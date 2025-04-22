​​​​​تعتمد هذه الحلول على تقنيات متقدمة مصممة خصيصًا للقطاعات الحرجة والتي تتبنى أسلوب العمل عن بعد

دبي: أعلنت "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة "إي آند"، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "لايف بوت" (LifeBot)، المزود الرائد لحلول الرعاية عن بُعد، وذلك بهدف تقديم خدمات رعاية صحية افتراضية بمستوى متقدم للقطاعات الحيوية وبيئات العمل الصعبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسهم هذه الشراكة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وجودتها، حيث تسهم في توفير إمكانيات متطورة للرعاية الصحية عن بُعد في المناطق النائية بشكل كافٍ داخل الإمارات وخارجها.

ومع تزايد الطلب على حلول الاستشارات الصحية المتقدمة عن بُعد، تبرز هذه الشراكة مستفيدةً من الحضور القوي لشركة "إي آند إنتربرايز" في السوق، ومن التقنيات الرائدة التي تقدمها "لايف بوت"، بهدف إطلاق خدمات صحية افتراضية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، توفر للمستخدمين رعاية طبية فورية وفعالة.

ولا تقتصر هذه الخدمات على الاستشارات الصوتية فقط، بل تشمل أيضاً تقديم رعاية صحية متنقلة متقدمة بمستوى وحدات العناية المركزة، مع استخدام أدوات تشخيص متطورة تعزز سرعة الاستجابة وتحسن نتائج الرعاية الصحية، في حين تضمن تقنيات نقل البيانات الآمنة حماية المعلومات الصحية للمرضى في جميع الأوقات.

وفي هذا السياق، قال ميغيل أنخيل فيلالونجا، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إي آند إنتربرايز": «يمكننا هذا التعاون مع مزود خدمات رائد مثل "لايف بوت" من الارتقاء بمستوى الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الصحة، ما يضمن توفير الحلول المتقدمة للرعاية الصحية عن بُعد لجميع فئات المجتمع، لا سيما في المناطق النائية. تساعدنا هذه الشراكة على أن نتوسع في قطاعات جديدة لتقديم خدمات فريدة ذات قيمة عالية، بما يتماشى مع استراتيجيتنا للنمو المستدام عبر تنويع الأسواق.»

تتميز تقنيات "لايف بوت" الحاصلة على العديد من براءات الاختراع بكونها مصممة خصيصاً للمهام الحرجة، بما في ذلك جهود التعافي بعد الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ وتقديم الرعاية الصحية في البيئات القاسية مثل الفضاء. وتتيح هذه الأنظمة المتقدمة نقل البيانات الحيوية والفيديو والصوت في الوقت الفعلي، ما يضمن أداءً موثوقاً في البيئات الصعبة وذات المخاطر العالية. وتُستخدم حلول "لايف بوت" بالفعل من قبل مؤسسات الفضاء الرائدة، حيث تساهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في مجال استكشاف الفضاء، فضلاً عن وضعها لمعايير جديدة للاستجابة الطبية الطارئة وتقديم الرعاية الصحية على الأرض.

من جهته، صرح شريف محلال، الرئيس التنفيذي لشركة "لايف بوت": «تمثل هذه الشراكة إنجازاً مهماً لشركتنا، فهي تعكس التزامنا بتوفير التقنيات التحويلية للتطبيب عن بُعد لقطاعات الأعمال الحيوية. ومن خلال التعاون مع شركة "إي آند إنتربرايز"، نهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز نتائجها من خلال الابتكار، الأمر الذي يضمن حصول الجميع على حلول طبية متطورة، حتى في أكثر المواقع النائية والمناطق التي تشهد مخاطر عالية. تجسد هذه الشراكة بشكلٍ واضحٍ كيف تمهد التحالفات الاستراتيجية الطريق لنشر أنظمة رعاية صحية أكثر مرونة وكفاءة حول العالم.»

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تتيح لشركة "إي آند إنتربرايز" تقديم خدمة مُدارة متكاملة تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا المطلوبة لتقديم خدمات رعاية صحية فعالة وفي الوقت المناسب. ومن خلال تقليل الحاجة إلى الاستشارات الطبية المباشرة، فإن نشر هذه الحلول للرعاية الصحية عن بُعد يعزز الجهود الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن التنقل، ما يعزز الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

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