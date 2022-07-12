بايمان كارغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس العالمي لـ "إنفينيتي"، قدم الجائزة للشركة تكريماً لأدائها الاستثنائي وتجارب العملاء الفعالة

أبوظبي: حازت "المسعود للسيارات"، الشركة الرائدة للسيارات والتابعة لـ "مجموعة المسعود" والموزع الحصري لسيارات "إنفينيتي" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، على تكريمٍ من قبل "إنفينيتي"، حيث قدم بايمان كارغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس العالمي لـ "إنفينيتي" جائزةً للشركة عقب نجاحها في تنفيذ استراتيجية "مشروع فالكون" المبتكرة والمتمحورة حول رضا العملاء.

واستلم الجائزة سعادة مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المسعود"، وأحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات"، وناصيف صديقي، المدير التنفيذي لشركة "إنفينيتي الشرق الأوسط"، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين من شركة "المسعود للسيارات" و "إنفينيتي الشرق الأوسط".

وتشكل استراتيجية "مشروع فالكون" الخمسية خارطة الطريق التي اتبعتها "المسعود للسيارات" لقيادة عملياتها بكفاءة ومرونة سمحت لها بتحقيق مكانة رائدة في سوق السيارات في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حيث تعمل الشركة بموجبها وفقاً لأطر عمل حديثة ومعاصرة تتبنى أساليب البيع المبتكرة التي ترتقي بتجربة العملاء، بوصفها محوراً أساسياً من محاور نجاحها. وتعد تلبية احتياجات العملاء من أهم أولويات هذه الاستراتيجية الشاملة، والتي بُنيت على مبادئ المرونة والتميز في الأداء، وتمت صياغتها لضمان التكيف مع متطلباتهم المتغيرة. وقد نالت "المسعود للسيارات" العديد من الجوائز الهامة وحازت على التقدير من أهم الجهات العالمية إثر نجاحها وتميزها في وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات": "يعكس التكريم الذي حظينا به عن استراتيجية "مشروع فالكون" من قبل شركائنا في "إنفينيتي" تطلعاتنا المشتركة والمتمحورة حول تطوير تجارب العملاء لضمان سلاستها وحداثة الخدمات المقدمة وتلبيتها لمتطلباتهم المتغيرة. كما تُظهِر هذه الجائزة توافق أهدافنا المستقبلية مع "إنفينيتي"، بوصفها علامة تجارية رائدة ذات مكانة مرموقة في عالم السيارات. وبصورةٍ مماثلة، تعمل "المسعود للسيارات" بشكل مستمر من خلال مبادراتها الاستراتيجية على الارتقاء بأعمالها وخدماتها والحفاظ على مكانتها الرائدة في مصاف شركات السيارات في أبوظبي."

ويُذكر أن "المسعود للسيارات" حازت في السابق على العديد من الجوائز الهامة التي قدمتها "إنفينيتي"، بما فيها " جائزة الأداء المتميز من "إنفينيتي" لعام 2020"؛ "جائزة إنفينيتي لرضا العملاء 2018" التي قدمتها "جيه دي باور"؛ "جائزة أعلى نمو للمبيعات في سوق "إنفينيتي" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2017"؛ وغيرها من الجوائز المتميزة تقديراً لأدائها في المبيعات وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء.

وتعقيباً على هذه الجائزة، قال بايمان كارغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس العالمي لـ "إنفينيتي": "تشكل "المسعود للسيارات" شريكاً هاماً لنا منذُ ما يزيد عن 17 عاماً، وقد أصبحت اسماً مُرادفاً للعلامة التجارية "إنفينيتي". ونفخر بتقديم هذه الجائزة لـشركة "المسعود للسيارات"، تقديراً لخبراتها المتميزة في قطاع السيارات، والتزامها بتجاوز توقعات العملاء. ويتيح "مشروع فالكون" خارطة طريقٍ استراتيجية لتوفير تجربةٍ مبتكرة وسلسة لعملاء "إنفينيتي"، بما يتماشى مع معاييرنا العالمية. ونتطلع قُدُماً لمواصلة شراكتنا الراسخة، وتوظيفها في تعزيز الحضور المتميز للعلامة التجارية "إنفينيتي" في العاصمة والمنطقة الغربية."

ومنذ حصولها على حقوق التوزيع الحصرية للعلامة التجارية "إنفينيتي" للسيارات الفاخرة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية في عام 2005، طوَّرت "المسعود للسيارات" إمكانياتها وخدماتها بشكل مستمر، حيث سخَّرت أحدث الابتكارات لتلبية احتياجات ومتطلبات عملاء "إنفينيتي" المتنامية والمتغيرة. كما اعتمدت الشركة على الاستراتيجيات المدعومة بالبيانات والمنهجيات والأدوات المبتكرة للارتقاء بأدائها وخدماتها المقدمة لعملائها، وذلك في إطار رؤية وأهداف استراتيجية "مشروع فالكون".

علاوةً على ذلك، وتماشياً مع أهدافها بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، افتتحت "المسعود للسيارات" مركز خدمات "إنفينيتي" في العين بعد تجديده كلياً، ويتميز المركز بتصميمٍ وطابعٍ حديثين يتوافقان مع مفهوم إنفينيتي للتجزئة. ويمتد مركز الخدمات على مساحة 105,000 قدم مربعة، بسعة خدمة أكثر من 200 سيارة يومياً، وهو يقدم مجموعةً متنوعة من حلول خدمات السيارات، ويهدف إلى توفير تجربة ملكية شاملة عالية الجودة مع ضمان السلاسة والراحة للعملاء.

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نبذة عن إنفينيتي:

يقع المقر الرئيس لشركة إنفينيتي موتور المحدودة في مدينة يوكوهاما اليابانية، إلى جانب عمليات الشركة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المكاتب الإقليمية الموجودة في الأمريكتين والصين وأسواق إنفينيتي الدولية التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتُصنع مجموعة السيارات الفاخرة من إنفينيتي حالياً في مصانع منتشرة في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وتقع استوديوهات التصميم التابعة لإنفينيتي في أتسوغيشي، بالقرب من مدينة يوكوهاما اليابانية، وفي لندن وسان دييجو وبكين.

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المكتب الصحفي في إنفينيتي Infiniti@fourcommunications.com

نبذة عن المسعود للسيارات

شركة "المسعود للسيارات"، هي الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي منذ 36 عاماً. وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتتوزع شبكة شركة "المسعود للسيارات"، لتضم 8 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و6 مراكز للصيانة 7 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة مؤخراً متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجراً مبتكراً وشامل لتلبية احتياجات عملاء "رينو". وحازت شركة "المسعود للسيارات" على العديد من الجوائز المرموقة، وعلى رأسها "جائزة نيسان العالمية" في عامي 2013 و2019، إلى جانب جائزة "الأداء المتميز في المبيعات وخدمة العملاء" من قبل "نيسان" في عام 2017. كما توِّجتْ الشركة مؤخراً بـ "الجائزة العالمية لوكلاء رينو" (P.A.R.I.S. Global Challenge) لعام 2019.، ونالت جائزة الأداء المتميز من "إنفينيتي" لعام 2020. وتواصل الشركة تحقيق المزيد من النجاحات عبر شراكاتها الفاعلة والمثمرة مع أبرز البنوك الرائدة، من أجل تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية لعملائها، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كل ما يرقى إلى تطلعات العملاء تحت سقف واحد. ويمكن التعرف على المزيد من خلال زيارة بوابة التجارة الإلكترونية.

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