حسن شكري: خطوة مهمة تعزز من قدرتنا على تقديم خدمات مالية تتماشى مع التحول الرقمي والشمول المالي

حسام عز: ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تدعم السوق المصري وتسهل وصول المستثمرين إلى الخدمات المالية

القاهرة: أعلنت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، إحدى الشركات الرائدة في مجال تداول الأوراق المالية في مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م، لتسهيل خدمات التداول والاستثمار في البورصة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف من خلالها توسيع نطاق خدماتها وتسهيل وصولها إلى كافة العملاء في جميع أنحاء الجمهورية.

بموجب بروتوكول التعاون، يستطيع عملاء اتش سى فتح حسابات تداول الأوراق المالية (Securities brokerage)، وإتمام إجراءات عقد حفظ الأوراق المالية (Bookkeeping)، وإبرام عقود التداول الإلكتروني (Online Trading)، بالإضافة إلى العديد من خدمات اتش سى الأخرى، عبر شبكة فروع فوري بلس المنتشرة في جميع المحافظات، دون الحاجة إلى زيارة فروع اتش سى أو انتظار مندوبي الشركة.

وتعليقًا على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح حسام عز، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري بلس"، قائلا: "سعداء بشراكتنا مع اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، حيث تعمل فوري بلس جاهدة على توسيع نطاق التعاون في مجال تداول الأوراق المالية في مصر، وتعزيز الشراكات الفعالة مع شركات تداول الأوراق المالية بهدف جذب شرائح جديدة وتوجيهها إلى القطاع المالي الرسمي".

وأضاف: "فوري بلس تولي اهتماماً كبيراً بـاستراتيجية الشمول المالي (2022–2025) الصادرة عن البنك المركزي المصري، من خلال تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للمستهلكين الذين يصعب الوصول إليهم في المناطق الريفية والنائية، وتطوير مستوى الثقافة المالية بين المستهلكين، وتحسين قدراتهم المالية، وتوفير وتيسير حصول الأفراد والشركات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي".

ومن جانبه، عبر حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سى، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع شركة فوري بلس لخدمات البنوك. وقال: "هذا البرتوكول يمثل خطوة مهمة، تعزز من قدرة اتش سى على تقديم خدمات مالية واستثمارية أكثر تطورًا، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي والشمول المالي".

وأضاف: "ملتزمون في اتش سى بتوسيع نطاق خدماتنا، وتحقيق أكبر انتشار ممكن، عبر الاستفادة من شبكة الفروع الواسعة التي تمتلكها فوري بلس، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، ويدعم تطور سوق المال المصري".

وأكد: "باعتبارنا مستشارًا ماليًا رائدًا بخبرة تتجاوز 25 عامًا على المستويين المحلي والإقليمي، نحرص في اتش سى دائمًا على مواكبة التغيرات في سوق المال، لا سيما مع التغير الملحوظ في هيكل المستثمرين بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح الأفراد يمثلون النسبة الأكبر من التداولات، مما يستلزم توفير حلول أكثر كفاءة وابتكارًا لدعمهم وتعزيز نمو السوق".

وبهذه الخطوة، تصبح خدمات اتش سى المتنوعة والمتكاملة، متاحة لجميع فئات المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات أو زيارة المقر الرئيسي للشركة. ويعكس هذا التعاون، التزام شركة اتش سى بتبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول الخدمات المالية إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

تعد "فوري بلس" لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الشمول المالي، حيث تقدم خدمات مصرفية ميسرة تشمل تفعيل المحافظ الإلكترونية، البطاقات المدفوعة مسبقًا، تسجيل استمارات "اعرف عميلك"، فتح حسابات الشمول المالي، وخدمات التحويلات والتحصيل الإلكتروني. وتهدف إلى سد الفجوة في إتاحة الخدمات المالية عبر شبكتها الواسعة ونموذجها المبتكر، مما يمكن الأفراد والشركات من إدارة شؤونهم المالية بفعالية.

توفر فوري بلس خدماتها على مدار الأسبوع، مما يتيح للبنوك تقديم خدماتها لعملائها خارج أوقات العمل الرسمية، وذلك من خلال شبكة فروع تضم "فوري بلس" أكثر من 300 فرع في أنحاء مصر، مع التركيز على المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات المالية. كما أحدثت "فوري بلس" نقلة نوعية في القطاع المصرفي من خلال نموذج "منطقة واحدة، بنك واحد"، الذي يوفر مركزًا مصرفيًا موحدًا لأكثر من 36 بنكًا، ما يسهل الوصول إلى مختلف الخدمات المالية والمصرفية تحت سقف واحد.

عن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات:

"اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات "هي شركة تابعة لبنك الإستثمار "اتش سى للأوراق المالية والاستثمار" الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين - الجيزة، مصر. www.hc-si.com

عن شركة فوري:

تأسست شركة فوري الرائدة في التكنولوجيا المالية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 53.1 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 372 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة: www.fawry.com

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