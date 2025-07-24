دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت إنوفو، الشركة الرائدة في قطاع البناء والابتكار، عن توقيع شراكة استراتيجية مع كوانتافيست، الشركة الرائدة في مجال حلول السلامة الذكية في البيئات المركّبة، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات اكتشاف المخاطر والحدّ منها في مواقع البناء عالية الكثافة، وإرساء معايير جديدة للسلامة في مواقع العمل.

وتؤكد الشراكة التزام إنوفو بدمج المعلومات اللحظية والذكاء التكيفي في عملياتها لضمان بيئات عمل أكثر سلامة وذكاء. وتؤدي إنوفو، بوصفها شريك الابتكار الرائد في قطاع البناء، دوراً رئيسياً في تطوير وتحسين منصة حلول السلامة الذكية الخاصة بشركة كوانتافيست، التي ستدخل المرحلة التجريبية في أحد المشاريع الرائدة لإنوفو.

وتقوم كوانتافيست شهرياً بجمع وتحليل مليارات نقاط البيانات حول سلوك العمال والظروف البيئية بالاعتماد على الرؤية الحاسوبية والتحليلات المتقدمة في الوقت الفعلي، مما يتيح للذكاء الاصطناعي التكيفي إجراء تدخلات موجهة لضمان السلامة قبل وقوع الحوادث.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روجر وال، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في إنوفو: "تعكس الشراكة مع كوانتافيست رؤيتنا المتمثلة بضرورة توفير شروط السلامة. ويتيح تعاوننا تحقيق التحول الرقمي وتطبيق الحلول العملية المبتكرة لمواجهة أحد أعقد التحديات في قطاع البناء. ونستخدم التكنولوجيا لحماية فرق العمل والارتقاء بمعايير السلامة التي يعتمدها القطاع".

ومن جهته، قال جوردان كيتل، المؤسس المشارك في كوانتافيست: "تتميز إنوفو بنطاق عملها الواسع وخبراتها التشغيلية الكبيرة في مواقع البناء عالية المخاطر، وهي تدير حالياً أكثر من 8 مليون ساعة عمل شهرياً، مما يؤكد دورها المحوري في تحسين حلولنا وضمان تلبيتها للاحتياجات الدقيقة للقطاع، ويسهم في دفع عجلة التحول نحو الحلول الوقائية الذكية".

وتدعم الشراكة الجديدة رسالة إنوفو الرامية إلى رسم ملامح مستقبل قطاع البناء من خلال تطوير الحلول الذكية المتمحورة حول الإنسان، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة جهودها لتقديم حلول مبتكرة وفعالة.

لمحة حول إنوفو:

تشمل أعمال إنوفو، الشركة الرائدة في قطاع البناء والتطوير العقاري، جميع جوانب البيئة العمرانية. وتتخصص الشركة في مجالات التصميم والهندسة والبناء والتطوير وتمويل البنية التحتية للمشاريع العقارية الكبرى في أربع قارات.

وتتصدر إنوفو المشهد بوصفها شركة رائدة ومبتِكرة في قطاع البيئة العمرانية، وتتميز بمحفظة استثمارية واسعة ومتنوعة، تشتمل على أكثر من 130 مشروعاً قيد التنفيذ، بما فيها المشاريع السكنية الفاخرة ومجتمعات الفلل والمنشآت التعليمية ومرافق الضيافة ومراكز النقل والمراكز التجارية والبنية التحتية الحضرية الحيوية.

وتتخذ الشركة من لندن في المملكة المتحدة مقراً لها، وتملك مكاتب في كل من دبي وأبوظبي والرياض وتورنتو والقاهرة وداكار ولواندا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع إنوفو الإلكتروني أو صفحتها على لينكدإن ‪@innovogroup

لمحة حول كوانتافيست تكنولوجيز:

توفر كوانتافيست حلول السلامة الذكية المخصصة للبيئات الضخمة والمركّبة، وتوظف تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحليل سلوك العمال والظروف البيئية في الوقت الفعلي، مما يمكّن المؤسسات من التعامل مع المخاطر بدقة، والوقاية من الحوادث قبل وقوعها.

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