كشفت منصة التداول والاستثمار "إيتورو" عن مجموعة من الأدوات الجديدة لمنح مستخدميها مستوى أوضح وأكثر عمقاً من الرؤية حول أداء استثماراتهم، إلى جانب مساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية تكون مستندة إلى المعرفة الحقيقية.

وصُممت هذه الأدوات الجديدة لمساعدة المستخدمين على التخطيط، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحديد الفرص، ومقارنة محافظهم الاستثمارية بالأصول الأخرى، كما أنها توفر لهم المعلومات القيمة حول تفصيل مكونات المحفظة وعوامل الخطر وتوليد الدخل السلبي.

وستكون التحديثات المتاحة لجميع مستخدمي إيتورو على النحو الآتي:

· تفصيل المحفظة: يمكن لمستخدمي إيتورو معرفة كيفية توزيع استثمارات محافظهم عبر أنواع الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية والبورصات، ما يساعدهم على فهم مدى تنوعها. ويمكنهم أيضاً الحصول على آراء وإرشادات عملية حول كيفية زيادة تنوّع محافظهم عبر مختلف الفئات.

· التعرف على المخاطر: يمكن للمستخدمين الآن الحصول على فهم أعمق إزاء المخاطر المحتملة، من خلال تزويدهم بالمعلومات حول الأصول في محافظهم الاستثمارية التي قد ترفع درجة المخاطرة. وسيتم منحهم نظرة عامة على الأصول الأقل ارتباطاً بتلك الموجودة في محافظهم، الأمر الذي يساعدهم على تنويع استثماراتهم.

· الأرباح المتوقعة: يمكن للمستخدمين معرفة دخل الأرباح الذي يحققونه من كل سهم في محافظهم، مع حصولهم على التفاصيل حول مقدار ما ستولده محافظهم بمرور الوقت، بما في ذلك دخل الأرباح المتوقع من الاستثمارات المفتوحة الحالية لبقية العام.

· مقارنة أداء المحفظة: يمكن للمستخدمين الآن مقارنة أداء محافظهم بسهولة بمعايير محددة، مثل S&P 500، ما يجعل من السهل عليهم التأكد من أدائهم مقابل السوق على نطاق أوسع.

وقال أور بيليد، نائب رئيس استراتيجية المنتجات والنمو: "نعتقد في إيتورو أن المعرفة تعتبر عامل القوة الحاسم عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. وتم تصميم الأدوات الجديدة المتطورة لمنح مستخدمينا ميزة استراتيجية، وتقديم وضوح استثنائي بشأن الأداء والمخاطر وفرص التنويع. وبهذه الطريقة، فإننا ندعم مستخدمينا للقيام بالممارسات الدقيقة والتعامل بثقة تامة لتمكينهم من تجاوز تعقيدات السوق وتحقيق أهدافهم المالية، سواء كان الأمر يتعلق بالتخطيط للثروة على المدى الطويل أو ضبط استراتيجياتهم الاستثمارية".

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق الأدوات الجديدة يعد الأحدث ضمن سلسلة من التحديثات لمستخدمي منصة إيتورو في الأشهر الأخيرة. وفي شهر أكتوبر، أتاحت الشركة الفرصة لمستخدميها للتداول بالعملات المحلية لحسابات eToro Money GBP وEUR، كما قامت بتوسيع عدد الأسهم المتاحة على المنصة بشكل كبير من خلال التعاون مع البورصة الألمانية وبورصة لندن وسوق دبي المالي. علاوة على ذلك، سيتم إضافة الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى المنصة في عام 2025.



نبذة عن "إيتورو"

تعتبر إيتورو منصة للتداول والاستثمار، وتعمل على تمكين عملائها من الاستثمار والمشاركة والتعلم. وتم تأسيس المنصة في العام 2007 انطلاقاً من رؤية عالم يكون بمقدور الجميع فيه التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. ويوجد اليوم لدينا أكثر من 38 مليون مستخدم مسجل ينتمون لأكثر من 75 دولة. ونعتقد أن المعرفة المشتركة توفر قوة هائلة تساعدنا على تحقيق مستوى أعلى من النجاح من خلال الاستثمار المشترك. لذلك قمنا بإنشاء مجتمع استثماري قائم على التعاون، وتم تصميمه لتزويد المستخدمين بالأدوات التي يحتاجون إليها لتنمية معارفهم وثرواتهم. ويمكن للعملاء الاحتفاظ على إيتورو بمجموعة من الأصول التقليدية والمبتكرة واختيار كيفية الاستثمار، بما في ذلك التداول مباشرة أو الاستثمار في محفظة، أو نسخ/ محاكاة أداء المستثمرين الآخرين. ويمكن زيارة مركزنا الإعلامي هنا للحصول على أحدث أخبارنا.

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