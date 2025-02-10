الرياض، المملكة العربية السعودية - في خطوة تهدف إلى تطوير وتهيئة الطلبة الخريجين لما يحثث مستهدفات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 في القطاع الصحي، أعلنت شركة «إيڤا فارما» توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الصيدلية السعودية، والتي تتخذ من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض مقرًا لها.

تهدف الاتفاقية إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة تسعى لتطوير مهارات الطلبة الخريجين، وتتضمن هذه البرامج التعرف على أحدث التقنيات والممارسات في مجال الصيدلة والصناعات الدوائية والأبحاث والتطوير، بجانب تنظيم دورات عملية داخل مقر الشركة ومركز الأبحاث والتطوير.

وتم توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الثامن للجمعية الصيدلية السعودية والمقام في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض، المملكة العربية السعودية. كما أعلنت «إيڤا فارما» عن منح الفائزين بالمركز الأول في مسابقة أبحاث علوم الصيدلة جائزة مميزة تشمل دورة تدريبية مكثفة تُعقد في مراكز أبحاث إيڤا فارما بجمهورية مصر العربية. وهي مراكز متكاملة تضم وحدات متكاملة متخصصة في تطوير المنتجات الدوائية وتصنيعها، حيث تشمل مراحل متقدمة من تخليق المواد الفعالة، تطوير تركيبات الأدوية، وتحليلها لضمان أعلى معايير الجودة. كما تسهم هذه المراكز في مختلف مراحل البحث الطبي، من الاكتشاف إلى التجارب السريرية، وتشمل وحدات متخصصة مثل معامل الأبحاث، دراسات التكافؤ الحيوي، والأبحاث السريرية.

من جانبه، أعرب الدكتور أمجد طلعت، المدير الإقليمي لشركة إيفا فارما بالمملكة العربية السعودية، عن فخره بهذا التعاون الذي يُبرز دور «إيڤا فارما» كشركة محلية سعودية تُسهم في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية في القطاع الصحي الخاص.

وقال الدكتور أمجد: " فلسفتنا تستند إلى مبدأ أن العمل الجماعي هو أساس النجاح، ونسعى دائمًا لبناء فريق متكامل يجمع بين الخبرة المحلية والاحترافية العالمية. من خلال تطوير مهارات الصيادلة وتمكين المواهب السعودية الشابة، نهدف إلى توفير فرص تدريب مميزة تسهم في تأهيل طلاب الصيدلة ليصبحوا قادة في مجال الأبحاث الدوائية والصناعات الصحية.

ومع اقترابنا من افتتاح منشأتنا البحثية والتصنيعية الجديدة بمدينة سدير، التي ستوفر 800 فرصة عمل للسعوديين بنسبة 53% للنساء، نواصل جهودنا لتعزيز دورنا كشريك موثوق في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصحي السعودي. نحن ملتزمون بإعداد جيل جديد من الصيادلة المبتكرين الذين سيساهمون في إحداث تحول نوعي في قطاع الصحة بالمملكة. "

وقال الدكتور مورق بن راشد العتيبي، رئيس الجمعية الصيدلية السعودية، "إن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير مهنة الصيدلة. ووجود شركة إيفا في المؤتمر وتدريب عدد من طلاب الصيدلة سواء في قطاع المبيعات وتطوير الأبحاث جزء أساسي في تنمية المهارات لدى خريجي كليات الصيدلة. ونثمن لهم تلك الجهود"

عن إيفا فارما للصناعة

إيفا فارما للصناعة هي شركة تابعة لإيفا فارما القابضة، إحدى أسرع شركات الرعاية الصحية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. إيفا فارما للصناعة هي شركة مصنعة محلية للأدوية مسجلة في المملكة العربية السعودية، وتركز على الاستدامة والاستثمار المحلي في المملكة.

تكرس إيفا فارما جهودها لتحسين الوصول إلى الأدوية ذات الجودة العالية وبسعر مناسب في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: الابتكار، والتطوير، والوصول المستدام. تستفيد الشركة من أحدث التقنيات في مركزين للأبحاث، حيث تقدم قدرات هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك البحث والتطوير في مجال الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) من التوقعات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى المنتجات البيولوجية.

يعمل في إيفا فارما فريق مكون من 5000 متخصص، وتنتج الشركة أكثر من مليون منتج للرعاية الصحية يوميًا في أربعة منشآت تصنيع على أحدث طراز، والتي تحظى بتقدير دولي للابتكار، وحاصلة على موافقات من هيئات تنظيمية متعددة.

بقيادة دافع لا يلين لضمان الوصول المستدام إلى مجالات الأمراض الملحة التي لم يتم تلبيتها بعد، تركز مستحضرات الشركة على اثني عشر مجالاً علاجياً: مضادات العدوى، الصحة الأيضية، العظام، العلوم العصبية، الأورام، الجهاز التنفسي، أمراض النساء، أمراض المسالك البولية والذكورة، طب الأطفال، أمراض العيون، الجهاز الهضمي، وطب الأسرة لتلبية الطلب المحلي والدولي.

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