مدينة الملك سلمان للطاقة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "إيمرسون" الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية والأتمتة، عن افتتاح مركزها الجديد للتصنيع والابتكار في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) كجزء من خططها التوسعية في الشرق الأوسط. يعكس افتتاح هذا المركز التزام شركة إيمرسون بتطوير وتنمية أعمالها في المملكة العربية السعودية.

يجمع مركز التصنيع الذي تبلغ مساحته 140 ألف قدم مربع (أي 13 ألف متر مربع) مجموعة تقنيات الأتمتة الشاملة للشركة تحت سقف واحد، بما في ذلك أنظمة التحكم والسلامة، وأجهزة القياس، وصمامات التحكم، وصمامات العزل، وصمامات تخفيف الضغط، والصمامات الكهرومغناطيسية، ومجموعات الإضاءة الصناعية.

وعن هذه الخطوة قال ماتياس شينزل رئيس شركة إيمرسون في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعزز هذه المنشأة الجديدة من مكانة إيمرسون كمساهم رئيسي في القطاع الصناعي في المملكة وتساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتمثلة في تطوير المواهب المحلية وتعزيز توطين سلسلة الإمداد والمساهمة في تحقيق النمو المستدام".

كجزء من أهداف إيمرسون للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، تم تجهيز المنشأة بتقنيات موفرة للطاقة ومصادر طاقة متجددة، بما في ذلك توليد الطاقة الشمسية على الأسطح، وتحسين أنظمة ضغط الهواء ونظم الإضاءة الموفرة للطاقة.

وبدوره قال مشعل الزغيبي المدير والرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) "نحن فخورون بدعم إيمرسون في مركز التصنيع المتطور في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك). من خلال هذه المنشآة، نحن أقرب من أي وقت مضى لتحقيق أهدافنا في توطين الصناعة. وجود إيمرسون معنا يعزز رؤيتنا، ونحن واثقون أنه معًا سنواصل تعزيز رحلة الصناعة في المملكة العربية السعودية."

ويشار إلى أن شركة إيمرسون افتتحت أول منشأة محلية لتصنيع الصمامات في الجبيل في عام 2011 ووسعت نطاق تصنيعها على مر السنين لتشمل مرافق في الدمام ومقرها الرئيسي في وادي الظهران للتقنية في السعودية في عام 2018.

تم افتتاح المركز بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة إيمرسون وفريقها التنفيذي، بقيادة لال كارسانبهاي، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مشعل الزغيبي، كما حضر ممثلون عن الشركاء الرئيسيين والعملاء من وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار وسابك، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومعادن وغيرهم.

وأضاف حسين زين، نائب الرئيس في إيمرسون السعودية والبحرين: "كجزء من مساهمة إيمرسون في مبادرة "صنع في السعودية "، سيعمل هذا المركز الجديد على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية باستخدام تقنيات متطورة مصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعات المختلفة. مما سيعزز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في مجال التصنيع المحلي والابتكار.".

من خلال تطوير شراكات قوية مع الموردين المحليين، سيساهم المركز في تقليل الاعتماد على السلع المستوردة ودعم سلاسل الإمداد الوطنية. يتماشى هذا النهج بشكل كامل مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي قوي ومستدام، وقادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

نبذة عن إيمرسون

تُعَد "إيمرسون"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، شركةً عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والهندسة، حيث تقدم الحلول المبتكرة للعملاء حول العالم في القطاعات الرئيسية. ومن خلال محفظة أعمالها الرائدة في حلول الأتمتة، بما فيها حصة الأغلبية التي تملكها في (AspenTech)، تساعد إيمرسون المصنعين العاملين في مجالات الصناعات التحويلية والتجميعية والهجينة على زيادة الإنتاج وحماية الموظفين، والحد من الانبعاثات، وتحقيق أهداف الاستدامة. للمزيد من المعلومات: Emerson.com.

نبذة عن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك):

سبارك هي منظومة صناعية رائدة تضع الاستدامة في صميم أعمالها وتمثل بوابة استراتيجية تتيح للعالم الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الطاقة السعودي والعالمي. تدعم سبارك دور المملكة في تحول نظام الطاقة العالمي وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحد المشاريع الكبرى تحت مظلة رؤية السعودية 2030 بالتزامن مع تقديم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين في مركز سوق الطاقة.

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