دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت شركة الإمارات ديستريكت كولينج(إيميكول)، وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة أكتيس، الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، الجائزة البلاتينية المرموقة في حفل توزيع جوائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وتحتفي هذه الجائزة، بإسهامات إيميكول وجهودها البارزة، في ترشيد استهلاك المياه والممارسات المستدامة داخل المجتمع.

تُكرّم جوائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية (ESG)، سنوياً الشركات الرائدة التي تُعتبر في طليعة المؤسسات، التي تعمل على تعزيز التنمية المستدامة. وتمنح الجوائز للفائزين في مختلف الفئات، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة.

ومُنحت إيميكول هذه الجائزة، بناءً على مشروعها لترشيد استهلاك المياه، الذي نجح في إحداث تأثير عميق ودائم، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على التزام الشركة الثابت والراسخ بالإدارة المستدامة لموارد المياه والحفاظ عليها.

وفي معرض تعليقه على الفوز بهذه الجائزة، قال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول:"حققت مشاريع إيميكول لترشيد استهلاك المياه تقدماً كبيراً وبارزاً، على مستوى تعزيز كلٍ من نظام تبريد المناطق ورفاهية وسلامة المجتمع المحلي. ونجحت إيميكول، من خلال التزامها بالاستدامة البيئية والإدارة المسؤولة للموارد، بتحسين كفاءة وفعالية أنظمة تبريد المناطق ليس ذلك فحسب، بل في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال الحد من انبعاثات الكربون. وأثمرت هذه المبادرة تحسناً ملحوظاً في إعادة تدوير المياه من خلال الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وتنفيذ تقنيات مبتكرة لإدارة المياه، بما يتماشى تماماً مع رؤية إيميكول، لتحقيق مستقبل مستدام وفعال فيما يتعلق بكفاءة استهلاك المياه".

تتجاوز جهود إيميكول في الحفاظ على المياه، حدود تأمين التوفير المالي، إذ تساهم أيضاً في تحقيق الأهداف البيئية من خلال تقليل الطلب على المياه الصالحة للشرب وتعزيز إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، ما يعود بالنفع على إيميكول والمجتمع الأوسع نطاقاً.

تُشكل جهود إيميكول، في تعزيز دورات التركيز للمياه الصالحة للشرب والمصقولة، دلالة واضحة على التزام الشركة بالحفاظ على الموارد المائية وضمان أعلى معايير الجودة. كما يعكس استخدام إيميكول للمواد الكيميائية المتقدمة والملائمة للبيئة وأنظمة تنقية المياه الفعالة، تفاني الشركة في الحفاظ على البيئة.

ستساهم هذه الجائزة، في تعزيز التزام إيميكول بالممارسات المسؤولة والمستدامة، في ظل جهودها المتواصلة لتحقيق الابتكار وإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمعات التي تخدمها، وتسلط الضوء على التزام الشركة بالمبادرات الرائدة التي تهدف إلى دعم وتحفيز الإدارة المستدامة للمياه، والحفاظ على الموارد، وتعزيز سلامة ورفاهية المجتمعات.

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نبذة عن دبي للاستثمار

تأسست دبي للاستثمار في عام 1995 كأول شركة من نوعها في مجال الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتبع نهج استثماري نشط وتدير محفظة متنوعة من الأعمال، وتواصل دبي للاستثمار مسيرتها الرائدة، حيث أصبحت أول شركة مدرجة في سوق دبي الماليDFM. ومن خلال 11.5٪ من ملكية مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) ، ونحو 15482 ألف مساهم، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تتألف محفظة المجموعة المتنوعة من أكثر من 30 شركة مملوكة كلياً وجزئياً. وتعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات ومواد البناء والانشاءات والمقاولات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم.

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نبذة عن إيميكول

تأسست شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول)، المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، في عام 2003 لتكون المزود الرائد في الإمارات لخدمات تبريد المناطق. ومقرها في مجمع دبي للاستثمار. تضمن إيميكول تجاوز توقعات العملاء باستمرار من خلال توفير خدمات تبريد المناطق من خلال قوة العمل المختصة التي توفر مستويات عالمية من الموثوقية والكفاءة والسلامة والاستدامة البيئية. منذ إنشائها، حققت الشركة نجاحًا كبيرًا وتقدم الشركة حاليًا خدمات تبريد المناطق لمجمع دبي للاستثمار، و موتور سيتي، وسبورتس سيتي، وأبتاون مردف، وبلازو فيرساتشي، وداماك هيلز ومردف هيلز، والسوق الليلي من نخيل، ومحطات مترو دبي - خط إكسبو، ومركز المؤتمرات والمعارض في موقع إكسبو 2020، لتسهيل التنمية المستدامة.

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نبذة عن شركة أكتيس

شركة أكتيس، هي مستثمر عالمي رائد في مجالات البنية التحتية المستدامة. نعمل على تحقيق عوائد تنافسية للمستثمرين المؤسسيين وتأثير إيجابي قابل للقياس على البلدان والمدن والمجتمعات التي نعمل فيها. تتيح لنا خبرتنا العالمية ومعرفتنا التشغيلية وثقافتنا المتينة، إنشاء ورعاية قادة الاستدامة حول العالم. وهذا ما نواصل القيام به منذ عقود طويلة وعلى نطاقٍ واسع. ومنذ تأسيس الشركة، حققنا نحو 24 مليار دولار أميركي، للاستثمار في غدٍ أفضل. وتُعتبر أكتيس، إحدى الدول الموقعة على مبادئ الاستثمار المسؤول التي تدعمها الأمم المتحدة (UNPRI)، وهي مبادرة للمستثمرين تم تطويرها من قبل المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI والميثاق العالمي للأمم المتحدة. وتحصد الشركة باستمرار، أعلى درجة تصنيف في التقييم المستقل لمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI).

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