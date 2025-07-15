المنامة، البحرين – أعلنت شركة إيزي للخدمات المالية (إيزي بي)، المؤسسة البحرينية الرائدة في خدمات نقاط البيع والمدفوعات عبر بوابات الدفع الإلكترونية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "تمارا"، إحدى أبرز منصات التقنية المالية في الخليج، والرائدة في تقديم حلول التسوق، المدفوعات بالإضافة إلى كونها من أوائل الشركات التي ساهمت في ترسيخ مفهوم «اشتر الآن وادفع لاحقًا» في المنطقة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين تمارا من تقديم حلول دفع أكثر أمانًا وكفاءة لعملائها وتجارها في مختلف دول الخليج، عبر الاستفادة من تقنيات "إيزي بي" المتقدمة في مجال المدفوعات. وقد تم توقيع الاتفاقية في حفل رسمي أُقيم يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم البنية التحتية لقطاع المدفوعات الرقمية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرّح نايف توفيق العلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيزي بي:"لقد خطت تمارا خطوات واسعة لتكون لاعبًا رئيسيًا للمدفوعات في المنطقة، خاصة مع انتشار مفهوم "اشتر الآن وادفع لاحقًا". ومن خلال دعم هذه المنصة بخدماتنا المتطورة للدفع، فإننا نوفر تجربة أسهل وأسرع وأكثر موثوقية للعملاء والتجار. إنه نموذج يُحتذى به للتعاون في مجال التقنية المالية والذي يمكن أن يجلب قيمة حقيقية للسوق."



من جانبه، قال فارس العبيد، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمارا البحرين ش.م.ب:"يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة إيزي بي في البحرين، والتي نعدّها محطة محورية في مسيرة توسّع "تمارا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستقوم إيزي بي، الرائدة في حلول الدفع، بدورنا كمستحوذ محلي إلى جانب كونها شريكًا استراتيجيًا أساسيًا يدعم عملياتنا المتنامية في البحرين. تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في المملكة، وتطوير خدماتنا المبتكرة، وتقديم تجربة دفع أكثر سلاسة وتميّزًا لعملائنا الكرام. نحن على ثقة بأن خبرات إيزي بي المحلية وبنيتها التحتية القوية ستكونان عنصرًا رئيسيًا في تحقيق أهدافنا المشتركة ودعم الشمول المالي في البحرين."

كما تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام إيزي بي المستمر بتعزيز الابتكار والتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة. وباعتبارها شركة بحرينية رائدة في هذا المجال، تواصل إيزي بي بناء شراكات نوعية عبر دول الخليج لدفع عجلة التحول الرقمي وتبني حلول الدفع المستقبلية الآمنة والسلسة.

ومن خلال دمج تجربة تمارا المبتكرة في خدمات المستهلك مع خبرة إيزي بي التقنية، تهدف هذه الشراكة إلى تطوير مشهد التجارة الرقمية في الخليج، وتقديم قيمة أكبر ومرونة أكثر للتجار والمستهلكين في المنطقة.

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