ستة بنوك ومؤسسات مالية رائدة سوف تقوم بتقديم التمويل المصرفي اللازم لمحطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاوات

جيجاوات تشمل المحطة تركيب 3 ملايين لوح شمسي مزدوج لتوفير طاقة كهربائية لـ 160,000 منزل في الدولة

ملايين لوح شمسي مزدوج لتوفير طاقة كهربائية لـ منزل في الدولة ستسهم المحطة الجديدة في خفض أكثر من 2.4 مليون طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

يمتلك الشريك الاستراتيجي ائتلاف "إي دي أف رينوبلز" وشركة "كوريا ويسترن باور" نسبة 20% لكل منهما من أسهم المشروع في حين تمتلك شركة مصدر نسبة 60% المتبقية

ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء 100 % من إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية

أبوظبي، أعلنت "شركة المشروع" التي تضمّ ائتلاف شركة "إي دي أف رينوبلز" وشركة "كوريا ويسترن باور" وشريكتهما شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن النجاح في استكمال صفقة الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان المستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاوات في منطقة العجبان بإمارة أبوظبي.

وبعد تقديم العرض الناجح، قامت شركة المشروع التي تشمل ائتلاف "إي دي اف رينوبلز" وشركة "كوريا ويسترن باور" اللتين تمتلكان نسبة (20% من أسهم المشروع لكل منهما) كائتلاف دولي، بالشراكة مع "مصدر" (كمساهم محلي بنسبة 60%)، بتوقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة 30 عامًا مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، وسوف تتولى شركة المشروع تصميم وتمويل وبناء وتشغيل المحطة.

وقد تمكن هذا المشروع الاستراتيجي من الحصول على التمويل اللازم من قبل ستة بنوك ومؤسسات مالية رائدة هي: بي أن بي باريبا، وكريدي أجريكول، وستاندرد شارترد، وبنك أتش اس بي سي الشرق الأوسط، و شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية (SMBC)، وبنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM.

وفي هذا السياق، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تؤكد محطة العجبان المستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على الدور الرئيسي الذي تقوم به شركة مياه وكهرباء الإمارات في مجال مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالميًا، وجهودها في قيادة مساعي خطة الانتقال في الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد الطاقة الشمسية واحدة من أكثر الحلول منخفضة الكربون فعالية لإنتاج الكهرباء والأقلّ من حيث التكلفة، وإننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات نعمل على تسريع نشر مشاريع طاقة شمسية جديدة على نطاق واسع لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى إنتاج 7.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية لطاقة المستقبل في الدولة. يمثّل الإغلاق المالي الناجح لمشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية إنجازًا آخر يضاف إلى سجل المشاريع الرئيسية التي ستساهم في خفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: "تعكس هذه الشراكة المهمة التي تجمعنا مع إي دي أف، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة كوريا ويسترن باور لتطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية، حرصنا على تعزيز التعاون والعمل المشترك وتسخير مختلف خبراتنا لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ضخمة على مستوى المرافق. وتمثل الشراكات عاملاً أساسياً لدعم التحول في قطاع الطاقة والمساهمة في رفع القدرة العالمية للطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول 2030 تماشياً مع الهدف الذي حدده اتفاق الإمارات التاريخي خلال COP28. وبتطوير محطة العجبان، سوف تضم أبوظبي ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة على مستوى العالم، ترسيخاً لريادتها في تبني حلول الطاقة الشمسية على نطاق واسع".

وقالت بياتريس بوفون، نائب رئيس مجموعة أي دي أف، رئيسة قسم المشاريع الدولية والرئيسة التنفيذية لشركة إي دي أف رينوبلز: "نحن ممتنون لشركائنا شركة كوريا ويسترن باور ومصدر ولعميلنا شركة مياه وكهرباء الإمارات على ثقتهم ودعمهم في تطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية. يتماشى هذا المشروع الواسع النطاق للطاقة المتجددة مع استراتيجية إي دي أف لتوفير حلول مبتكرة وخالية من الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل محطات تخزين الطاقة بالضخ، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وحلول الطاقة الشمسية الموزعة، ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات وبنية تحتية لنقل الطاقة. بالتعاون مع شركة كوريا ويسترن باور ومصدر، نحن نساهم في خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات، ونخلق قيمة طويلة الأمد من خلال مشاريع تنافسية للطاقة منخفضة الكربون تلتزم بأعلى معايير الصحة والسلامة."

وفي السياق نفسه قال هيونغدك بارك، الرئيس التنفيذي لشركة كوريا ويسترن باور: "يشرفنا أن نكون شريكًا رئيسيًا في مشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية، الذي يمثل علامة فارقة ليس فقط لشركة كوريا ويسترن باور، وإنما لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية بشأن انتقال الطاقة. يعكس الإغلاق المالي الناجح لهذا المشروع التزامنا بتطوير حلول الطاقة المتجددة على نطاق عالمي. من خلال تعاوننا مع إي دي اف رينوبلز و"مصدر"، نؤكد التزامنا بتقديم طاقة مستدامة تساهم في تقليل انبعاثات الكربون ودعم رؤية الإمارات لمستقبل أكثر اخضرارا. هذا المشروع هو شهادة على جهودنا المشتركة في قيادة مبادرات طاقة مبتكرة ومسؤولة بيئيًا".

