التزامٌ كامل بمعايير سيادة البيانات في دولة الإمارات والأطر التنظيمية ذات الصلة.

نموذج إقليمي جاهز للتوسّع الآمن والفعّال عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إي إم أكس (EMX)، الذراع اللوجستية لسفن إكس (7X)، عن إطلاق خدمة وطنية متكاملة لإصدار البطاقات من الطباعة إلى التسليم، في خطوةٍ تُوسِّع نطاق خدماتها إلى مجال جديد يكمّل قدراتها اللوجستية الأساسية.

وتعتمد المنظومة التشغيلية المكتملة على دمج توريد البطاقات، والتخصيص الآمن محلياً، والتغليف، والتسليم إلى باب المتعامل، لتقدّم للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية والجهات الحكومية حلاً سريعاً وموثوقاً بإدارةٍ محلية متوافقة مع أولويات دولة الإمارات. ويتولى مركز الوثائق الإلكترونية (EDC)، الشركة الشقيقة لشركة إي أم أكس والتابعة لسفن إكس، العمليات التشغيلية الداخلية مستفيدًا من خبرته الطويلة في التخصيص الآمن وإدارة البيانات، وبالتالي توحيد جميع المراحل ضمن سلسلة واحدة وآمنة تحت إدارة إي أم أكس، واستبدال نموذج المورّدين المتعدّدين بخدمةٍ مبسّطة تقلّص التأخيرات، وتعزّز حماية البيانات، وترفع مستوى ضمان الجودة في كل مرحلة.

وقال ليث طهبوب، المدير العام لشركة إي إم أكس: "يمثّل هذا الإطلاق انتقالاً مدروساً لخبرات إي أم أكس اللوجستية إلى ميدان الإصدار الآمن، عبر خدمة وطنية متكاملة قابلة للتوسّع وشفافة، صُمِّمت في دولة الإمارات ولأجل المنطقة. وباعتماد سلسلة عهدة موحّدة من التوريد إلى التخصيص والتسليم، نسرّع دورة الإنجاز، ونُبقي البيانات الحسّاسة داخل الحدود الوطنية، ونلتزم بأعلى معايير الامتثال والأمن، اتساقاً مع أجندة التحوّل الرقمي للدولة."

وتأتي هذه الخدمة ضمن خارطة طريق أوسع لشركة إي أم أكس لتوطين البنية التحتية الحيوية، وتعزيز المرونة الرقمية، وتمكين المتعاملين من خلال حلول آمنة قابلة للتهيئة، ومنسجمة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات. وقد تم تصميم البنية من الصفر لتلبية كافة المتطلبات على صعيد الامتثال والأمن، بما يجعلها خياراً مثالياً للمؤسسات التي تتعامل مع بيانات مالية أو شخصية حسّاسة.

وأضاف طهبوب: "ترتكز خارطة الطريق لدينا على توطين المكوّنات الأساسية، وتعزيز الصلابة الرقمية، وتمكين المتعاملين من رؤيةٍ وتحكّمٍ كاملين بدورة الإصدار. ومن خلال إدارة شاملة لإنتاج البطاقات وتخصيصها داخل منشأة آمنة واحدة، ننهي نموذج تعدّد المورّدين وتجزؤ العمليات، ونرفع موثوقية الخدمة وجودتها من المصدر حتى مرحلة التسليم في الميل الأخير."

وباعتماد الإنتاج داخل الدولة، تتقلّص مدد التنفيذ بشكلٍ ملحوظ، بما يتيح تلبية بعض الطلبات في اليوم التالي، مع الالتزام التامّ بتنظيمات سيادة البيانات الوطنية. كما أن توحيد تدفّقات العمل لدى مزوّدٍ واحد يسرّع العمليات ويعزّز ضوابط الأمن والجودة من الإنتاج حتى التسليم، مدعوماً بالتعقّب اللحظي والرقابة المركزية.

وصُمِّم النموذج ليكون قابلاً للتوسّع إقليمياً، بما يرسّخ مكانة إي أم أكس كمركزٍ إقليمي للإصدار والتلبية الآمنين والفعّالين والمتوافقين تنظيمياً عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

