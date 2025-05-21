الاتفاقية تأتي في إطار برنامج التوازن الاقتصادي

التشغيل الكامل للمصنع بحلول عام 2027

اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز الشراكة ودعم الإنتاج المحلي

أبوظبي – وقع مجلس التوازن وشركة تاليس، اتفاقية تعاون استراتيجية لإنتاج رادارات مراقبة جوية متقدمة من سلسلة "جراوند ماستر" داخل الدولة، في إطار دعم الإنتاج المحلي وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الدفاع.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات 2025" في يومها الثاني، حيث وقعها مطر علي الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، وعبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات، بحضور ممثلي الجانبين.

هذا التوقيع يعكس التزام شركة تاليس بدعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز القدرات التصنيعية من خلال الابتكار والتميز الصناعي.

تتميز رادارات "جراوند ماستر" بموثوقيتها العالية وأدائها المتفوق، إلى جانب قدرتها على التنقل السريع والتكيف مع مختلف المهام، ما يجعلها من أبرز الأنظمة عالمياً في مجال المراقبة الجوية والدفاع.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الكامل للمركز بحلول عام 2027، حيث سيقوم بتجميع واختبار واعتماد رادارات المراقبة الجوية المتقدمة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. ويُعد المصنع مورداً استراتيجياً يعزز قدرات التصنيع الدفاعي في الإمارات، ويدعم الاكتفاء الذاتي في التقنيات الحيوية، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب العالمي المتزايد، وتوفير مرونة عالية لتلبية مختلف المتطلبات التشغيلية.

ويأتي تطوير الكفاءات الإماراتية كركيزة أساسية في توسعة مركز التميز، حيث تضع تاليس التوطين في صميم استراتيجيتها للنمو، من خلال برامج تدريبية متقدمة وتطوير مهني مستدام لبناء خبرات محلية متخصصة في تقنيات الرادار المتقدمة، دعماً لاستراتيجية الدولة للدفاع الوطني ورؤيتها في بناء قوى وطنية ذات كفاءة وجاهزية للمستقبل.

ويتميّز المشروع بتركيزه على تطوير أنظمة الرادار وتأهيل المورّدين المحليين، مما يعزّز قدرات القطاع الصناعي الوطني ويدعم مساعيه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال مطر علي الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن: "يعكس توسع مركز التميز للرادارات قوة استراتيجية الصناعات الدفاعية لدولة الإمارات، ومكانتها الإقليمية الرائدة في التقنيات المتقدمة، حيث تسهم هذه المبادرة في تعزيز القدرات الوطنية في أنظمة رادارات المراقبة الجوية، إلى جانب توفير فرص كبيرة للشركات المحلية للنمو والابتكار والمنافسة عالمياً. ويأتي توقيع الاتفاقية مع مجلس التوازن ليعزز الشراكة ويضمن تحقيق قيمة استراتيجية مستدامة لدعم القطاع الدفاعي والاقتصاد الوطني."

ومن جانبه، قال عبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات: "تفخر تاليس بمساهمتها في نمو المنظومة الصناعية الدفاعية للإمارات من خلال تطوير القدرات المحلية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية. وتمثل توسعة مركز التميز للرادارات من خلال إنشاء منشأة إنتاج جديدة خطوة مهمة تشمل التصنيع والاختبار والدعم الفني طوال فترة تشغيل النظام. ويعزز هذا الاستثمار سيادة دولة الإمارات في التقنيات الدفاعية الحيوية، ويعزز سلاسل التوريد الوطنية، ويدعم الكفاءات، ويسهم في تطوير الخبرات المحلية في أنظمة الرادار المتقدمة."

حول تاليس

تعد تاليس (Euronext Paris: HO) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتعمل في المجالات الرئيسية: الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن.

تقوم تاليس بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر استدامة.

تستثمر المجموعة ما يقرب من 4 مليارات يورو سنوياً في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم والتقنيات السحابية والجيل السادس.

يعمل لدى تاليس 83 ألف موظف في 68 دولة. وفي عام 2024، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 20,6 مليار يورو.

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