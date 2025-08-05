أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في القيام بدور المنسق الدولي الأوحد في الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة ("الشركة الوطنية للطباعة" أو "الشركة") في البورصة المصرية.

تشمل الصفقة بيع 10% من رأس مال الشركة المصدر بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه مصري، من خلال طرح خاص مخصص بالكامل الي السيد عمران محمد العمران رائد أعمال ومستثمر سعودي بارز يشارك كمستثمر Anchor (Cornerstone Investor)، وشريحة عامة متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر، والتي تمت تغطيتها بمعدل 23.6 مرة. وقد تم تسعير السهم بسعر 21.25 جنيهًا مصريًا للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة سوقية تقارب 4.5 مليار جنيه مصري.

تُعد الشركة الوطنية للطباعة من الشركات الرائدة في قطاع الورق والتغليف بخبرة تمتد منذ عام 1979.وتعمل الشركة الوطنية للطباعة عبر أربع شركات تابعة رئيسية: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، لتخدم نحو 15 قطاعا تشمل السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية، والتعليم. وقد نجحت في الاستحواذ على حصص سوقية كبيرة عبر مختلف شركاتها، وبقائمة تتضمن أكثر من 690 عميلاً من كبرى الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات

وبدأ اليوم تداول أسهم الشركة الوطنية للطباعة تحت الرمز NAPR.CA.

وفي هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلاً: " نفخر بدعم الشركة الوطنية للطباعة في رحلتها نحو أن تصبح شركة مُدرجة في البورصة المصرية. ويُظهر هذا الطرح اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة في السوق في القطاعات التي لا تحظى بتمثيل كافٍ في البورصة المصرية. كما يمثل هذا الطرح خطوة مهمة لدعم وتنشيط حركة الطروحات في البورصة المصرية، ونأمل أن يتم البناء عليها، إذ يُعد إدراج الوطنية للطباعة ثاني إدراج ننجح في تنفيذه على البورصة المصرية خلال عام 2025، بعد الإدراج الناجح لشركة ڤاليو. ونؤكد التزامنا المستمر بتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق رأس المال في المنطقة لتعزيز نموها بشكل مستدام وتوفير آلية للمستثمرين لتعزيز قيمة الاستثمار وتنويع آليات التخارج. "

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد في هذه الصفقة.

منذ بداية العام، عملت إي اف چي هيرميس على 6 صفقات دماج واستحواذ، و7 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

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