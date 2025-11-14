أعلنت كلّ من شركة "إينوموتيكس كونتراكتنج" المحدودة وشركة المنطقة الحرة "دانفوس" عن توسيع نطاق تعاونهما الاستراتيجي من خلال تمديد العقد العالمي الذي تم توقيعه في أوائل هذا العام بين شركة "إينوموتيكس" الألمانية محدودة المسؤولية و"دانفوس درايفز إيه/إس" الدنماركية . تهدف هذه الخطوة إلى تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع لعملاء محركات الجهد المنخفض المقدمة من شركة "إينوموتيكس" وعملاء أنظمة القيادة منخفضة الجهد المقدمة من "دانفوس" في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم توقيع الاتفاقية رسميًا بين شركة "إينوموتيكس كونتراكتنج" المحدودة وشركة المنطقة الحرة "دانفوس"، في خطوة تعكس التزام الشركتين بتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم التحوّل الصناعي الذكي في المنطقة. وقد أبرم الاتفاق كلٌّ من السيد راجِش مينون، رئيس قسم خدمات العملاء في "إينوموتيكس" الشرق الأوسط، والسيد عبد الرحمن موسى، مدير قسم أنظمة القيادة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستستفيد "دانفوس" من الكوادر المدربة لدى شركة "إينوموتيكس" لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل المهام العابرة للحدود، وضمانات المنتج، وأعمال التشغيل الأولي (التكليف)، والصيانات التصحيحية، واتفاقيات وعقود الخدمات. وفي المقابل، ستوفر "دانفوس" لعملاء "إينوموتيكس" برامج تدريب معتمدة من الشركة، وقطع الغيار الأصلية، وخدمات التعديل والتحديث، وتمديد الضمانات، والدعم الفني المتخصص.

وبهذه المناسبة، عبّر راجِش راجاسيخار مينون، المدير العام لشركة" إينوموتيكس كونتراكتنج" المحدودة ورئيس قسم خدمة العملاء في "إينوموتيكس" الشرق الأوسط، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "نحن فخورون بهذا التطور الجديد الذي يُجسّد ثقة ’دانفوس‘ في قدراتنا ونهجنا المتميّز في خدمة العملاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط. لقد بنينا على مرّ السنوات منظومة تشغيلية متكاملة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. ويُعدّ هذا التوسّع خطوة استراتيجية غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الشركتين، إذ نعتمد على العقد العالمي القائم بيننا ونطوّره نحو آفاق جديدة من التكامل والشراكة طويلة الأمد. نحن على يقين بأن هذه المبادرة ستحقق قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف – سواء لعملائنا أو لمؤسستينا – لما تحمله من انعكاس مباشر للثقة العميقة التي منحنا إيّاها العملاء، ولما بنيناه من سمعة راسخة في الموثوقية والتشغيل المتميز عبر مختلف قطاعات أعمالنا في المنطقة".

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن موسى، مدير قسم أنظمة القيادة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "دانفوس"، على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية قائلاً: "لطالما تمتعت ’دانفوس‘ بحضور قوي وجذور عميقة في أسواق الشرق الأوسط، ونواصل العمل على تطبيق نهجنا المدروس الذي يهدف إلى زيادة القيمة المقدمة لعملائنا وتعزيز ثقتهم بخدماتنا. إن شراكتنا مع ’إينوموتيكس‘ تأتي انطلاقًا من إيماننا العميق بإمكانية إنشاء تآزر طبيعي بين خبرات الشركتين، إذ تمثل هذه الخطوة نقطة تحوّل استراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة من التعاون المثمر الذي سيعود بالنفع على جميع الأطراف. من خلال الجمع بين قوة المعروض من منتجاتنا المتطورة في تقنيات القيادة والتحكم، والخبرة الواسعة والقدرات العالية لـ ’إينوموتيكس‘ في مجال الخدمات والصيانة والدعم الفني، سنتمكن من تقديم حلول متكاملة ومترابطة تضمن للعملاء تجربة سلسة وفعّالة تتماشى، بل تتجاوز توقعاتهم. كما سيخضع المهندسون الفنّيون لبرنامج تدريب شامل ومكثّف يهدف إلى تأهيلهم بأعلى المعايير العالمية، ليكونوا على أتمّ الاستعداد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أسواق المنطقة بسرعة واحترافية".

ستعمل الشركتان معًا على تلبية احتياجات العملاء في قطاعات النفط والغاز (بما في ذلك الصناعات البتروكيميائية)، وقطاع التعدين (المعادن، والمعادن الصناعية، والإسمنت)، وقطاع الفلزات والمعادن الثقيلة، من خلال تقديم حلول متكاملة تعتمد على خبراتهما المشتركة في التقنيات الصناعية والخدمات الموثوقة.

تنويه: يهدف هذا البيان الصحفي إلى تقديم معلومات لأغراض إعلامية فقط حول التعاون الاستراتيجي بين شركتَي" إينوموتيكس كونتراكتنج" المحدودة وشركة المنطقة الحرة "دانفوس". وقد تتضمن هذه الوثيقة بيانات تطلّعية تتعلق بتوقعات مستقبلية تعكس الرؤية الحالية للشركتين، وهي عرضة للتغيير وفقًا لاحتياجات الأعمال والاعتبارات التنظيمية.

إعادة ابتكار الحركة الموثوقة من أجل غدٍ أفضل

تُعدّ شركة " إينوموتيكس" المحدودة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال المحركات الكهربائية وأنظمة القيادة الضخمة، إذ تجمع بين الخبرة التقنية العميقة والابتكار الرائد في الحلول الكهربائية عبر مختلف الصناعات والمناطق حول العالم. وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من 150 عامًا في تطوير المحركات الكهربائية، تُشكّل الشركة الركيزة الأساسية لتقنيات القيادة الموثوقة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية عالميًا. كما تُعد الشركة من الجهات الفكرية الريادية في مجالات الكفاءة الصناعية، والتحوّل الكهربائي، والاستدامة، والرقمنة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نورمبرغ الألمانية، ويعمل لديها حوالي 15,000 موظف حول العالم، وتتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات يورو. ومن خلال حافظتها المكوّنة من 17 موقعًا للإنتاج وشبكة مبيعات وخدمات واسعة تغطي 49 دولة، تمتلك "إينوموتيكس" حضورًا عالميًا متوازنًا يدعم نموّها المستمر في سوق سريع التطور.

لمحة عن شركة "دانفوس"

تبتكر شركة "دانفوس" حلولًا هندسية تهدف إلى زيادة إنتاجية الآلات، وتقليل الانبعاثات، وخفض استهلاك الطاقة، ودعم التحوّل الكهربائي. وتُستخدم حلول الشركة في مجالات متعددة تشمل التبريد، وتكييف الهواء، والتدفئة، وتحويل الطاقة، والتحكم بالمحركات، والآلات الصناعية، والسيارات، والملاحة البحرية، والمعدات البرية والمعدّات الخاصة بصيانة الطرق السريعة. كما تقدم "دانفوس" حلولًا خاصة بالطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن البنية التحتية لتوزيع الطاقة للمناطق الحضرية. وتمتد خبرة الشركة الهندسية المبتكرة إلى عام 1933، وهي شركة عائلية ومؤسسة خيرية مملوكة للأسرة، توظف أكثر من 42,000 شخص وتخدم العملاء في أكثر من 100 دولة من خلال شبكة عالمية تضم 95 مصنعًا حول العالم. www.danfoss.com.

