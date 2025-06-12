تركّز الشراكة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير حلول قابلة للتوسع تلبي متطلبات الأسواق في الإمارات والسعودية ومصر وتركيا وقطر

دبي: تواصل شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمية في مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت. ويُعد هذا التعاون خطوة جوهرية نحو تطوير ونشر حلول الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي والحلول المعتمدة على البيانات، بهدف دعم تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بما يشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وقطر.

وقال أميت جوبتا، نائب رئيس قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في "إي آند إنتربرايز": «تمثل شراكتنا مع مايكروسوفت خطوة جريئة نحو إعادة تعريف دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الأعمال والمجتمع. إذ يجمع هذا التعاون بين خبرات "إي آند إنتربرايز" في التكنولوجيا وتحليلات مايكروسوفت المتعمقة للسوق، بهدف تقديم حلول تحويلية تتماشى مع المتطلبات الفريدة في المنطقة. سنعمل معاً على تعزيز الجاهزية الرقمية للشركات وردم الفجوة الرقمية، من خلال تزويد القطاعات الحيوية بحلول متطورة في الذكاء الاصطناعي والبيانات، ما يمكّنها من تحسين التفاعل مع العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الابتكار.»

من جهته، قال أحمد حمزاوي، الرئيس التنفيذي للشراكات في مايكروسوفت الإمارات: «ستعزز شراكتنا مع "إي آند إنتربرايز" جهود اعتماد الذكاء الاصطناعي لدى الشركات بشكل كبير. فمن خلال الجمع بين خبراتنا في المجال التقني وما توفره خدمات مايكروسوفت السحابية والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أمان وموثوقية، سنُمكن المؤسسات من الارتقاء بجهودها في كشف الاحتيال وتعزيز إدارة المخاطر، فضلاً عن تقديم خدمات مخصصة مدفوعة بتحليلات الذكاء الاصطناعي لعملائها.»

تركز الشراكة على تقديم حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاعات متعددة، بما في ذلك القطاع الحكومي والاتصالات والتعليم والخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة. وتهدف كلاً من "إي آند إنتربرايز" ومايكروسوفت إلى تمكين المؤسسات من التكيف والابتكار والنجاح في عالم قائم على البيانات، وذلك عبر تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتمكينها خلال مسيرة التحول الرقمي.

تشمل الشراكة حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لكافة قطاعات الأعمال لمعالجة مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، مع اتباع نهج محلي في تنفيذ وتوسيع هذه الحلول في أسواق مختلفة ومتقدمة رقمياً مثل الإمارات والسعودية ومصر وتركيا وقطر. ويضمن ذلك تلبية احتياجات السوق المحلي ومواجهة التحديات الصناعية الأوسع، وبالتالي تحسين الكفاءة والتفاعل مع العملاء واتخاذ القرارات.

وفي إطار التركيز على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستعتمد الشراكة على مجموعة من الأدوات ضمن منصة Azure Cloud من مايكروسوفت، بما في ذلك أداة التعلم الآلي المتكاملة "Azure Machine Learning"، ومنصة التحليلات المفتوحة والموحدة "Azure Databricks"، ونظام البحث والاسترجاع المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت "Azure AI Search"، والذي سيدعم معالجة البيانات وتدريب النماذج ونشرها.

ستُستخدم أيضاً أداة "Azure Synapse Analytics" لدعم تكامل وتحليل البيانات، ما يتيح للشركات معالجة البيانات على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، سيمكن دمج خدمة "Azure OpenAI" الشركات من استخدام مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة خدمة العملاء وإنشاء المحتوى والتحليلات التنبؤية.

أما أداة "Azure Power BI" فهي منصة تحليلات ذاتية الخدمة تتيح للمؤسسات تصور البيانات، ومشاركة الرؤى والتحليلات ودمجها في التطبيقات والمواقع، الأمر الذي يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة. وستسهم أداتا "Azure Data Lake Storage" و"Snowflake" في تخزين البيانات الكبيرة وإدارتها، إلى جانب دعم التحليلات الفورية في الأسواق المستهدفة، وهي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر.

تتكامل هذه الحلول مع مجموعة الحلول السحابية الهجينة التي تقدمها "إي آند إنتربرايز" لتسريع التحول الرقمي بسلاسة ضمن إطار هذه الشراكة الاستراتيجية. وستساعد خدمات التخطيط والاستشارات السحابية من "إي آند إنتربرايز" في تصميم استراتيجيات تبنٍ مخصصة، في حين ستضمن خدمات الانتقال والتبني السلس تنفيذ التحول بأقل قدر من توقف الخدمات. كما ستمكن خدمات الحوسبة السحابية المدارة وأمن السحابة الشركات من تحقيق الكفاءة على المدى الطويل، وحماية بياناتها وضمان الامتثال والمرونة.

ولتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، ستطبق الشراكة مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول من مايكروسوفت، إلى جانب التزامها بإطار الذكاء الاصطناعي المسؤول الخاص بمجموعة "إي آند"، خلال جميع مراحل التطوير والتنفيذ. ويعكس ذلك الالتزام المشترك من الطرفين بإعطاء الأولوية لخصوصية البيانات والشفافية والامتثال للسياسات المؤسسية والوطنية.

-انتهى-

#بياناتشركات

