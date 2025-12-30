قاد نزّال تأسيس رويال للتطوير القابضة، مستندًا إلى إرث تطويري راسخ لبناء شركة إماراتية تعمل على نطاق دولي واسع.

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وإحدى الشركات التابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADX:ESG)، أن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات أكّدت تعيين طارق نزّال بمنصب الرئيس التنفيذي وذلك عقب توليّه منصب المدير العام للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسيرة قياديّة ناجحة ساهمت في تنفيذ وإدارة أكثر من 60 مشروعًا في مجالات عقارية متعددة وفيما يزيد على 15 دولة، الأمر الذي يعزّز مكانة رويال للتطوير القابضة كمنصة عقارية متكاملة ومتنوعة في دولة الإمارات ذات حضور دولي راسخ.

وفي ظلّ قيادته ورؤيته التطويريّة، انتقلت رويال للتطوير القابضة بخطوات واثقة من إدارة التطوير إلى مطوّر عقاري متكامل، يتولى بصورة مباشرة مسؤوليات التطوير والتنفيذ وإبرام الشراكات الاستراتيجية. وخلال فترة زمنية وجيزة، وقّعت الشركة القابضة اتفاقيات استراتيجية مع علامات ضيافة عالميّة مرموقة، أطلقت بموجبها مشاريع بارزة شملت مشروع مول سايد ريزيدنس، بتوقيع مجموعة كريو كولكشن من هيلتون؛ ومشروع سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز؛ ومشروع راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم.

وعلى الصعيد الدولي، حقّقت المجموعة المزيد من الإنجازات البارزة شملت تسليم مشروع ألبيزيا باي، وهو مجمّع سكني بأسلوب المنتجعات يقع على جزيرة ماهي بجمهورية سيشل، إلى جانب مجموعة من المشاريع المحلية والدولية التي ترسّخ حضور المجموعة في أسواق متعددة.

وتعقيباً على قرار التعيين، قال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: "منذ قيادته لمرحلة التحوّل إلى رويال للتطوير القابضة، أظهر طارق قدرة استثنائيّة على ترجمة الرؤية إلى نجاحات فعليّة، كما كان له دور أساسي في تطوير المجموعة، وترسيخ نموذجها التشغيلي، وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المحلية والعالمية. ويعكس تعيينه رئيساً تنفيذياً حجم الإنجازات التي تحققت حتى الآن، إلى جانب ثقتنا بقدرته على قيادة الشركة القابضة نحو مرحلة جديدة من الازدهار على المستوى المحلي والدولي. ومع مواصلة المجموعة توسيع محفظة أعمالها وشراكاتها، نؤمن بأن استمرارية القيادة تمثّل عنصرًا محوريًا في ترسيخ الانضباط المؤسسي، وتعزيز المساءلة، وخلق قيمة مستدامة للأعمال."

ومن جانبه، علّق طارق نزّال الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير القابضة:"تأسست رويال للتطوير القابضة برؤية طموحة وواضحة تقوم على تطوير المساحات والارتقاء بجودة الحياة وخلق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها. وانطلاقًا من الأساس المتين الذي أرسته رويال للتطوير، نمضي اليوم نحو نموذج تطوير أكثر تكاملًا. "

وأضاف قائلًا: "ينصبّ تركيزي اليوم على النمو المستدام، والشراكات المنتقاة بعناية، وتطوير مشاريع ترتكز على أسس راسخة تراعي المتطلبات الحاليّة والمستقبليّة مع إعطاء أولوية لجودة التصميم وأثرها طويل الأمد."

وبصفته الرئيس التنفيذي، سيتولى نزّال الإشراف على النموّ الاستراتيجي للشركة القابضة ومحفظتها المتنامية، مع التركيز على التوسع الانتقائي في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية المرموقة، وتعزيز الشراكات العالمية، ودفع عجلة تطوير مشاريع تجمع بين تميّز التصاميم والكفاءة التشغيلية.

