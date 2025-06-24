أبرمت طيران أديل وبرنامج الولاء الفرسان اتفاقية تتيح للمسافرين اكتساب واستبدال أميال مكافآت الفرسان، ويأتي ذلك في ظل ما يشهده برنامج الفرسان من تطورٍ نوعي في منظومة خدماته ومزاياه لاسيما ما يتعلق منها بالجانب الرقمي إلى جانب التوسع التشغيلي في عمليات طيران أديل، وجرت مراسمها بحضور معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر فيما وقعها كلٌ من الرئيس التنفيذي لطيران أديل ستيفن غرينواي ومساعد المدير العام لبرنامج الولاء "الفرسان" الأستاذ عصام أخونباي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إتاحة الحجز على رحلات طيران أديل باستخدام أميال مكافآت الفرسان على مدار العام، كما يمكن اكتساب أميال المكافآت عند السفر حيث تُمنح بناءً على فئة السفر المختارة والتي تشمل فئتي فلاي ماكس وفلاي بلس.

كما يمكن لأعضاء الفرسان استبدال أميال المكافآت للسفر على أي من رحلات طيران أديل المجدولة لعدد غير محدود من المقاعد، كما أن جميع الأيام والمواسم مؤهلة للحجز باستخدام أميال المكافآت وبأسعار تنافسية، وسيحصل أعضاء الفرسان على نفس تجربة السفر للمسافرين بالتذاكر المدفوعة بما في ذلك إعادة الحجز والدعم في حال حدوث تأخير أو إلغاء للرحلات.

وأشار السيد ستيفن غرينواي إلى أن انضمام الشركة إلى برنامج الفرسان، بصفته برنامج الولاء الرائد في المملكة، يعكس التزامها بتعزيز تجربة السفر للمسافرين داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أن البرنامج يتمتع بقاعدة متنوعة من الأعضاء والشركاء، كما أضاف أن النمو الملحوظ في أعداد السيّاح والزوّار وضيوف الرحمن يُسهم في دعم بناء منظومة طيران متكاملة تعتمد على الطلب وتنوع الخيارات وتعزيز الولاء.

من جانبه، أوضح الأستاذ عصام أخونباي أن برنامج الفرسان يواصل تعزيز مكانته من خلال التوسع في نطاق أعضائه وعقد شراكات استراتيجية مميزة، مثل الشراكة مع طيران أديل، بالتوازي مع تقديم مزايا إضافية لمنح مكافآت حصرية أكثر من أي وقت، كما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً ملحوظاً في نطاق شراكات البرنامج، إلى جانب طرح مزايا جديدة تتيح للأعضاء فرصاً أوسع لكسب الأميال واستخدامها بما يتناسب مع احتياجاتهم، وأضاف أن طموح البرنامج هو أن يكون "الفرسان" الخيار الأول لبرامج الولاء في المملكة ومن بين الأفضل على مستوى العالم.

ويمكن للمسافرين إضافة رقم عضوية الفرسان أثناء الحجز لضمان إضافة الأميال بشكل صحيح حيث يتم معالجة حجوزات استبدال أميال المكافآت عبر موقع أو تطبيق طيران أديل مما يتيح تجربة حجز أسرع، فيما يتم إضافة أميال المكافآت المكتسبة من رحلات طيران أديل إلى حساب برنامج الفرسان تلقائيًا في حال ربط رقم العضوية عند الحجز، كما يمكن المطالبة بالأميال المفقودة خلال 6 أشهر من تاريخ الرحلة، اعتبارًا من تاريخ إعلان الشراكة يوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025 عبر برنامج الفرسان، فيما سيتم منح رصيد المستوى خلال الفترة الترويجية التي تمتد لثلاثة أشهر، من 23 يونيو 2025 حتى 30 سبتمبر 2025.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 147 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

نبذة عن برنامج الولاء "الفرسان":

"الفرسان" هو برنامج الولاء التابع للخطوط السعودية، ويهدف إلى الارتقاء بتجربة السفر من خلال مكافآت مجزية ومزايا حصرية. ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية مجموعة السعودية التي تضع الضيف في المقام الأول، حيث يخضع حالياً لعملية تطوير شاملة لتعزيز سهولة الاستخدام الرقمي، وتوفير مزيد من المرونة والقيمة المضافة للأعضاء.

