إنشاء مراكز البيانات المعيارية المتكاملة من شأنه توفير السعة المطلوبة عبر الإنترنت في وقت سريع لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

دبلن وبرلين – أعلنت شركة "إيتون"، المتخصصة في إدارة الطاقة الذكية، وشركة "سيمنز إينرجي"، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقنيات الطاقة، عن نهج سريع الوتيرة لإنشاء مراكز بيانات مزودة بطاقة مدمجة في الموقع، حيث يهدف هذا التعاون إلى تلبية احتياجات السوق الملحة من خلال تقديم مصادر طاقة موثوقة ومستقلة عن الشبكة، وتوفير أنظمة معيارية موحدة لتسهيل بناء مراكز البيانات ونشرها في وقت قصير.

وستعمل هذه الشراكة على تمكين البناء الفوري لمراكز البيانات ومحطات توليد الطاقة المرتبطة بها في الموقع مع توفّر إمكانية الربط بالشبكة الكهربائية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة للوفاء بالمتطلبات التنظيمية واللوائح الإقليمية، إذا لزم الأمر. كما سيوفر هذا التعاون لأصحاب مراكز البيانات ومطوريها خيارات جديدة لم تكن متاحة أمامهم من قبل؛ ما سيمكنهم من بناء مراكز بيانات جديدة وتشغيلها.

وقد صممت شركة "سيمنز إينرجي" مفهوم محطة توليد الطاقة المعياري والقابل للتطوير خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لمشغلي مراكز البيانات. وتُنتج التكوينات القياسية 500 ميجاوات من الكهرباء باستخدام توربينات الغاز SGT-800 عالية الكفاءة، مع وجود أنظمة احتياطية وأنظمة تخزين إضافية للبطاريات؛ ما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية. يمكن توسيع حجم المحطة أو تقليصه بناءً على هذا النهج المعياري. كما يمكن للمحطات، في المستقبل، العمل بطريقة محايدة للكربون في حال توفر الهيدروجين وكونه جزءًا من استراتيجية استدامة مركز البيانات. يتضمن المفهوم الذي صممته شركة "سيمنز إينرجي" أيضًا خيارًا اختياريًا للربط بالشبكة الهوائية النظيفة والخالية من الانبعاثات، والتي يمكن تركيبها إما أثناء الإنشاء أو خلال التحديث فيما بعد. ستمكّن هذه الميزة مراكز البيانات من تقديم خدمات للشبكة.

ستوفر شركة "إيتون" للعملاء المعدات الكهربائية مثل مفاتيح الجهد المتوسط، ومفاتيح الجهد المنخفض، وأجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائي، وماسورات التوزيع، والدعم الهيكلي، والأرفف، وأنظمة الاحتواء. كما ستقدم خدمات هندسية وعروض البرامج اللازمة لحماية أحمال تكنولوجيا المعلومات وتمكينها، بدءًا من شبكة الجهد المتوسط وحتى الشريحة. وستساعد "إيتون" في بناء مراكز البيانات وتشغيلها في وقت أقصر باستخدام التصميمات المعيارية والجاهزة.

وصرح سيريل بريسون، قائد القطاع العالمي لمراكز البيانات في "إيتون"، قائلاً: "يتميز نهجنا بمرونة فائقة، حيث نتيح للعملاء اختيار التوازن الأمثل لمصادر الطاقة، مع تقليص زمن الإنشاء إلى التشغيل إلى أدنى حد ممكن. كما نوفر خيارات فعّالة لتقليل الانبعاثات على المديين القصير والطويل. ويمكّن هذا النهج مطوري مراكز البيانات وأصحابها من بناء السعة التشغيلية وإطلاقها بسرعة أينما توفرت أراضٍ قريبة من مصادر الغاز والمياه والألياف.".

وفي هذا الصدد، صرّح أندرياس بيستاور، الرئيس العالمي للمبيعات في قطاع خدمات الغاز بشركة "سيمنز إينرجي"، قائلًا: "نقدم لعمالقة الحوسبة السحابية، ومزودي خدمات الاستضافة المشتركة، والمستثمرين، حلاً مبتكرًا يُمكّنهم من تسريع الوصول إلى السوق بما يصل إلى عامين في العديد من المواقع، حيث يُترجم إلى مكاسب ملموسة في الإيرادات. ويتميز تصميم محطات الطاقة لدينا بدعم احتياطي متكامل، يلغي الحاجة إلى مولدات الديزل التقليدية، ويُسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 50٪."

نبذة حول شركة "إيتون"

شركة "إيتون" هي شركة ذكية لإدارة الطاقة تُكرس جهودها لحماية البيئة والارتقاء بجودة حياة الأفراد في كل مكان. نقدم منتجات متنوعة تخدم أسواق مراكز البيانات، والمرافق العامة، والصناعة، والقطاع التجاري، وصناعة الآلات، والقطاع السكني، وقطاع الفضاء، وقطاع النقل. كما نسير في ضوء التزامنا بإدارة الأعمال بشكل صحيح، والعمل بطريقة تراعي الاستدامة، ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة في الوقت الحالي وفي المستقبل البعيد. وفي الوقت نفسه، فنحن نساعد في التغلب على تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم وبناء مجتمع أكثر استدامة للأجيال الحالية والأجيال القادمة من خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية في مجال الكهرباء والرقمنة.

تأسست شركة "إيتون" في عام 1911، ولم تتوقف عن التطوّر لتلبية الاحتياجات المتغيّرة والمتزايدة للأطراف المعنية لديها. وتقدم الشركة خدماتها للعملاء في أكثر من 160 دولة بإيرادات بلغت حوالي 25 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

نبذة عن شركة "سيمنز إينرجي"

تُعد شركة "سيمنز إينرجي" إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقنيات الطاقة. وتعمل الشركة بجِد مع عملائها وشركائها لتطوير أنظمة الطاقة كي تواكب التطورات المستقبلية، وبالتالي فهي تدعم عملية التحول إلى عالم أكثر استدامة. وتغطي "سيمنز إينرجي"، من خلال مجموعة منتجاتها وحلولها وخدماتها المتنوعة، سلسلة القيمة بأكملها تقريبًا فيما يتعلق بالطاقة؛ بدءًا من توليد الكهرباء والحرارة ونقلهما وصولًا إلى تخزين الطاقة. وتضم محفظة الشركة تقنيات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، مثل: توربينات الغاز والبخار، ومحطات الطاقة الهجينة التي تعمل بالهيدروجين، ومولدات الطاقة والمحولات. وقد حققت شركة "سيمنز جاميسا"، الشركة التابعة لشركة "سيمنز إينرجي" والمتخصصة في طاقة الرياح، إنجازات كبيرة عزّزت مكانة "سيمنز إينرجي" كشركة رائدة في سوق مصادر الطاقة المتجددة عالميًا. ويعتمد حوالي سدس الكهرباء التي يتم توليدها عالميًا على تقنيات توفرها "سيمنز إينرجي". ويعمل لدى "سيمنز إينرجي" ما يقرب من 101 ألف موظف فيما يزيد عن 90 دولة في مختلف أنحاء العالم وحقّقت عائدات بلغت قيمتها 34.5 مليار يورو في السنة المالية 2024.

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