة الى عضوية منظمة الاعتماد الأمريكية (AACSB).

وتماشياً مع رؤية هواوي لرعاية المواهب المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعداد الجيل القادم من قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة والعالم، تهدف كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار للمساهمة في إعداد الطلاب التقنيين لشغل مناصب قيادية في مجالاتهم التقنية المتخصصة، وتلتزم بتطوير برامج جديدة تساعدهم على المساهمة بتلبية متطلبات الاقتصاد العالمي المتغيرة باستمرار.

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