وبحسب رؤية رويال للتطوير القابضة، يشير هذا التعيين إلى تبني فلسفة الاستمرارية، مؤكداً التزام الشركة بالمصداقية والدقة وتحقيق تأثير طويل الأمد في سوق العقارات العالمية.

نبذة عن رويال للتطوير القابضة

شركة رويال للتطوير هي شركة عقارية ذات رؤية طموحة تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها. وبصفتها جزءًا من مجموعة ستاليونز الإمارات التابعة للشركة العالمية القابضة (المُدرجة ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت مُسمّى ESG)، تستند رويال للتطوير القابضة على الإرث العريق والخبرة الواسعة والبصمة العالمية لشركة رويال للتطوير التّابعة لها.

مستفيدةً من هذه المسيرة الطويلة، تُسخّر رويال للتطوير القابضة الخبرات التي راكمتها شركة رويال للتطوير في إدارة أكثر من 60 مشروعًا نوعيًّا في أكثر من 15 دولة بقيمة مبيعات تفوق 10.2 مليار درهم إماراتي، لخدمة رؤيتها الرّامية للمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري. وتضمّ شركة رويال للتطوير أكثر من 100 محترف ومُتخصّص من ذوي الجنسيات والخبرات العالميّة المتنوّعة، الذين يقدّمون حلولاً متكاملة تشمل إدارة تطوير المشاريع؛ تطوير مشاريع واستراتيجيات الضيافة؛ إدارة الاستثمارات العقارية والتمويلية؛ فضلًا عن حلول المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء.

وبالإضافة إلى شركة رويال للتطوير، تضمّ رويال للتطوير القابضة عدّة شركات أخرى توسّع نطاق خدماتها في قطاع العقارات، من بينها: رويال اركتكت لإدارة المشاريع (RAPM)، أبوظبي لاند للمقاولات العامة ذ.م.م، شركة إي إس جي للضيافة، رويال ديونز العقارية، رويال هاربر، وشركة رويال لكجري لإدارة الفنادق.

ونظرًا لمقاربتها المبنيّة على الابتكار والمرونة والتفرّد في التصميم، تتميّز رويال للتطوير القابضة بإنشاء مجتمعات استثنائيّة توفّر لساكنيها أسلوب حياةٍ مميّز ومتكامل، متجاوزةً مفهوم البناء التقليدي لتقدّم قيمة حقيقية ورفاهية مستدامة وأثراً طويل الأمد، مع التزام ثابت بتطوير المساحات والارتقاء بجودة الحياة. كما تُعيد الشركة تعريف مفهوم العيش الحضري في الأسواق المحلية والدولية، لتُرسّخ مكانتها كشريكٍ رائدٍ وموثوق في التنمية المستدامة والنمو الطموح لمستقبلٍ مزدهر.

للمزيد من المعلومات حول رويال للتطوير القابضة، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني www.rdhuae.com

نبذة عن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات والتابعة لـ الشركة العالمية القابضة هي مجموعةً إماراتية رائدة تمتلك محفظة متنوعة تضم أكثر من 45 شركة تعمل في مجالات القوى العاملة والإسكان، التطوير العقاري، التصميم والتصنيع، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة. ومع توسع عملياتها في أكثر من 15 دولة، وقوة عاملة تتجاوز 15,000 فرد، تقدم المجموعة حلولاً متكاملة في مختلف القطاعات تعزز المنظومة الاقتصادية الوطنية وتُسهم في توسيع حضورها الإقليمي والدولي.

ومنذ تأسيسها في عام 2008، نجحت المجموعة في ترسيخ أسس مالية وتشغيلية قوية، إذ بلغت قيمة أصولها 3.93 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2025. وبفضل التزامها بالابتكار والتكامل والمرونة، تواصل مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات تعزيز قدراتها وتحقيق قيمة مضافة مستدامة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات