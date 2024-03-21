أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ESG)، وهي مجموعة متعددة الأنشطة مقرها إمارة أبوظبي، رائدة في مجال توفير القوى العاملة وحلول سكن الموظفين والعمال، وتنشط بالاستثمار في شركات متعددة وإدارتها في مجال خدمات تطوير المجمعات والمساكن الراقية بالإضافة إلى الأماكن العامة، مرافق الضيافة والمشروعات التجارية محلياً ودولياً، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز IHC)، عن تعزيز محفظة أعمالها المتنوعة من خلال الاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 40% في شركتين رائدتين في مجال التصميم الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهما "مصنع الرؤية للأثاث والديكور" وشركة "ديكوفجين"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة في قطاعي التصميم الداخلي وتصنيع الأثاث المزدهرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتميز "مصنع الرؤية للأثاث والديكور" بمكانة مرموقة في إنتاج الأثاث الفاخر وأعمال النجارة الحديثة، وتنفرد أعماله بمهارة فائقة في التصنيع ودقة في التصاميم المبتكرة. ويأتي استحواذ "إي إس جي ستاليونز الإمارات" على حصة إضافية في المصنع تمثل نسبة 40% ليجعل ملكية المصنع تعود بالكامل إلى المجموعة بعد الاستحواذ الأولي على حصة تمثل نسبة 60% في المصنع في عام 2022. ويجسد هذا الاستحواذ الكامل التزام "إي إس جي ستاليونز الإمارات" بتعزيز ريادتها في مجالي التصميم والتصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تشتهر شركة "ديكوفجين"، المزود الرئيسي لخدمات التصميم الداخلي والهندسي في المنطقة، بجودة منتجاتها العالمية ولمسات تصاميمها المميزة. وسيؤدي الاستحواذ الأخير لـ "إي إس جي ستاليونز الإمارات" إلى زيادة حصتها في شركة "ديكوفجين" لتصل نسبة تملكها في الشركة إلى 85%، بعد استحواذ سابق للمجموعة على حصة تمثل نسبة 45% في عام 2022. وستُسهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة في تعزيز حضورها المتنامي في قطاع التصميم الداخلي والديكور في المنطقة.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، إي إس جي ستاليونز الإمارات: "تؤكد استثماراتنا الاستراتيجية في كلّ من "مصنع الرؤية للأثاث والديكور" وشركة "ديكوفجين" ثقتنا في الإمكانات الكبيرة لهاتين الشركتين وقدرتهما على تعزيز قطاع التصميم الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء به، حيث نجحت كل منهما في ترسيخ مكانة رائدة في هذا المجال، مما يتيح لنا الفرصة لدفع عجلة الابتكار وتصدّر مشهد تطور القطاع المزدهر في السوق."

تعكس عمليات الاستحواذ الأخيرة استراتيجية النمو المتزايد لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات مع توسع عملياتها حول العالم، ثراء محفظة أعمالها وتنوعها في مجالات الهندسة والبناء والتطوير.

وأضاف الظاهري: "مع بروز تحديات جديدة في سلاسل التوريد والإمداد العالمية، أصبح تعزيز سوق التصميم الداخلي المحلي ضرورة استراتيجية في منطقتنا، وباتت استثماراتنا في الشركات المحلية الرائدة مهمةً للارتقاء بمنظومة عمل مزدهرة ومكتفية ذاتياً في مجال التصميم والديكور الداخلي، وتعزيز الابتكار والنمو المستدام في البلاد."

من جانبه، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: "نتطلع من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية إلى تعزيز عملياتنا التشغيلية على نحو يتوافق والاحتياجات المتنامية لسوق التصميم الداخلي. وقد أظهر كل من" مصنع الرؤية للأثاث والديكور " وشركة "ديكوفجين" قدرات هائلة في مجالات اختصاصهما، وزيادة نسبة تملكنا فيهما تعكس مدى ثقتنا بخبراتهما ومكانتهما المميزة في السوق، ويُتوج جهودنا الرامية إلى المشاركة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل قطاع التصميم الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة."

يتخصص "مصنع الرؤية للأثاث والديكور" في تصنيع مختلف أنواع الأثاث والتصاميم وألواح الديكور والأبواب والمفروشات عالية الجودة. وترسخ شركة "ديكوفجين" مكانتها كشركة رائدة في قطاع التصميم والديكور الداخلي الراقي، ونجحت الشركة على نحو مُلفت في تلبية الطلب المتزايد على حلول الديكورات الداخلية الفاخرة. وتعتز الشركة بامتلاكها لقاعدة واسعة من العملاء تشمل مؤسسات رسمية مهمة، فنادق فخمة، مطورين بارزين وشركات مقاولات كبيرة.

نبذة عن مجموعة اي اس جي ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، التطوير العقاري وخدمات ادارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير, وخدمات الضيافة. ومن خلال هذا النهج الشامل، توفر لعملائها حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعات العقارية والاستثمار. ومنذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ووفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاحات عملائها". مع إجمالي أصول بلغت 3.06 مليار درهم إماراتي كما في نهاية ديسمبر 2023، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

حول الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 876 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 150,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

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