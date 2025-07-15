أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد أتم بنجاح دوره كمستشار مالي أوحد لشركة "نسما وشركاهم"، الشركة الرائدة في حلول المشاريع المتكاملة في المملكة العربية السعودية، ، في صفقة الاستحواذ على شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" (AYTB) ، وهي من أبرز مزودي الخدمات الصناعية في المملكة.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الوحيد لطرف الشراء في هذه الصفقة.

وفي تعليق له على الصفقة، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، "تعكس هذه الصفقة متانة وعمق القطاع الصناعي السعودي، وتؤكد التزامنا بتمكين الكيانات الوطنية المحورية التي تسهم بفعالية في مسيرة التحول في المملكة. ونحن فخورون بمساندتنا لشركة نسما وشركاهم في هذا الإنجاز الهام، وسنواصل تقديم خدماتنا الاستشارية التي تخلق قيمة حقيقية، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بالتوطين والتنويع والنمو المستدام."

ومن جانبه، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: "نفخر بدورنا في دعم شركة نسما وشركاهم في تنفيذ هذه الصفقة الاستراتيجية التي تبرهن على التزامنا المتواصل بتقديم خدماتنا الاستشارية لرواد النمو الإقليمي، وتمكينهم من التوسع والتحول والمساهمة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية. وتمثل هذه الصفقة خطوة محورية في مسيرة تطور شركة نسما وشركاهم، كما تعزز من قدرتها على تقديم خدمات عالية القيمة في مختلف مراحل إدارة الأصول."

تتمتع شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" بخبرة متخصصة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالات التشغيل والصيانة والتصنيع والخدمات الصناعية الحيوية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة. وستواصل الشركة عملها ككيان مستقل ضمن مجموعة "نسما وشركاهم"، مع الحفاظ على هيكلها التنظيمي وهويتها المؤسسية واستقلاليتها التشغيلية.

مجموعة نسما وشركاهم هي المزود الرائد لحلول المشاريع المتكاملة في المملكة العربية السعودية. وبفضل إرثها العريق في قطاع المقاولات، توسعت المجموعة محليًا من خلال خدماتها في المقاولات والخدمات الصناعية، وعالميًا عبر شركتها التابعة المملوكة بالكامل "كنت"، الرائدة في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع.

ما بدأ في عام 1981 كشركة مقاولات تهدف إلى تلبية متطلبات الاقتصاد الناشئ في المملكة التي كانت تشهد نموًا متسارعًا، تحول اليوم إلى مجموعة متنوعة تقدم خدمات شاملة وموثوقة ومبتكرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمباني، وتشمل خدمات الاستشارات، والهندسة، والإنشاء، والتشغيل التجريبي، والتشغيل، والصيانة.

ملكية المجموعة تعود بشكل مشترك إلى شركة نسما للمقاولات المحدودة، وشركة التركي القابضة، وشركة روابي القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) وتلتزم المجموعة بشكل راسخ برؤية المملكة 2030 ودفع عجلة التحول الوطني من خلال الابتكار المستمر، وبناء القدرات الاستراتيجية، والسعي الدائم نحو تحقيق نمو مستدام.

ومنذ بداية العام، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في خمس صفقات دمج واستحواذ، وست صفقات في سوق المال على مستوى المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في كل من مصر، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

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