"رويال للتطوير العقاري" التابعه لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" ستقوم بمهمة إدارة عمليات البيع والتسويق وتطوير المشروع.

من المقرر الانتهاء من المشروع الاول لـشركة "إي إس جي للضيافة" بحلول نوفمبر 2026.

يتمتع المجمع السكني والفندقي الراقي بموقع مميز مقابل دبي هيلز مول مما يتيح وصولاً سهلاً إلى المركز التجاري.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إي إس جي للضيافة" ذراع الضيافة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ESG، عن تعاون مشترك مع شركة هيلتون لتطوير مجمع "مول سايد السكني والفندقي" الفخم من "كوريو كولكشن" في منطقة دبي "هيلز استيت". ويتألف المجمع من 18 طابق تضم وشقق سكنية و فندقية تشمل استوديوهات و وحدات مكونة من ثلاث غرف نوم ومجموعة واسعة من منافذ التجزئة والأطعمة والمشروبات والحياة العصرية.

ويُعد هذا المشروع الأول لشركة "إي إس جي للضيافة"، ذراع الضيافة التي أطلقته أخيراً مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، والمساهمة بـ حصة 51% في المشروع، كما ستسهم شركة "مونتغمري للاستثمارات الخاصة" بـ 49% من مجمع "مول سايد" السكني والفندقي الفاخر من "كوريو كولكشن باي هيلتون".

من جانبه، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إس جي للضيافة": "تسعى شركة "إي إس جي للضيافة"، من خلال رؤيتها الهادفة إلى تبوء مكانة رائدة ومؤثرة في قطاع الضيافة الإقليمي والعالمي، إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة الهائلة المتاحة في دولة الإمارات، مركز أنشطتها الرئيسية، لإطلاق كبرى مشاريعها المرموقة. ويعتبر إطلاق مشروع "مول سايد السكني والفندقي" من "كوريو كوليكشن باي هيلتون" خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتنا لتحقيق النمو المستمر، كما ستتيح لنا تقديم تجارب حياتية لا مثيل لها لسكان وزوار دبي تعيد رسم ملامح معايير القطاع."

يقع المشروع داخل منطقة "دبي هيلز استيت" الساحرة في قلب وجهة سكنية راقية تُعد من أبرز الأحياء السكنية في دبي، ليكون مجمعاً سكنياً وفندقياً فخماً يتمتع بإطلالات خلابة على برج خليفة وبرج العرب، ويقع على مسافة قريبة من دبي هيلز بارك، وكما يبدو من اسمه، سيتمتع مجمع "مول سايد السكني والفندقي" بموقع حيوي مقابل "دبي هيلز مول" مما يتيح دخولاً سهلاً للمركز التجاري. ومن المقرر الانتهاء من المشروع الافتتاحي لـشركة "إي إس جي للضيافة" بحلول نوفمبر 2026.

وبدوره، قال دليان ديانوف دينشف، المدير التنفيذي لشركة مونتغمري للاستثمارات الخاصة: "تجمعنا رؤية مشتركة مع شركة "إي إس جي للضيافة" لتطوير وجهات مميزة واستثنائية تحفز النمو الاقتصادي وتثري سوق الإمارات بتجارب لا تضاهى في مجال الضيافة والحياة العصرية. ونؤكد التزامنا الثابت تجاه هذا المشروع ونتطلع قدماً للتعاون مع "إي إس جي للضيافة" وفريق "هيلتون العالمية" لتنفيذ مشاريع تطويرية رفيعة المستوى."

سيقدم هذا المشروع الفخم، الذي يمكن الوصول إليه بسهولة عبر شارعي أم سقيم و الخيل ، مجموعة واسعة من مرافق أنماط الحياة، بما في ذلك مرافق الحياة العصرية التي تقدم تجربة معيشية متميزة ونابضة بالحيوية.

