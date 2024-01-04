أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيه آي كيو"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي المدعّم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة عن تعاونها مع خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) فيما يتعلق بإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الآبار، ليكون متاحاً عبرها.

تتميز إيه آي كيو بأنها أول مزود محلي لحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) في مجال الطاقة داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يسوق منتجاته عبر سوق خدمات أمازون السحابية (AWS)، ليبرز النهج الابتكاري والريادة في مجال التكنولوجيا الطاقوية في المنطقة. كما تفخر بالإعلان عن اجتيازها للمراجعة التقنية الأساسية لأمازون لتصبح شريكًا معتمدًا من قِبل أمازون ويب سيرفيسز. وتؤكد هذه الشهادة التزام الشركة بتقديم حلول ذكاء اصطناعي عالية الجودة، ما يضمن دمج خدمات أمازون لتحسين تجربة المستخدم للعملاء على مستوى العالم.

ويأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجيات التوسع والوصول إلى نطاق أبعد في مجال الطاقة ليشمل قاعدة عملاء أمازون العالمية.

وتُعَدُّ أداة تحليل الآبار، المقدمة من قِبل "إيه آي كيو"، أداة حديثة مخصصة للجيولوجيين البتروليين والمهندسين، وتتيح لهم هذه الاداة الحصول على رؤى أعماق أفضل وتحسين توصيف الحقل النفطي. وتتألف من أربع وحدات تعمل على أتمتة وتحسين تحليل ونمذجة بيانات البئر باستخدام رؤية الحاسوب وتقنيات أخرى، بهدف دعم الجيولوجيين والمهندسين في تخطيط أنشطة الحفر.

تقوم وحدة AI-BHI بتفسير صور الآبار تمامًا بشكل آلي، وتقدم وحدة Geostress تحليلًا دقيقًا للتوترات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، أما وحدة 1D MEM فتعمل على إنشاء نماذج جيوميكانيكية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بينما تجمع وحدة Payzone بين نتائج الحلول الثلاثة الأخرى لإنشاء سير عمل تلقائي قائم على البيانات لتحديد مناطق الثقب المثلى. يسمح تحليل الآبار للجيولوجيين بمعالجة البيانات بسرعة، حيث يمكنهم تحليل بيانات الآبار في دقائق بدلاً من أسابيع، ويجمع التحليل بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية للحصول على أدق النتائج. يمكن للتحليل المُحسّن أن يزيد من الإنتاجية

نتيجةً للتشغيل الأعلى ويمكن أن يعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر الكربوني بطريقة لا مباشرة نتيجة لفهم أفضل لنظام البئر.

ستقدم إيه آي كيو حلاً لصناعة الطاقة من خلال عملية توريد مباشرة آمنة ومبسطة، تتيح اختبار ونشر الحلول من خلال توفير أداة تحليل الآبار عبر منصة أمازون ويب سيرفيسز AWS.

وفي هذا الصدد، قال د. كريس كوبر ، الرئيس التنفيذي لدى شركة "إيه آي كيو": ، "تطوِّر AIQ حلول الذكاء الاصطناعي التي تركّز على استخلاص القيمة بشكل واسع للصناعات، ويمنح تحليل الآبار لقطاع الطاقة العالمي منصة للتحسين بشكل تلقائي. ومن خلال توفير الأداة عبر منصة أمازون ويب سيرفيسز، نثبت أننا قادرون على تقديم الحلول التي تم تطويرها في دولة الإمارات لقاعدة عملاء عالمية".

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نبذة عن شركة "إيه آي كيو"

"إيه آي كيو" هي شركة رائدة في مجال التقنيات المبتكرة ومقرها أبوظبي، تركز على تسريع التطورات التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي العالمي والارتقاء به نحو مستقبل مستدام. وتعمل الشركة على تعزيز القيمة على نطاق واسع، حيث طور فريقنا الاستثنائي من علماء وخبراء البيانات العالميين منصة لإدارة البيانات وحلولها المتطورة التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحوسبيّة وغيرها من التقنيات المتطورة لمعالجة حالات الاستخدام الرأسية المتخصصة وتقديم القيمة في السيناريوهات التشغيلية الواسعة. وتعمل حلول الذكاء الاصطناعي لدى "إيه آي كيو" على تحسين الأداء والكفاءة وحماية الأفراد والأصول والعمليات لتمكين عملائنا من تحقيق أهداف الاستدامة لديهم وتوسيع نطاق فوائد الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي على مستوى الشركة.

وكونها شركة ملتزمة في تحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، تلعب "إيه آي كيو" دوراً محورياً في منظومة الذكاء الاصطناعي الشاملة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ككل.

نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز:

تواصل أمازون ويب سيرفيسز منذ العام 2006 تعزيز ريادتها في توفير أكثر عروض الخدمات السحابية شمولاً واعتماداً على مستوى العالم. وتعمل الشركة باستمرار على توسيع خدماتها لدعم جميع العمليات وأعباء العمل السحابية تقريباً، حيث تضم محفظة خدمات الشركة الآن أكثر من 200 خدمة كاملة الميزات للحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والتحليلات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والاتصالات المتنقلة، والحلول الأمنية، إضافة إلى تقنيات وحلول الواقع الهجين والافتراضي والمعزز، وحلول وسائل الإعلام فضلاً عن خدمات تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها من 102 منطقة لتوافر خدمات تتورع في 32 منطقة جغرافية حول العالم، مع خطط معلنة لإطلاق 12 منطقة إضافية لتوافر الخدمات وأربع مناطق أخرى لأمازون ويب سيرفيسز في كل من كندا وماليزيا ونيوزيلندا وتايلاند. ويثق ملايين العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نمواً والمؤسسات الكبرى والجهات والهيئات الحكومية الرائدة – في سحابة AWS نظراً لما توفره من مزايا فريدة تسهم في دعم أنظمة البنية التحتية والارتقاء بمستوى مرونة العمليات والمساعدة في خفض التكاليف. لمعرفة المزيد حول AWS، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني aws.amazon.com.