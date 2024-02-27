وقعت "إي آند" المجموعة الرائدة في مجال التكنولوجيا، وشركة دِل تكنولوجيز، اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في دعم وتعزيز تحول شبكات الهاتف المتحرك لدى "إي آند" إلى تقنيات مفتوحة، بالاستفادة من مختبر دِل المفتوح لمنظومة الاتصالات (Open Telecom Ecosystem Lab).

وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من صبري البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند إنترناشونال" ودينيس هوفمان، نائب الرئيس الأول ومدير عام أعمال أنظمة الاتصالات في شركة دِل تكنولوجيز.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "إي آند" باستكشاف سبل جديدة لتعزيز قدراتها التكنولوجية، والاستفادة من بيئة وأدوات مختبر دِل المفتوح لمنظومة قطاع الاتصالات، وذلك بهدف تطوير وتعزيز التحقق من صحة الابتكارات التي من شأنها تعزيز مستقبل قطاع الاتصالات.

وأُطلق المختبر المفتوح لمنظومة قطاع الاتصالات في العام 2022، وهو عبارة عن منشأة حديثة تابعة لشركة دِل، تختص بتطوير حلول الاتصالات واختبارها وتحسينها، من خلال تكنولوجيا مفتوحة المصدر وإقامة علاقات تعاون محايدة لمزودي الخدمات حول العالم.

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال صبري البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند إنترناشونال": "يتطلب مستقبل قطاع الاتصالات اعتماد نظم مفتوحة تتسم بالمرونة والقابلية للتوسع كما تتيح أفضل الممارسات في عمليات التسعير للحلول والخدمات، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الابتكار.

وأضاف البريكي أنه في ذات الإطار، يتيح العمل مع مختبر دِل المفتوح تطوير حلول اتصالات شاملة ودمجها في عملياتنا الخاصة بشبكة الجيل الخامس والأجيال القادمة من الشبكات، والتحقق من صحتها وتحسينها بشكل مستمر. كما تدعم مذكرة التفاهم رؤيتنا المشتركة لاستكشاف حلول جديدة وتحقيق التميز في القطاع. ونتطلع من خلال تعاوننا مع شركة دِل إلى تمكين مرحلة جديدة ومتطورة في قطاع الاتصالات".

من جانبه، قال دينيس هوفمان، نائب الرئيس الأول ومدير عام أعمال أنظمة الاتصالات في شركة دِل تكنولوجيز: "تلتزم شركة دِل بدعم قطاع الاتصالات في التصدي لتحديات المستقبل. ولا يوجد مكان تتجلى فيه هذه المهمة بشكل أكثر وضوحاً من مختبرنا المفتوح لمنظومة الاتصالات، والذي يعمل كمحفز لتسريع وتبسيط عملية إنشاء منظومة مفتوحة وحديثة للاتصالات. وتسمح الاتفاقية لـ إي آند بطرح حلول تنافسية في السوق بشكل أسرع تدعم المعايير المفتوحة. ونحن سعداء للغاية بتوسيع منصتنا هذه لتشمل مجموعة إي آند، كما أننا نتطلع إلى تمهيد الطريق للابتكار والنمو في مشهد الاتصالات الحيوي الذي نعيشه اليوم".

يُشار إلى أن مختبر دِل المفتوح لمنظومة الاتصالات، تم إنشائه للمساعدة في حلول تحديات الشبكة سواء الراهنة منها أو المستقبلية. ويستفيد مزودو خدمات الاتصالات من خلال العمل مع دِل تكنولوجيز كشريك المختبر المفتوح لمنظومة الاتصالات، وكذلك من بيئة معملية آمنة ومتطورة تسمح بإجراء اختبارات أكثر شمولاً وسلاسة، وإمكانية طرح الخدمات في السوق بشكل أسرع دون زيادة في التكاليف.

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