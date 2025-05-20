أبوظبي – أعلنت شركة إنوفيست القابضة (ذ.م.م)، وهي شركة استثمارية رائدة في مجال التكنولوجيا المستدامة ومقرها أبوظبي، اليوم توقيع اتفاقيه شراكة استراتيجية ت مع شركة أوكسون™ تكنولوجيز المبتكرة لحلول الطاقة ومقرها ولاية نيفادا الأمريكية وذلك على هامش فعاليات اليوم الاول من الدورة الرابعة ل "اصنع في الإمارات 2025 "بمركز ادنيك ابوظبي . تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو ريادة الجيل القادم من الوقود الأخضر وتسريع التحول نحو منظومة طاقة أنظف في الإمارات والعالم.

وصرح محمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفيست: "نؤمن في إنوفيست بصياغة المستقبل عبر تقنيات مستدامة تحوّلية ،حيث أن شراكتنا مع أوكسون™ تكنولوجيز لإطلاق تقنية أوكسون تك™ تُظهر التزامنا بالطاقة النظيفة والنمو الصناعي والحد من التأثير البيئي، بهدف وضع الإمارات في صدارة حلول الوقود الأخضر".

من جانبه، قال أندرو لوينستين، الرئيس التنفيذي لشركة أوكسون™ تكنولوجيز: "نرحب بهذه الخطوة المثيرة بعد عامين من التطوير واختبار التقنيات مع شركائنا في الإمارات، حيث أن هذه الشراكة تجسيد لرؤيتنا المشتركة حول النمو الاقتصادي المستدام والابتكار التكنولوجي والريادة العالمية في المسؤولية البيئية".

وتُدفع هذه الشراكة برؤية مشتركة لسد الفجوة العالمية الحرجة في توفير بدائل وقود صديقة للبيئة، ومن خلال هذا التعاون، تسعى إنوفيست وأوكسون™ تكنولوجيز إلى تحقيق تقدم ملموس في سبيل الوصول إلى الأهداف البيئية الطموحة للإمارات، مما يعكس التزاماً عملياً بمستقبل أكثر استدامة.

سيركز الكيان الجديد على توظيف التكنولوجيا المتطورة لتعزيز استخدام الطاقة المسؤولة وتحقيق خفض جذري في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويعد هذا المشروع ليس مجرد مبادرة، بل هو عنصر أساسي في توجه الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وصديق للبيئة ، مما يبرز التزام الدولة بمستقبل أكثر اخضراراً.

وتتطلع إنوفيست إلى التعاون مع رواد صناعة التكرير مستقبلاً، إذ يُدفع هذا المشروع برغبة عميقة في إبطاء تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة وضمان مستقبل الطاقة للأجيال القادمة حيث إن إنوفيست وأوكسون™ تكنولوجيز متحمستان لبدء هذه الرحلة معاً، وتمهيد الطريق للمستقبل للإمارات والعالم.

عن شركة إنوفيست القابضة (ذ.م.م):

شركة إنوفيست القابضة (ذ.م.م) هي شركة استثمارية في مجال التكنولوجيا المستدامة مقرها أبوظبي، وتتخصص في تحديد ودعم الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيراً إيجابياً على البيئة والاقتصاد. تركز إنوفيست على الاستثمار في تقنيات تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

عن شركة أوكسون™ تكنولوجيز:

شركة أوكسون™ تكنولوجيز هي شركة مبتكرة لحلول الطاقة مقرها نيفادا، وتتخصص في تقنيات متطورة لتطوير وقود أخضر والحد من انبعاثات الكربون.

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