يُمكّن "الفرسان" أعضاؤه من كسب الأميال واستبدالها مقابل الرحلات والترقيات، إضافة إلى الاستفادة من شبكة واسعة ومتنامية من الشركاء العالميين. كما يتيح البرنامج الوصول إلى عروض وخدمات مختارة عبر شراكات استراتيجية تشمل قطاعات البنوك، والضيافة، وصناعة السيارات، وتأجير المركبات، والاتصالات، والتجزئة، والتأمين. ومن أبرز المستجدات إطلاق بطاقة ائتمانية مشتركة مع مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر وفيزا، وتوسيع المزايا من خلال شراكة مع "أكور" وعدد من أبرز البنوك السعودية.

ويستفيد أعضاء الفئتين الذهبية والفضية من خدمات متميزة مثل أولوية إنهاء إجراءات السفر، وزيادة وزن الأمتعة المسموح بها، كما يتمتع أعضاء الفئة الذهبية بإمكانية الدخول عبر صالة إنهاء إجراءات السفر المخصصة لدرجتي الأعمال والأولى في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

. كما يحظى الأعضاء بالاستفادة من شبكة صالات "السعودية" الدولية الجديدة، حيث تم افتتاح صالة لندن، مع التخطيط لافتتاح صالات إضافية في كل من دبي وباريس وإسطنبول.

يُعد "الفرسان" عنصراً محورياً في مساعي "السعودية" لربط العالم بالمملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز الربط الجوي وتقديم تجربة ضيافة عالمية المستوى.

نبذة عن طيران أديل:

بدأت شركة طيران أديل، في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عملياتها بإقلاع رحلتها الأولى التاريخية من جدة إلى الرياض. وكانت شركة طيران أديل، لكونها شركة رائدة ومبتكرة، أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها فقط عبر قنوات التوزيع الرقمية. وقد أنشئت شركة طيران أديل، باعتبارها شركة الطيران الشقيقة لشركة الطيران الوطنية السعودية- وكلاهما تخضع للملكية الشاملة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) - لتقدم خدماتها للعملاء المطلعين على الأسعار والبارعين في مجال التقنية في سوق يقل فيه المستوى العمري لنسبة 80% من سكان المملكة العربية السعودية عن 40 عامًا ويمتلك كل منهم على الأقل اثنين من الهواتف المحمولة.

تهدف شركة طيران أديل إلى تحفيز مجال السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المعقولة والتي توفر القيمة مقابل المال والتي تلبي احتياجات المسافرين لأغراض ترفيهية ودينية وعائلية وتجارية. وتُعد البساطة هي السمة الطاغية على مقصورة الدرجة الاقتصادية في أسطول طائرات طيران أديل الضيقة البدن. وفي ظل التحول الجذري الذي تشهده المملكة من خلال رحلة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، فإن قطاع الطيران والسياحة من ضمن القطاعات العديدة المخصصة لتعزيز النمو الحيوي. تُعدّ شركة طيران أديل اليوم واحدة من أحدث وأسرع شركات الطيران الاقتصادية نموًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي تقدم خدمة متميزة في الوقت المحدد والذي يفوق باستمرار المعدل السائد في القطاع على المستوى العالمي.

تدير شركة طيران أديل أسطول صغير يتألف من 37 طائرة من طراز إيرباص A320 ضيقة البدن تنطلق من القواعد الجوية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تاركة خلفها أثرًا دوليًا متناميًا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نقلت شركة طيران أديل أكثر من 33 مليون مسافر منذ انطلاق رحلاتها. وقدمت شركة طيران أديل، في مايو 2024، أكبر طلب لها على الإطلاق لشراء 51 طائرة - 12 طائرة من طراز A320neos و39 طائرة بحجم أكبر من طراز A321neos - مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2026. وبالتالي، تخطط شركة طيران أديل، بحلول عام 2030، لتشغيل مئات الخطوط الجوية التي ستشهد تضاعف أسطولها وشبكتها بثلاث أضعاف إلى أكثر من 100 طائرة ووجهة على التوالي. كذلك، إن حملة التوسع الضخمة لشركة طيران أديل تجعلها شركة طيران سريعة النمو، كما أنها واحدة من أكثر الشركات المرغوب العمل بها في البلاد.

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