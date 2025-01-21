يمتد مركز تصنيع رأس الخير على مساحة 400 ألف متر مربع وسيسهم في تعزيز محفظة أعمال الشركة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والتصنيع في المنطقة

يقدم مركز التصنيع المتطور خدمات تشمل بناء المرافق والهياكل البحرية وتصميم وتجميع وحدات معيارية (مسبقة الصنع) على اليابسة

حصلت "إن إم دي سي إينيرجي" على مشروعات متعددة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات منذ توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأجل مع "أرامكو السعودية" في عام 2016

يشكل المركز جزء من استراتيجية أوسع نطاقاً لدعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية حيث تمثل المملكة الآن 38% من إجمالي إيرادات "إن إم دي سي إينيرجي"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي إينيرجي"، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: NMDCENR، والمزود الرائد لخدمات الهندسة والتوريدات والبناء لعملاء الطاقة البحرية والبرية، المملوكة بغالبيتها لـ "مجموعة إن إم دي سي"، عن تدشين مركز تصنيع متطور للتصنيع في المملكة العربية السعودية، في تطور جديد يرسم ملامح المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي الإقليمي والعالمي للشركة. وقد تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات في مجال الأتمتة والرقمنة، كما أنه مزود بأحدث عمليات التصنيع.

ويوفر المركز، الذي يشغل مساحة 400 ألف متر مربع ضمن "المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير"، مجموعة من الخدمات المتعلقة بالتصنيع، والتي تشمل بناء المرافق والهياكل البحرية، وكذلك تصميم وتجميع وحدات معيارية (مسبقة الصنع) على اليابسة.

تم افتتاح المركز رسمياً بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك على هامش فعاليات "منتدى ومعرض اكتفاء 2025" الذي أقيم في "الظهران إكسبو" خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025.

وسيشكل مركز التصنيع جزءاً من منظومة أوسع ضمن مجموعة صناعية بحرية تهدف إلى دعم وتعزيز قطاع الطاقة، حيث ستعمل «إن إم دي سي إينيرجي» على توفير مرافق إنتاجية آمنة، مع دمج أحدث التقنيات لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

على مدار السنوات الخمس الماضية، أعادت شركة «إن إم دي سي إينيرجي» ضخ مليارات الدولارات في القطاع الصناعي السعودي، وأسهمت في دفع عجلة الاقتصاد الإيجابي في البلاد، وتحقق الشركة معدل اكتفاء إجمالي في المملكة بنسبة 39% مع بدء العام 2025. وتسهم المملكة العربية السعودية الآن بـ 38% من إجمالي إيرادات الشركة، مما يعكس قوة أنشطتها في المملكة. ولدى «إن إم دي سي إينيرجي» خطط طموحة لدعم الجهود الوطنية السعودية في مركز رأس الخير، وتطوير قدراتها وعملياتها، وصولاً إلى معدل اكتفاء يبلغ 51% بحلول 2028.

أبرمت «إن إم دي سي إينيرجي» في عام 2016 شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع أرامكو السعودية لدعم خطط الأولى التوسعية وتأكيد التزامها بتطوير القوى العاملة السعودية. وقد كان تعاون بنّاء أثمر عن مشاريع رئيسية شملت تشييد 42 منصة، و54 هيكلاً قاعدياً، وأكثر من 100 كيلومتر من خطوط الأنابيب، وما يزيد على 320 كيلومتراً من الكابلات تحت سطح البحر.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة، إن إم دي سي إينيرجي: "يمثل افتتاح مشروع رأس الخير فصلاً جديداً من التعاون البنّاء في مجال الطاقة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسيعود بفوائد كبيرة وملموسة على البلدين الشقيقين. ونحن فخورون بالدور البارز الذي ستقوم به شركتنا في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير الطاقة للصناعات ذات الأولوية، وتمكين الأعمال التجارية، وتطوير حلول فاعلة عبر سلسلة القيمة في مجال الطاقة. ونتوقع توطيد هذا التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع في مجالات حيوية ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين، وتعزيز مكانتهما في صدارة التحول الإقليمي في مجال الطاقة."

وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: "تمضي المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تطوير أنظمة موانئ وتصنيع فعّالة وتنافسية وسريعة الاستجابة، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد ومواكبة التطورات العالمية. ونحن في "إن إم دي سي" حريصون على لعب دور مهم في هذه الجهود، ونسعى دائماً لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في جميع القطاعات الحيوية."

وتابع زغلول: "ندرك تماماً أهمية الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع في جميع جوانب الاقتصاد والمجتمع، إذ تربط هذه القطاعات المنتجين بالأسواق، والعمال بالوظائف، والطلاب بالمدارس، والأهم من ذلك تربط المملكة ببقية العالم. وتسعى «إن إم دي سي إينيرجي» من خلال مشروعها في رأس الخير، لتعزيز هذه الروابط الحيوية، ولعب دور مهم في بقاء المملكة على اتصال دائم بالسوق العالمية."

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: "لدى «إن إم دي سي إينيرجي» فهم تام بـأهداف "رؤية السعودية 2030" الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية مزدهرة ومستقرة. ونتطلع إلى تسخير خبراتنا الغنية على مدى 51 عاماً لتوفير فرص جديدة للازدهار لكل من البلدين الشقيقين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن دعم العملاء الجدد والحاليين في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: "وتوفر اتفاقيتنا طويلة الأجل مع أرامكو السعودية إمكانية تسريع النمو وخلق فرص جديدة تعود بالنفع على بلدينا وعلى المنطقة ككل، ونسعى من خلال مشاريعنا وتعاوننا في رأس الخير إلى البناء على الأولويات الوطنية السعودية ودعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل تتطلب معرفة ومهارات متخصصة، والاستفادة من المهارات والخبرات التي تمتلكها القوى العاملة الماهرة في مختلف المجالات."

يمهد هذا المشروع الطموح والواسع النطاق، والذي يحظى بدعم المملكة العربية السعودية، لمرحلة جديدة قائمة على التعاون الاقتصادي الوثيق بين الإمارات والمملكة. وقد لعبت عدة أطراف رئيسية في المملكة دوراً في تطوير هذه المنشأة المتقدمة للتصنيع مثل أرامكو السعودية، والهيئة العامة للموانئ (مواني)، ووزارة الطاقة ووزارة الاستثمار في السعودية. وستعمل «إن إم دي سي إينيرجي»، من خلال مركز التصنيع، كمحرك للنمو والاستثمار والتجارة والتوظيف داخل منطقة رأس الخير وخارجها.

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