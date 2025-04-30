القاهرة، مصر: أعلنت الشركة الكندية العالمية إي چي إف فريزرز لأنفاق التجميد، الرائدة في تصنيع آلات التجميد السريع وتبريد الأغذية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة اليوم للصناعات الغذائية في مصر، حيث ستقوم إي چي إف فريزرز بتوريد أنفاق التجميد الفردي السريع IQF عالي الكفاءة إلى شركة اليوم.

تأتي الشراكة الجديدة في إطار حرص شركة إي چي إف فريزرز على تحسين كفاءة الصناعات الغذائية على المستوى العالمي، وتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية في السوق الإقليمية وحرصها المتواصل على تعزيز شراكاتها مع خبراء الصناعة المحليين.

وتُعد شركة "اليوم" من الأسماء الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، إذ ستعتمد على تقنيات التجميد المتطورة من إي چي إف فريزرز ضمن خط إنتاج جديد يركّز على معالجة البازلاء والفراولة ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات.

وتمثّل هذه الخطوة إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة نجاحات الشركة في مصر، حيث تدعم مكانتها كمورّد أساسي لحلول التجميد والتبريد في قطاع الصناعات الغذائية. وقد تم تصميم أنفاق التجميد الفردي السريع IQF لتحقق أعلى مستويات الكفاءة والنظافة، مع الحفاظ على نكهة وجودة وقوام المنتجات، ما يتيح لشركة "اليوم" تحسين قدراتها الإنتاجية بشكل ملموس.

ولتعزيز تواجدها على المستوى الإقليمي، افتتحت إي چي إف فريزرز مؤخرًا مكتبًا جديدًا في القاهرة الجديدة، في خطوة تعكس التزامها بتقديم خدمات الصيانة الفورية والدعم الميداني، إلى جانب توفير حلول مخصصة تُلبي احتياجات العملاء داخل السوق المصرية.

وفي هذا السياق، صرّح السيد مراد الحسوني، المدير العام لشركة إي چي إف فريزرز لأنفاق التجميد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قائلاً: "فخورون بالعمل مع شركة اليوم في تحسين خط الإنتاج الجديد للفواكه والخضروات، مما يعكس التزامنا الراسخ تجاه عملائنا في مصر. نحن نؤمن بالشراكة المثمرة مع عملائنا، ونلتزم بتوفير معدات عالية الجودة وطويلة الأجل بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية". وأضاف: "نحرص على أن تتم مراحل التصنيع والتركيب بسلاسة تامة، في إطار جدول زمني دقيق يتماشى مع مواسم إنتاج البازلاء والفراولة، لضمان دعم أهداف الإنتاج لدى شركة اليوم."

وتعد إي چي إف فريزرز لأنفاق التجميد شركة عالمية متخصصة في أنظمة التجميد والتبريد الصناعية، وتخدم منتجي الصناعات الغذائية حول العالم، ويقع المقر الرئيسي للشركة في فانكوفر بكندا، وقد نجحت الشركة في تعزيز مكانتها داخل الأسواق الدولية، عبر فروعها المنتشرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية والصين وأستراليا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب تركيزها القوي على اتباع أحدث الخبرات الهندسية والقدرات التصنيعية العالمية.

نبذة عن شركة إي چي إف فريزرز لأنفاق التجميد:

تأسست شركة إي چي إف فريزرز لأنفاق التجميد عام 2010. وهي شركة كندية رائدة عالميًا لتصنيع آلات التجميد السريع للأغذية. من خلال استخدام الخبرات الهندسية والتصنيعية من كندا، والمكونات الأوروبية، والقدرات التصنيعية العالمية، تلتزم إي چي إف فريزرز بتقديم أفضل حلول التجميد السريع لتحسين كفاءة الصناعات الغذائية على المستوى العالمي. توسعت شركة إي چي إف فريزرز لأنفاق التجميد في الأسواق الدولية لتلبية طلب العملاء، حيث أنشأت مكاتب في أوروبا وأمريكا الجنوبية والصين وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.agffreezers.com

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