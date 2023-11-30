إي آند الرائدة عالمياً في قطاع التكنولوجيا تطبّق نظام العمل لمدة أربعة أيام أسبوعيّاً في عملياتها في الإمارات تدعم مبادرة إي آند رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الرفاهية والنُّمُو الاقتصادي المُسْتَدَام

المبادرة التجريبية للعمل هي اختيارية وتهدف إلى زيادة المُرُونَة وتشجيع الموظفين على زيادة الإنتاجية وتحقيق التَّوَازُن بين العمل والحياة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إي آند عن تطبيق نظام العمل لمدة أربعة أيام أسبوعيّاً، في ثلاث من إداراتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، لتُصبح أول مجموعة تكنولوجيا في دولة الإمارات تتبنَّى نموذجاً عالمياً يتيح المُرُونَة في بيئة العمل. وتعكس المبادرة التجريبية المكانة الريادية لـ إي آند وسعيها لصياغة السياسات والنماذج المستقبلية لبيئة العمل؛ إدراكاً منها أنَّ رَفَاهِيَة موظَّفيها ترتبط ارتباطاً مباشراً بتعزيز الإنتاجية والابتكار، إذ يساهم برنامج العمل الجديد في دعم الموظفين، وتمكينهم من تحقيق التَّوَازُن بين العمل والحياة الشخصية. بهذه المناسبة، قالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في إي آند: "يسعدنا إطلاق هذه المبادرة التجريبية إذ ندرك أنه من خلال سعينا الدائم لابتكار الخدمات والحلول التقنية الجديدة لا بد أيضاً من تحديث استراتيجيات بيئة العمل لمواكبة التطور". وأضافت المنصوري: "من الضروري إعادة النظر في المعايير الحالية وتحديثها، والتعلم من خلال التجربة، ومواءمة سياسات العمل الداخلية لخلق بيئة عمل أكثر كفاءةً وإنتاجيةً، بما يحقق في نفس الوقت ازدهار الأعمال ونموها". ويحقُّ للموظفين المنضمين إلى هذه المبادرة الحصول على عطلة نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، كما تطبِّق إي آند نظام العمل الهجين؛ حيث يعمل الموظفون بنظام العمل عن بعد ليومين أسبوعياً، أحدهما يوم الجمعة؛ للتركيز على الاسْتِدَامَة من خلال تخفيض استهلاك الطاقة في المكاتب، والحَدِّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل التنقل. ويثبت نموذج أسبوع العمل الجديد، قدرته على تحسين رفاهية الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، كما يساهم بشكل كبير في حماية البيئة من خلال تقليل الحَدِّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل التَّنَقُّل، وذلك استناداً إلى بحثٍ نَشَرَهُ المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وأردفت المنصوري: "نؤمن بأن رفاهية موظفينا هي أحد أهم أولوياتنا لصياغة ووضع الأسس لمستقبلٍ أكثر اسْتِدَامَةً، ومن خلال تقليل أوقات السفر واستهلاك المَوَارِد، فإننا نعكس طموح دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الرَّفَاهِيَة والاسْتِدَامَة، وندعم التزام المجموعة بتحقيق أهدافها في الحياد الكربوني". ويتماشى إطلاق المبادرة التجريبية من إي آند مع إعلان الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق أسبوع عمل مخفّض لمدة أربعة أيام لموظفي الحكومة، ويؤكِّد حقيقةَ النتائج الناجحة التي حَقَّقَتْهَا إمارةُ الشارقة، التي سَجَّلَتْ زيادةً بنسبة 90% في الأداء الوظيفي والسعادة والصحة العقلية بعد تطبيقها هذا النظامَ في عام 2022. وتَنْظُرُ إي آند إلى هذه المبادرات التي تركِّز على الموظفين، باعتبارها من العوامل الرئيسية التي ساعدتْها على الفوز بالعديد من الجوائز العالمية، بما فيها "أفضل جهة عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من قبل جلوبال براند، و"أفضل جهة عمل في القطاعين الخاص والحكومي" من قبل جائزة دول مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية، بما يبرهن جهود إي آند في خلق بيئة عمل يمكن للجميع تحقيقُ النجاح والتَّمَيُّز فيها.

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