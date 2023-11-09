دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيتون" - الشركة العالمية في حلول إدارة الطاقة الذكية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية" (SBM)، وبموجب هذه الاتفاقية ستكون الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية بمثابة شركة الأنظمة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات الحصرية لشركة إيتون في المملكة العربية السعودية. ويشار إلى أن الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية هي أحدى الشركات المرموقة والمعترف بها كواحدة من أكبر شركات الأنظمة المتكاملة في المملكة العربية السعودية، ومتخصصة في في مراكز البيانات والبنية التحتية للمهام الحساسة. سيمكن هذا التعاون إيتون من الاستفادة من مدى وصول الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية وخبرتها الواسعة في تقديم حلول شاملة لمراكز البيانات، والتي تلبي احتياجات السوق سريعة النمو في المملكة العربية السعودية بصورة حصرية.

اكتسبت الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية بفضل حضورها القوي واتصالاتها المتينة بكل من القطاعين العام والخاص، مكانة مرموقة كمزود موثوق به لحلول تكنولوجيا المعلومات الطرفية المتطورة. يشهد سوق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية نمواً قوياً وفقاً للتقارير الأخيرة، ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 2.08 مليار دولار بحلول عام 2028 مقارنة بـ 1.31 مليار دولار في عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.98٪ في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2028. يؤكد اتجاه السوق هذا على أهمية هذه الشراكة في تلبية الطلبات المتزايدة لحلول إدارة الطاقة الموثوقة والفعالة في البنية التحتية لمراكز البيانات.

يضع تركيز الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية المتخصص في مراكز البيانات والبنية التحتية للمهام الحساسة، كلاعب رئيسي في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قاعدة عملائها الواسعة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات الحكومية والمالية والاتصالات والرعاية الصحية، تعزز من مكانتها كشريك موثوق به في تقديم حلول شاملة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء المميزة.

تم تصميم مجموعة مراكز بيانات إيتون الشاملة، بما في ذلك التوزيع المتقدم للطاقة والطاقة الاحتياطية وحلول المراقبة، لتعزيز موثوقية البنية التحتية وكفاءتها واستدامتها. ومن خلال الانتشار الواسع للشركة السعودية للحاسبات الالكترونية وشبكتها الراسخة، سيستفيد العملاء في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى تقنيات إيتون الرائدة في الصناعة، والمصممة خصيصاً لمواجهة التحديات الدقيقة التي تواجهها صناعة مراكز البيانات في المنطقة.

وقال أشرف يحيى، المدير العام لدى إيتون الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نتعاون مع الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية باعتبارها أحدث شريك لنا في الأنظمة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية. تتمتع سوق المملكة العربية السعودية بإمكانات هائلة، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى توفير أحدث حلول إدارة الطاقة التي تمكن المؤسسات من إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة في المشهد الرقمي".

ستعمل إيتون بالتعاون مع الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية على الاستفادة من قدراتها المشتركة لتوفير حلول شاملة تلبي المتطلبات المحددة لعملاء مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية. وستلعب هذه الشراكة الاستراتيجية دوراً محورياً في دفع عجلة تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتعزيز مكانتها كمركز تكنولوجي إقليمي.

وقال عمار الحوراني، مدير ممارسات مراكز البيانات لدى إيتون الشرق الأوسط: "تلتزم إيتون والشركة السعودية للحاسبات الالكترونية بتقديم خدمات عالمية المستوى وتقنيات مبتكرة وحلول شاملة تمكن المؤسسات من تحقيق طموحاتها الرقمية. يمثل هذا التحالف بداية رحلة مثيرة لتحويل مشهد مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية وتقديم قيمة استثنائية للعملاء في مختلف القطاعات".

وقال حسونة القرعان، نائب الرئيس للبنية التحتية وتكنولوجيا الشبكات في الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية: “إننا ندرك الأهمية الهائلة لهذه الشراكة والقوة التحويلية التي تحملها. يعد مجال مراكز البيانات مشهداً ديناميكياً وسريع التطور، حيث يستمر الطلب على الحلول والخدمات المبتكرة في الارتفاع. ومن خلال توقيع هذه الشراكة مع إيتون، فإننا لا نعزز التزامنا تجاه بعضنا البعض فحسب، بل نضع أنفسنا أيضاً في طليعة هذه الصناعة. يداً بيد، نمتلك القوة الجماعية والخبرة والموارد لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق ولنتجاوزها أيضاً".

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نبذة عن شركة إيتون

إيتون هي شركة عالمية متخصصة بتطوير حلول وأنظمة إدارة الطاقة الذكية المكرسة لتحسين نوعية الحياة وحماية البيئة للناس في كل مكان. نحن نسترشد بالتزامنا بالقيام بالأعمال التجارية بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة في الحاضر والمستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية للاعتماد المتزايد على الطاقة الكهربائية وعمليات التحول الرقمي، فإننا نسرع الخطى نحو انتقال كوكب الأرض باتجاه الطاقات المتجددة، كما نساعد في حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحاً في العالم ونقدم أفضل ما نملك لأصحاب الخبرة في هذا القطاع والمجتمع بأسره.

تأسست "إيتون" في عام 1911، وتم ادراجها في بورصة نيويورك لما يقرب من قرن من الزمن. وفي عام 2022، حققت الشركة إيرادات مالية بلغت 20.8 مليار دولار، وتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 170 دولة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة eaton.com، ومتابعة أخبار الشركة على لينكدإن.

نبذة عن الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية

تأسست الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية في عام 1981، وهي المزود الرائد في المملكة العربية السعودية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للمؤسسات والمركز الرقمي للتقنيات الناشئة المبتكرة التي تستفيد من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لمساعدة عملائنا على تحقيق تحولهم الرقمي. تتعاون الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية مع رواد تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول تقنية مؤسسية متطورة في جميع القطاعات في المملكة، معززة بشكل أكبر بمجموعة متنوعة من أحدث الحلول التقنية في الأنظمة والبرمجيات، والبنية التحتية وحلول الشبكات، وتكامل الأنظمة، والاستشارات والتنفيذ، واستعادة الأعمال، بالإضافة الى الأمن الإلكتروني والسحابة ودعم العمليات.