وقال كارلوس خنيصر نائب رئيس هيلتون للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تحرص "كوريو كولكشن باي هيلتون" على اختيار كل مشروع بعناية فائقة لتقديم أفضل التجارب الفريدة من نوعها لضيوفها. ونحن سعداء بالتعاون مع كل من شركة "إي إس جي للضيافة" و"رويال للتطوير العقاري" لافتتاح مجمع "مول سايد السكني والفندقي" من "كوريو كوليكشن باي هيلتون" ليقدم معنى جديداً للرقي والفخامة السكنية وإقامة رائعة لزوار دبي، وحياة عصرية ذات طابع فندقي فاخر للمقيمين."

وستتولى شركة "رويال للتطوير العقاري" التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات مهام الإشراف على مراحل المشروع وتطويره، نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرات غنية في مجال تطوير مشاريع الضيافة في 8 دول حول العالم، تصل قيمتها إلى 3.67 مليار درهم (ما يعادل 1 مليار دولار).

تُقدم مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، التابعة للشركة العالمية القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز IHC)، بما تزخر به محفظتها المتنوعة في قطاعات الاستثمار والبناء والعقارات، منتجات وخدمات مميزة في أكثر من 20 دولة حول العالم. وتهدف إلى تسخير مكامن قوتها التكميلية لتشييد هذا الصرح السكني المميز، والغني بتفاصيل جرى تصميمها بعناية فائقة، مشروعٌ يجسد التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار.

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نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في العديد من القطاعات في جميع أنحاء العالم. تمتلك محفظة تضم ثلاثة وعشرون شركة تابعة في خمس صناعات مختلفة، تعمل المجموعة في العديد من المشاريع والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري، الاستشارات، التصميم، إدارة المشاريع، البناء، البنية التحتية، الأعمال البحرية، المناظر الطبيعية وإدارة الضيافة، وكلها تحت سقف واحد. من خلال هذا النهج الشامل، توفر المجموعة للكيانات العامة والخاصة وكذلك المستثمرين حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل المشروع. منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاح العميل". مع إجمالي أصول بلغت 2.3 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

عن شركة رويال للتطوير العقاري

رويال للتطوير العقاري هي شركة إدارة تطوير عقاري تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات المدرجة بسوق أبوظبي المالي تحت الرمز ESG، والتي تعد بدورها جزءاً من الشركة العالمية القابضة IHC، المدرجة بسوق أبوظبي المالي تحت الرمز IHC. وتتضمن خدمات الشركة جميع حلول التطوير العقاري منذ بدايتها وحتى مراحل الإنجاز النهائية، والتي تشمل إدارة مشاريع التطوير وتطوير مرافق الضيافة والاستثمار العقاري والإدارة المالية لمشاريع التطوير العقاري والمبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً سلمت خلاله أكثر من 60 مشروعاً في أكثر من 20 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين.

عن كوريو كوليكشن باي هيلتون

كوريو كوليكشن باي هيلتون هي مجموعة عالمية تضم أكثر من 145 فندقاً مميزاً تم اختيارها بعناية لمنح الضيوف لحظات مميزة في الوجهات الأكثر رواجاً في العالم. يروي كل فندق في كوريو كوليكشن باي هيلتون قصة ملهمة من خلال هندسته المعمارية وتصميمه المميز، إلى جانب ما يقدمه من أطعمة ومشروبات ذات المستوى العالمي وتجارب ترفيهية رائدة، مع توفير مزايا هيلتون وبرنامج ولاء الضيوف الحائز على جوائز Hilton Honors. ندعوكم للاستمتاع بتجارب كوريو كوليكشن باي هيلتون الراقية عن طريق الحجز عبر الموقع الإلكتروني curiocollection.com أو من خلال تطبيق Hilton Honors. يتمتع أعضاء برنامج Hilton Honors الذين يحجزون مباشرةً عبر قنوات هيلتون المفضلة بإمكانية الوصول إلى المزايا الفورية. للمزيد من المعلومات حول كوريو كوليكشن باي هيلتون، يرجى زيارة Stories.hilton.com/curio، ومتابعة أخبار العلامة التجارية على فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 879 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.