ويُشار إلى أنّ هذا المشروع المميز، والذي يقع على بعد حوالي 70 كيلومترًا شمال شرق مدينة أبوظبي، سيعمل على إنتاج 1.5 جيجاوات من الكهرباء. وبمجرد اكتماله في الربع الثالث من عام 2026، سيكون مشروع العجبان للطاقة الشمسية واحدًا من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في العالم، حيث يشمل المشروع تركيب حوالي 3 ملايين لوح شمسي مزدوج وبنظام تعقُّب أُحادي المحور لتوليد ما يكفي لتوصيل الكهرباء إلى حوالي 160,000 منزل في جميع أنحاء دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يعمل هذا المشروع على خفض أكثر من 2.4 مليون طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي.

وتأتي محطة العجبان للطاقة الشمسية في إطار مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وهي المحطة الشمسية الثالثة على نطاق المرافق في إمارة أبوظبي، مما يعزز ريادة إمارة ابوظبي في نشر الطاقة المتجددة.

الأرقام الرئيسية للمشروع:

توصيل الكهرباء إلى 160,000 منزل

خفض أكثر من 2.4 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

التقنية المستخدمة: 3,000,000 لوح شمسي مزدوج نظام أُحادي المحور لتتبع الشمس



نبذة حول مصدر

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات طاقتي الشمس والرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع التي تنتشر في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 20 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

نبذة عن شركة إي دي أف للطاقة المتجددة

تُعد شركة إي دي أف للطاقة المتجددة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير وبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة. وباعتبارها لاعبًا رئيسيًا على صعيد تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم، تنشر الشركة ضمن مجموعة "إي دي إف" مشاريع تنافسية ومسؤولة تساهم في إضفاء القيمة، وتؤكد فرقنا التزامها تجاه أصحاب المصلحة في كل دولة، وتضع خبرتها وقدرتها في خدمة الابتكار لمكافحة تغير المناخ.

في نهاية عام 2023، ستقوم شركة إي دي أف للطاقة المتجددة بتشغيل محطات طاقة رياح وطاقة شمسية مركبة بقدرة 12.8 جيجاوات (إجمالي 21.2 جيجاوات) في جميع أنحاء العالم. وتعمل شركة إي دي أف للطاقة المتجددة بشكل أساسي في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتتابع تطورها من خلال احتلال مكانة في الأسواق الناشئة الواعدة مثل: البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط. تاريخيًا، نشطت الشركة في مجال طاقة الرياح البرية والخلايا الشمسية الكهروضوئية، وتحظى الآن بمكانة في مجال طاقة الرياح البحرية والرياح العائمة والتقنيات الجديدة مثل تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية العائمة والطاقة الزراعية.

نبذة عن شركة كوريا ويسترن باور

تأسست شركة كوريا ويسترن باور (KOWEPO) في 2 أبريل 2001 كشركة عامة متخصصة في توليد الطاقة في كوريا، وتستحوذ على ما يقرب من 8.5% من قدرة الإنتاج الوطنية، وباعتبارها موردًا ومبتكرًا رائدًا في صناعة الطاقة الكورية في القرن الحادي والعشرين، تشارك الشركة بشكل رئيسي في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم من أجل الاستجابة بشكل استباقي لإدارة التغير البيئي.

تلتزم كوريا ويسترن باور بتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا خلايا الوقود لإنشاء "خارطة طريق الطاقة المتجددة الجديدة 2035"، والتي توفر أكثر من 25٪ من إجمالي كمية الإنتاج المتوقعة من الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2030.

تتمتع كوريا ويسترن باور بخبرة واسعة في استثمار الأسهم في قطاع الطاقة في تمويل مشاريع الطاقة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مشروع محطة شين بيونجتايك للطاقة بقدرة 950 ميجاوات (بقيمة تبلغ 805 مليون دولار أمريكي)، ومشروع طاقة الرياح السويدية بقدرة 241 ميجاوات (بقيمة 279 مليون دولار أمريكي)، ومشروع Bannerton الأسترالي بقدرة 110 ميجاوات مشروع الطاقة الشمسية (بقيمة 180 مليون دولار أمريكي)، ومشروع Finland Adams لطاقة الرياح بقدرة 73 ميجاوات (147 بقيمة مليون دولار أمريكي)، ومشروع عُمان للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات (بقيمة 444 مليون دولار أمريكي).

من خلال التوسع في المشاركة في الأسواق العالمية، تركز كوريا ويسترن باور على مشاريع الطاقة المعقدة والمتجددة الصديقة للبيئة جنبًا إلى جنب مع أعمال البناء والتشغيل والإدارة من خلال تحليل سوق توليد الطاقة العالمية استنادًا إلى خبرة في تطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة على أعلى مستوى في العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.iwest.co.kr.

نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وخدمات نظام نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعة لـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@ewec.ae

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