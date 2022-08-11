دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيتون، الشركة العالمية لإدارة الطاقة، اليوم عن إدخال نظام (xModular) الخاص بها، والذي يعتبر أحدث إضافة لمجموعة أنظمتها الهامة التي تعزز الابتكار والتكامل والبُعد الرقمي لتصميم ونشر وتشغيل مرافق مراكز البيانات.

بصفتها شركة رائدة على مستوى العالم في تصنيع القواطع الكهربائية وتوزيع الطاقة وأنظمة إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)، تُعد إيتون أفضل شركة لتحسين مجموعة نقل الطاقة ودمجها ووضعها ضمن إطار معياري. إلى جانب ذلك يوفر نظام (xModular) مساحة كافية لمعدات تكنولوجيا المعلومات أيضاً. فقد تم تصميم هذه المساحة لتنسجم مع متطلبات الطاقة الكهربائية وعمليات التبريد والتهوية بالإضافة إلى أدوات التحكم والأمان مما يوفر نظاماً ذو إمكانات متعددة. من خلال تغطية أداء الوحدة النمطية والنظام بالكامل، تمنح إيتون العملاء أمس الاحتياجات عند البدء في اعتماد طريقة البناء هذه.

إلى جانب الاستفادة من خبرتها الكهربائية، تضمن إدارة المشاريع الاستثنائية والخدمات الميدانية والصيانة اللاحقة من إيتون إدارة دورة حياة النظام بأكملها مع العميل. كما تضمن خبرات أكثر من 2000 مهندس خدمة وعدد لا يحصى من مشاريع مراكز البيانات التي يتم تسليمها على مستوى العالم، مما يتيح للعملاء الحصول على تقنية عالمية المستوى مدعومة بخدمات ما بعد البيع ذات مستوى عالي.

في هذا السياق، قالت كارينا ريجبي، رئيسة الأنظمة الحرجة لقطاع الكهرباء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى إيتون: "إن الاقتصاد الحالي في اتجاه متزايد نحو الاقتصاد الرقمي، وهذا يرافقه حاجة ماسة لمرافق تحتوي عمليات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية. سواءً كانت مركزاً للبيانات أو تقنيات المعلومات لمكان العمل أو شبكة اتصالات، جميعهم يواجهون الحاجة إلى طريقة أكثر اقتصادية و أسرع مرونة و أمان لإيواء المعدات الرقمية. هذا ما يلبيه نظام (xModular) بدعمه استراتيجية الانتقال السلس ودخول السوق بغض النظر عن التطبيق أو نوع العميل".

يضمن تكامل الأمن السيبراني ومراقبة الطاقة الكهربائية وبرامج إدارة البنية التحتية، سواءً في مكان العمل أو عن بُعد، للعملاء رؤية كاملة مع إمكانية التحكم في بيئتهم الحرجة.

بالإضافة إلى ابتكارات إيتون، يستفيد برنامج شركاء (xModular) من بعض أفضل شركات التكنولوجيا والخدمات في هذا المجال. حيث تحدث كياران فورد، مدير قطاع مركز البيانات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى إيتون، قائلاً: "عوضاً عن التزمت واستخدام تصميم واحد أو مواجهة التكلفة المرتبطة بالحلول المصممة حسب الطلب، يمتلك نظام (xModular) تصميمات متعددة تغطي العديد من التطبيقات والمناطق الجغرافية المتعددة، مما يجعله نظام فريداً من نوعه في سوق مراكز البيانات، لتوفيره المرونة التي تلبي حاجات العملاء على سعة اختلافها".

إن العنصر الأساسي في نظام (xModular) هو تضمين نظام وحدات الطاقة غير المنقطعة (Eaton EnergyAwareTM UPS). بمعنى أخر أن هذا النظام الكهربائي لوحدة مركز بيانات (xModular) المتفاعل مع الشبكة، يعمل كمصدر للطاقة الموزعة (DER) ويوفر الخدمات الأساسية لمشغل الشبكة مما يسمح بتسريع وتبني مصادر الطاقة المتجددة. هذا العمل وحده يقلل العديد من جهود الاستدامة التقليدية المبذولة في تصميم و عمليات البنية التحتية.

في حين يقلل نظام (xModular) من إيتون من تعقيد التصميم والبناء والتنسيق في الموقع. الذي يقلل بدوره وقت بناء جزء صغير من الأساليب التقليدية مع إعادة تعريف تقنية البنية التحتية وتصميمها. كما أنه يعمل على زيادة تجربة العملاء إلى أقصى حد من خلال هندسة النظم الخبيرة والجودة والمرونة والسلامة واختبار التطبيق و التشغيل. ما يضمن لعملائنا الحاجة إلى نشر أسرع، وقابلية التوسع و وضع أهداف الاستدامة في مقدمة أعمالهم.

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نبذة عن إيتون:

إيتون هي شركة ذكية لإدارة الطاقة مكرسة لتحسين نوعية الحياة وحماية البيئة للناس في كل مكان. نحن نسترشد بالتزامنا بالقيام بالأعمال التجارية بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة في الحاضر و المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية للاعتماد المتزايد على الطاقة الكهربائية وعمليات التحول الرقمي، فإننا نسرع الخطى نحو انتقال كوكب الأرض باتجاه الطاقات المتجددة، كما نساعد في حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحاً في العالم ونقدم أفضل ما نملك لأصحاب الخبرة في هذا القطاع و المجتمع بأسره.

تأسست "إيتون" في عام 1911، وتم ادراجها في بورصة نيويورك لما يقرب من قرن من الزمان. وفي عام 2021، حققت الشركة إيرادات مالية بلغت 19.6 مليار دولار، وتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 170 دولة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة http://www.eaton.com/ تابعنا عبر منصتي تويتر و لينكد إن.